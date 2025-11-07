الصين تطالب واشنطن بتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
• ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/الصين-تطالب-واشنطن-بتهيئة-الظروف-لتحقيق-نزع-السلاح-النووي-الكامل-1106831882.html
الصين تطالب واشنطن بتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل
الصين تطالب واشنطن بتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أنه يجب على الولايات المتحدة تقليص ترسانتها النووية بشكل... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T08:19+0000
2025-11-07T08:35+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101403/70/1014037094_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_93f3f0f6965c2a81c4e7ded9df438502.jpg
وقال ماو نينغ، ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على تصريحات ترامب: "يجب على الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية، أن تفي بأمانة بالتزاماتها الخاصة والأولوية بشأن نزع السلاح النووي وأن تواصل تقليص ترسانتها النووية بشكل كبير وجوهري من أجل تهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل".وتابع: "مطالبة الصين بالانضمام إلى محادثات الحد من الأسلحة النووية في هذه المرحلة أمر غير عادل وغير معقول وغير قابل للتطبيق".يجب على الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية، أن تفي بالتزاماتها الخاصة وذات الأولوية بشأن نزع السلاح النووي بدقة، وأن تواصل تخفيض ترسانتها النووية بشكل كبير وملموس لتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ناقش احتمالات نزع السلاح النووي مع الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، وأعرب عن أمله في حدوث شيء مماثل.وأقرّ رئيس البيت الأبيض، في وقت سابق، أيضًا بامتلاك روسيا مخزونات ضخمة من الأسلحة النووية، وقال إنه ناقش نزع السلاح النووي مع روسيا والصين.وقال بيسكوف لقناة "روسيا اليوم": "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.بيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النوويةبيسكوف ردا على ترامب: روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية
https://sarabic.ae/20251103/ترامب-بوتين-زعيم-قوي-ولا-ينبغي-اللعب-معه-1106672766.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101403/70/1014037094_58:0:942:663_1920x0_80_0_0_0a5be8f6fe5939916ff8f257f141f14a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الصين تطالب واشنطن بتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل

08:19 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 08:35 GMT 07.11.2025)
© Sputnikصاروخ نووي لحظة إطلاقه
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أنه يجب على الولايات المتحدة تقليص ترسانتها النووية بشكل كبير وتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل.
وقال ماو نينغ، ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك" للتعليق على تصريحات ترامب: "يجب على الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية، أن تفي بأمانة بالتزاماتها الخاصة والأولوية بشأن نزع السلاح النووي وأن تواصل تقليص ترسانتها النووية بشكل كبير وجوهري من أجل تهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل".

وأضاف ردًا على سؤال إذا كان موقف الصين من المشاركة في محادثات الحد من الأسلحة النووية مع روسيا والولايات المتحدة قد تغير: "ترسانة الصين النووية لا تُقارن بالقوى النووية للولايات المتحدة وروسيا".

وتابع: "مطالبة الصين بالانضمام إلى محادثات الحد من الأسلحة النووية في هذه المرحلة أمر غير عادل وغير معقول وغير قابل للتطبيق".
يجب على الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية، أن تفي بالتزاماتها الخاصة وذات الأولوية بشأن نزع السلاح النووي بدقة، وأن تواصل تخفيض ترسانتها النووية بشكل كبير وملموس لتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ناقش احتمالات نزع السلاح النووي مع الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، وأعرب عن أمله في حدوث شيء مماثل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه
3 نوفمبر, 06:21 GMT
وأقرّ رئيس البيت الأبيض، في وقت سابق، أيضًا بامتلاك روسيا مخزونات ضخمة من الأسلحة النووية، وقال إنه ناقش نزع السلاح النووي مع روسيا والصين.

صرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية.

وقال بيسكوف لقناة "روسيا اليوم": "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".
وأشار إلى أن موسكو وبكين تصران على ضرورة التزام جميع الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.
بيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية
بيسكوف ردا على ترامب: روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала