https://sarabic.ae/20251108/نيبينزيا-استئناف-التجارب-النووية-الأمريكية-قد-يؤدي-لعواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1106863265.html
نيبينزيا: استئناف التجارب النووية الأمريكية قد يؤدي لعواقب لا يمكن التنبؤ بها
سبوتنيك عربي
أكد فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن على روسيا الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة الأمريكية التجارب النووية. 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T07:43+0000
2025-11-08T07:43+0000
2025-11-08T07:43+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102289/52/1022895266_0:227:2839:1823_1920x0_80_0_0_36fc5f4d5ef7463e453661ae4ee0e006.jpg
وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "صرح الرئيس (دونالد) ترامب، ردا على تجاربنا لصواريخ كروز الجديدة وغواصات تعمل بالطاقة النووية، أن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية. هذا تصريح خطير جدا".وأضاف: "ما سينتج عنه لا يزال مجهولا".وتابع: "إذا حدث هذا، فيجب أن نكون مستعدين لمثل هذا التطور".وقال نيبينزيا: "بطبيعة الحال، أثار هذا الأمر ضجة في العالم وفي الولايات المتحدة، لأن الكثيرين يُدركون خطورة هذه الخطوة، وخطر استئناف التجارب النووية التي لم تُجرَ منذ أوائل التسعينيات".وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الرئيس بوتين وضع جميع النقاط على الحروف".وأعلن ترامب في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.وأمر بوتين بجمع المعلومات، وإجراء تحليل وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لاختبار الأسلحة النووية.ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أكد فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن على روسيا الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة الأمريكية التجارب النووية.
وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "صرح الرئيس (دونالد) ترامب، ردا على تجاربنا لصواريخ كروز الجديدة وغواصات تعمل بالطاقة النووية، أن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية. هذا تصريح خطير جدا".
وأضاف: "ما سينتج عنه لا يزال مجهولا".
وذكّر باجتماع مجلس الأمن الروسي، حيث أكد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد.
وتابع: "إذا حدث هذا، فيجب أن نكون مستعدين لمثل هذا التطور".
وقال نيبينزيا: "بطبيعة الحال، أثار هذا الأمر ضجة في العالم وفي الولايات المتحدة، لأن الكثيرين يُدركون خطورة هذه الخطوة، وخطر استئناف التجارب النووية التي لم تُجرَ منذ أوائل التسعينيات".
وأشار إلى أن "هذا قد يؤدي إلى تصعيد جديد، وجولة جديدة من سباق التسلح، وعواقب لا يُمكن التنبؤ بها عمومًا"، موضحا: "لكننا نتابع الأمر، ونُراقب".
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الرئيس بوتين وضع جميع النقاط على الحروف".
وأعلن ترامب في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.
وترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي. وخلال الاجتماع، صرّح وزير الدفاع أندريه بيلاسؤوف، بأنه يرى من المناسب بدء الاستعدادات لاستئناف التجارب النووية في موقع تجارب "نوفايا زيمليا".
وأمر بوتين بجمع المعلومات، وإجراء تحليل وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لاختبار الأسلحة النووية.