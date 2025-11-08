https://sarabic.ae/20251108/نيبينزيا-استئناف-التجارب-النووية-الأمريكية-قد-يؤدي-لعواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1106863265.html

نيبينزيا: استئناف التجارب النووية الأمريكية قد يؤدي لعواقب لا يمكن التنبؤ بها

نيبينزيا: استئناف التجارب النووية الأمريكية قد يؤدي لعواقب لا يمكن التنبؤ بها

أكد فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن على روسيا الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة الأمريكية التجارب النووية. 08.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "صرح الرئيس (دونالد) ترامب، ردا على تجاربنا لصواريخ كروز الجديدة وغواصات تعمل بالطاقة النووية، أن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية. هذا تصريح خطير جدا".وأضاف: "ما سينتج عنه لا يزال مجهولا".وتابع: "إذا حدث هذا، فيجب أن نكون مستعدين لمثل هذا التطور".وقال نيبينزيا: "بطبيعة الحال، أثار هذا الأمر ضجة في العالم وفي الولايات المتحدة، لأن الكثيرين يُدركون خطورة هذه الخطوة، وخطر استئناف التجارب النووية التي لم تُجرَ منذ أوائل التسعينيات".وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الرئيس بوتين وضع جميع النقاط على الحروف".وأعلن ترامب في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.وأمر بوتين بجمع المعلومات، وإجراء تحليل وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لاختبار الأسلحة النووية.ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه

