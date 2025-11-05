https://sarabic.ae/20251105/أوليانوف-الغرب-يعتمد-الجمود-منذ-زمن-طويل-في-التعامل-مع-الملف-الأوكراني-1106684642.html

أوليانوف: الغرب يعتمد الجمود منذ زمن طويل في التعامل مع الملف الأوكراني

أوليانوف: الغرب يعتمد الجمود منذ زمن طويل في التعامل مع الملف الأوكراني

صرّح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن الغرب يعتمد الجمود منذ زمن طويل في التعامل مع الملف الأوكراني، من خلال...

وتحدث أوليانوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، والوضع المتعلق بإمدادات الكهرباء في محطة زابوروجيه النووية.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي، لا تؤثر على سياسات موسكو، وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها.وصرحت روسيا، مرارا، بأنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التصعيد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.

