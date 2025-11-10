https://sarabic.ae/20251110/روسيا-موقف-واشنطن-من-احتمال-استئناف-التجارب-النووية-لا-يزال-غير-واضح-1106939725.html
روسيا: موقف واشنطن من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال غير واضح
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأن موقف الولايات المتحدة من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأن موقف الولايات المتحدة من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال غامضا، وأن واشنطن لم توضح حتى الآن ما تعنيه بالضبط، مشيرا إلى أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الجانب الأمريكي لم يقدم حتى اليوم أي توضيح بشأن ما ينوي فعله بالضبط، مضيفًا: "لذلك، فإننا نعتبر أنه من المهم للغاية مناقشة هذه المسألة هنا والآن، لأنها تتعلق بشكل مباشر بولاية المنظمة".
وقال أوليانوف
، في كلمة ألقاها أمام الدورة الخامسة والستين للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، نشرت عبر حسابه على "تلغرام": "لذلك، فمن الطبيعي أن نأخذ بأقصى درجات الجدية والقلق منشور الرئيس الأمريكي في 29 أكتوبر/تشرين الأول، على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، والخلاف اللاحق بين الممثلين الرسميين الأمريكيين بشأن البدء الفوري في الاستعدادات لإجراء نوع من التجارب النووية، ونلاحظ أنه على الرغم من عدد من التصريحات الرنانة، فإن موقف الولايات المتحدة
بشأن هذه القضية الأساسية لا يزال غير واضح". وأكد:
"إن المزاعم التي تم رفعها سابقا والتي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق بأن روسيا تجري تجارب نووية هي اتهامات كاذبة" .
وتابع: "نعتبر هذا الخطاب التصعيدي غير مقبول. إن استئناف التجارب النووية
قد يلحق ضررًا بالغًا بنظام منع الانتشار النووي والأمن الدولي".
وذكر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، يوم السبت الفائت، أن روسيا لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استئناف التجارب النووية.
وصرح لافروف ردًا على سؤال حول ما يعنيه ترامب بالتجارب النووية، بأنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب يقصد تجارب حاملات الأسلحة النووية.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "ربما كان ترامب يتحدث بالفعل عن نية واشنطن استئناف التجارب النووية الواسعة النطاق".