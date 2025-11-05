أوليانوف: الغرب يعتمد الجمود منذ زمن طويل في التعامل مع الملف الأوكراني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251105/أوليانوف-الغرب-يعتمد-الجمود-منذ-زمن-طويل-في-التعامل-مع-الملف-الأوكراني-1106684642.html
أوليانوف: الغرب يعتمد الجمود منذ زمن طويل في التعامل مع الملف الأوكراني
أوليانوف: الغرب يعتمد الجمود منذ زمن طويل في التعامل مع الملف الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرّح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن الغرب يعتمد الجمود منذ زمن طويل في التعامل مع الملف الأوكراني، من خلال... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T05:00+0000
2025-11-05T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/80/1027628012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f25dfcf8f4679cdd37a552a24c71441f.jpg
وتحدث أوليانوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، والوضع المتعلق بإمدادات الكهرباء في محطة زابوروجيه النووية.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي، لا تؤثر على سياسات موسكو، وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها.وصرحت روسيا، مرارا، بأنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التصعيد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20251031/الخارجية-الروسية-حول-الحزمة-الـ19-من-العقوبات-الأوروبية-الإجراءات-العدائية-لن-تؤثر-على-سياسة-موسكو-1106605140.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/80/1027628012_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_bd8ee9c6f168a306956c9f0d7c1fdcd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

أوليانوف: الغرب يعتمد الجمود منذ زمن طويل في التعامل مع الملف الأوكراني

05:00 GMT 05.11.2025
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Sputnik . Alexander Natruskin
تابعنا عبر
صرّح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن الغرب يعتمد الجمود منذ زمن طويل في التعامل مع الملف الأوكراني، من خلال تبني حزم عقوبات لا نهاية لها ضد روسيا، معتبرًا أن فعالية هذه الجهود لا تصمد.
وتحدث أوليانوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، والوضع المتعلق بإمدادات الكهرباء في محطة زابوروجيه النووية.

وأشار أوليانوف إلى إنهاء صلاحية القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي وضع حدًا لتاريخ الاتفاق النووي مع إيران.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الخارجية الروسية حول الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية: الإجراءات العدائية لن تؤثر على سياسة موسكو
31 أكتوبر, 15:20 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي، لا تؤثر على سياسات موسكو، وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان ردها على الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، أن "الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا، وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ".

وصرحت روسيا، مرارا، بأنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التصعيد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.
