الصين تطالب واشنطن بتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل

وقال ماو نينغ، ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على تصريحات ترامب: "يجب على الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية، أن تفي بأمانة بالتزاماتها الخاصة والأولوية بشأن نزع السلاح النووي وأن تواصل تقليص ترسانتها النووية بشكل كبير وجوهري من أجل تهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل".وتابع: "مطالبة الصين بالانضمام إلى محادثات الحد من الأسلحة النووية في هذه المرحلة أمر غير عادل وغير معقول وغير قابل للتطبيق".يجب على الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية، أن تفي بالتزاماتها الخاصة وذات الأولوية بشأن نزع السلاح النووي بدقة، وأن تواصل تخفيض ترسانتها النووية بشكل كبير وملموس لتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ناقش احتمالات نزع السلاح النووي مع الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، وأعرب عن أمله في حدوث شيء مماثل.وأقرّ رئيس البيت الأبيض، في وقت سابق، أيضًا بامتلاك روسيا مخزونات ضخمة من الأسلحة النووية، وقال إنه ناقش نزع السلاح النووي مع روسيا والصين.وقال بيسكوف لقناة "روسيا اليوم": "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.بيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النوويةبيسكوف ردا على ترامب: روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية

