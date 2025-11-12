https://sarabic.ae/20251112/الكرملين-موسكو-ترى-أن-أوروبا-تستعد-للحرب-مع-روسيا-1107030783.html

الكرملين: موسكو ترى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو ترى أن أوروبا تستعد لحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن موسكو أدركت دائما الخطر المتمثل في أن أوروبا قد... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول إذا كانت روسيا ترى أن الدول الأوروبية مستعدة للحرب مع روسيا: "وجهات نظرنا متطابقة. في الواقع، هناك توجهات عسكرية قوية جدًا في الدول الأوروبية".وأوضح بيسكوف أن الدول الأوروبية "تثقل على نفسها" نفسها بزيادة ميزانياتها العسكرية حتى لو أدى ذلك إلى تدمير اقتصاداتها.وأضاف أن تلك الدول تثقل على نفسها بزيادة ميزانياتها العسكرية، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير اقتصاداتها، هذا يرهق الاقتصاد، وستكون له عواقب وخيمة على المدى القريب.

