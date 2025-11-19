https://sarabic.ae/20251119/الكرملين-توقف-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا-كان-بسبب-كييف-1107302505.html
الكرملين: توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "موسكو منفتحة على مواصلة المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا)".وأوضح بيسكوف أن من الممكن ترتيب محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، فورا إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن العمل اللازم لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، لم يستكمل بعد.وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.وأجرت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو، وحزيران/يونيو الماضيين، وبعد ذلك، استضافت إسطنبول جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة في 23 تموز/يوليو 2025.وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع، يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.الكرملين: موسكو ترى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا
روسيا, أخبار أوكرانيا
وقال بيسكوف للصحفيين: "موسكو منفتحة على مواصلة المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا)".
وأكد بيسكوف أن كييف هي المسؤولة عن توقف المفاوضات بشأن أوكرانيا، قائلا: "في الواقع، يعود هذا التوقف إلى عدم رغبة نظام كييف في مواصلة هذا الحوار".
وأوضح بيسكوف أن من الممكن ترتيب محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، فورا إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن العمل اللازم لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، لم يستكمل بعد.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".
وأجرت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة
، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو، وحزيران/يونيو الماضيين، وبعد ذلك، استضافت إسطنبول جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة في 23 تموز/يوليو 2025.
وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع، يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات
وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.