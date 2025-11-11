https://sarabic.ae/20251111/لافروف-مستعدون-لمناقشة-الاتهامات-الباطلة-حول-استئناف-روسيا-للتجارب-النووية-سرا-مع-واشنطن--عاجل-1106971544.html

لافروف: مستعدون لمناقشة الاتهامات الباطلة مع واشنطن حول استئناف روسيا للتجارب النووية سرا

لافروف: مستعدون لمناقشة الاتهامات الباطلة مع واشنطن حول استئناف روسيا للتجارب النووية سرا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو مستعدة لمناقشة الشكوك حول استئناف روسيا للتجارب النووية سرا، مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن... 11.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-11T13:06+0000

2025-11-11T13:06+0000

2025-11-11T13:40+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106479018_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d742d7892f8c1b71f65fc1bdebd531c5.jpg

وأضاف لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "مستعدون لمناقشة الشكوك التي أثارها زملاؤنا الأمريكيون ... حول قيامنا بحفريات سرية في أعماق الأرض والقيام بشيء ما هناك".وأشار الوزير إلى أن موسكو تأمل في توضيح جوهر التصريحات الأمريكية بشأن التجارب النووية، كما أشار إلى أن اختبار حاملات الطائرات دون (أسلحة نووية) ليس محظورًا.وأردف: "روسيا تعرب عن استيائها من تصريحات واشنطن بأنها عبر التجارب النووية، تسعى لتحقيق أهداف جيوسياسية، مما يشكل خروجا كبيرا عن مفهوم عدم تقبل الحرب النووية".ونوه لافروف، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يأمر خلال اجتماع مجلس الأمن بالتحضير للتجارب النووية، بل بتحليل الوضع والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي النظر في استئنافها.وتابع لافروف: "لم أسمع عن إعلان موسكو عن تجارب نووية، والقول إن واشنطن وموسكو قامتا بذلك في آنٍ واحد ربما لا يكون دقيقًا تمامًا، لم نتلق حتى الآن توضيحات من زملائنا الأمرييكيين بشأن ما يعنيه الرئيس ترامب فعليا، التجارب النووية أو اختبارات حاملات الصواريخ، أو ما يسمى بالاختبارات دون الحرجة، التي لا تنطوي على تفاعل نووي ومسموح بها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ليس هناك إجابة حتى الآن".وأشار لافروف، إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال في طور التشكيل، وأن العديد من المناصب القيادية في المستويين الثاني والثالث، وخاصةً في البنتاغون، لا تزال شاغرة.وتابع لافروف: "من البديهي أن نفهم هذا في ضوء حقيقة أنه، كما ذكرنا، لا توجد حاجة تقنية لهذا النوع من الاختبارات، ثم أكمل (كادليك) الفكرة لنا أن الهدف كما اتضح جيوسياسي. وما هو الهدف الجيوسياسي للولايات المتحدة؟ الهيمنة. وإذا استُخدمت الأسلحة النووية لهذا الغرض، فهذا أمرٌ مُقلق. هذا انحرافٌ كبير عن المفهوم الذي أيده ريغان وغورباتشوف، وهو استحالة كسب حرب نووية، وبالتالي استحالة إطلاقها ".وأكد لافروف، بأنه لا يمكن الربط بين القمة الروسية الأمريكية والنقاش الدائر حول التجارب النووية.وقال لافروف: "لا أعتقد أن هناك أي صلة بين موضوع التجارب النووية وقمة بودابست... بصراحة، لا أرى أي صلة بينهما".وأكد لافروف، أن تقرير "فاينانشال تايمز" حول أسباب إلغاء قمة بودابست يتضمن العديد من الأكاذيب.وأشار لافروف إلى أن "الغرض من هذه المذكرة كان تذكير زملائنا الأمريكيين بما نوقش في أنكوريج، وما تم التوصل إليه من تفاهمات، على الأقل كما توقعنا، وهو ما لا ينكره الأمريكيون، خلال الاجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".روسيا: موقف واشنطن من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال غير واضح

https://sarabic.ae/20251105/الكرملين-أمريكا-أبلغت-روسيا-بإجراء-تجربة-إطلاق-صاروخ--مينيوتمان-3--عاجل-1106772531.html

https://sarabic.ae/20251108/نيبينزيا-استئناف-التجارب-النووية-الأمريكية-قد-يؤدي-لعواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1106863265.html

https://sarabic.ae/20251111/لافروف--لا-نعلم-كيف-ستبرئ-لندن-ساحتها-بعد-دورها-في-محاولة-اختطاف-ميغ-31-لتنفيذ-استفزاز-1106971629.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية