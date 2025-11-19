https://sarabic.ae/20251119/الكرملين-توقف-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا-كان-بسبب-كييف-1107302505.html

الكرملين: توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف

الكرملين: توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو مستعدة للتفاوض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.، مشيرا إلى أن توقف عملية التفاوض... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T19:22+0000

2025-11-19T19:22+0000

2025-11-19T19:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "موسكو منفتحة على مواصلة المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا)".وأوضح بيسكوف أن من الممكن ترتيب محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، فورا إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن العمل اللازم لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، لم يستكمل بعد.وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.وأجرت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في أيار/مايو، وحزيران/يونيو الماضيين، وبعد ذلك، استضافت إسطنبول جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة في 23 تموز/يوليو 2025.وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو إلى نظام كييف جثث جنودها. إضافةً إلى ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرتي تفاهم بشأن تسوية الصراع، يذكر أن الوفد الروسي للجولة الأولى من المفاوضات وصل إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار، لكن لم تُجرَ أي اتصالات بين البلدين. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.الكرملين: موسكو ترى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا

https://sarabic.ae/20251119/ترامب-يؤكد-نيته-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1107300903.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا