نيبينزيا: استئناف التجارب النووية الأمريكية قد يؤدي لعواقب لا يمكن التنبؤ بها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/نيبينزيا-استئناف-التجارب-النووية-الأمريكية-قد-يؤدي-لعواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1106863265.html
نيبينزيا: استئناف التجارب النووية الأمريكية قد يؤدي لعواقب لا يمكن التنبؤ بها
نيبينزيا: استئناف التجارب النووية الأمريكية قد يؤدي لعواقب لا يمكن التنبؤ بها
سبوتنيك عربي
أكد فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن على روسيا الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة الأمريكية التجارب النووية. 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T07:43+0000
2025-11-08T07:43+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102289/52/1022895266_0:227:2839:1823_1920x0_80_0_0_36fc5f4d5ef7463e453661ae4ee0e006.jpg
وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "صرح الرئيس (دونالد) ترامب، ردا على تجاربنا لصواريخ كروز الجديدة وغواصات تعمل بالطاقة النووية، أن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية. هذا تصريح خطير جدا".وأضاف: "ما سينتج عنه لا يزال مجهولا".وتابع: "إذا حدث هذا، فيجب أن نكون مستعدين لمثل هذا التطور".وقال نيبينزيا: "بطبيعة الحال، أثار هذا الأمر ضجة في العالم وفي الولايات المتحدة، لأن الكثيرين يُدركون خطورة هذه الخطوة، وخطر استئناف التجارب النووية التي لم تُجرَ منذ أوائل التسعينيات".وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الرئيس بوتين وضع جميع النقاط على الحروف".وأعلن ترامب في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.وأمر بوتين بجمع المعلومات، وإجراء تحليل وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لاختبار الأسلحة النووية.ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه
https://sarabic.ae/20251107/الصين-تطالب-واشنطن-بتهيئة-الظروف-لتحقيق-نزع-السلاح-النووي-الكامل-1106831882.html
https://sarabic.ae/20251107/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلق-على-جاهزية-نظام-الدفاع-الصاروخي-القبة-الذهبية-1106856150.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102289/52/1022895266_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_2e331ed2b0bde9770297ea8e6c5a38c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

نيبينزيا: استئناف التجارب النووية الأمريكية قد يؤدي لعواقب لا يمكن التنبؤ بها

07:43 GMT 08.11.2025
© Fotolia / Romolo Tavaniانفجار نووي
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Fotolia / Romolo Tavani
تابعنا عبر
أكد فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن على روسيا الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة الأمريكية التجارب النووية.
وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "صرح الرئيس (دونالد) ترامب، ردا على تجاربنا لصواريخ كروز الجديدة وغواصات تعمل بالطاقة النووية، أن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية. هذا تصريح خطير جدا".
وأضاف: "ما سينتج عنه لا يزال مجهولا".

وذكّر باجتماع مجلس الأمن الروسي، حيث أكد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد.

صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
الصين تطالب واشنطن بتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل
أمس, 08:19 GMT
وتابع: "إذا حدث هذا، فيجب أن نكون مستعدين لمثل هذا التطور".
وقال نيبينزيا: "بطبيعة الحال، أثار هذا الأمر ضجة في العالم وفي الولايات المتحدة، لأن الكثيرين يُدركون خطورة هذه الخطوة، وخطر استئناف التجارب النووية التي لم تُجرَ منذ أوائل التسعينيات".

وأشار إلى أن "هذا قد يؤدي إلى تصعيد جديد، وجولة جديدة من سباق التسلح، وعواقب لا يُمكن التنبؤ بها عمومًا"، موضحا: "لكننا نتابع الأمر، ونُراقب".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "الرئيس بوتين وضع جميع النقاط على الحروف".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
وزير الحرب الأمريكي يعلق على جاهزية نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"
أمس, 20:16 GMT
وأعلن ترامب في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.

وترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي. وخلال الاجتماع، صرّح وزير الدفاع أندريه بيلاسؤوف، بأنه يرى من المناسب بدء الاستعدادات لاستئناف التجارب النووية في موقع تجارب "نوفايا زيمليا".

وأمر بوتين بجمع المعلومات، وإجراء تحليل وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لاختبار الأسلحة النووية.
ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала