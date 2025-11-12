https://sarabic.ae/20251112/الكرملين-موسكو-ترى-أن-أوروبا-تستعد-للحرب-مع-روسيا-1107030783.html
الكرملين: موسكو ترى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا
الكرملين: موسكو ترى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو ترى أن أوروبا تستعد لحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن موسكو أدركت دائما الخطر المتمثل في أن أوروبا قد... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T12:58+0000
2025-11-12T12:58+0000
2025-11-12T13:12+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول إذا كانت روسيا ترى أن الدول الأوروبية مستعدة للحرب مع روسيا: "وجهات نظرنا متطابقة. في الواقع، هناك توجهات عسكرية قوية جدًا في الدول الأوروبية".وأوضح بيسكوف أن الدول الأوروبية "تثقل على نفسها" نفسها بزيادة ميزانياتها العسكرية حتى لو أدى ذلك إلى تدمير اقتصاداتها.وأضاف أن تلك الدول تثقل على نفسها بزيادة ميزانياتها العسكرية، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير اقتصاداتها، هذا يرهق الاقتصاد، وستكون له عواقب وخيمة على المدى القريب.
https://sarabic.ae/20251112/فاسيلي-نيبينزيا-لـسبوتنيك-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-لن-يزيل-أسباب-الصراع-1107000115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين: موسكو ترى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا
12:58 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 13:12 GMT 12.11.2025)
يتبع
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو ترى أن أوروبا تستعد لحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن موسكو أدركت دائما الخطر المتمثل في أن أوروبا قد تستعد للحرب مع روسيا، وقد اتخذت التدابير الأمنية كافة مسبقا.
وأجاب بيسكوف ردا على سؤال حول إذا كانت روسيا ترى أن الدول الأوروبية مستعدة للحرب مع روسيا: "وجهات نظرنا متطابقة. في الواقع، هناك توجهات عسكرية قوية جدًا في الدول الأوروبية".
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو أدركت دائما خطر استعداد أوروبا للحرب مع روسيا، قائلا: "لقد أدركنا دائما وجود هذا الخطر، ولذلك اتخذنا جميع الإجراءات لضمان مصالحنا وأمننا مسبقا".
وأوضح بيسكوف أن الدول الأوروبية "تثقل على نفسها" نفسها بزيادة ميزانياتها العسكرية حتى لو أدى ذلك إلى تدمير اقتصاداتها.
وقال: "بعض الدول (الأوروبية) تزيد من ميزانياتها العسكرية مثل بولندا، وصلت بالفعل إلى ما يقارب 5%. دول أخرى تسير على هذا النهج، حتى لو كان ذلك يُلحق الضرر باقتصاداتها".
وأضاف أن تلك الدول تثقل على نفسها بزيادة ميزانياتها العسكرية، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير اقتصاداتها، هذا يرهق الاقتصاد، وستكون له عواقب وخيمة على المدى القريب.