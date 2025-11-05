https://sarabic.ae/20251105/أوليانوف-الغرب-يعتمد-الجمود-منذ-زمن-طويل-في-التعامل-مع-الملف-الأوكراني-1106684642.html
سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
وتحدث أوليانوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، والوضع المتعلق بإمدادات الكهرباء في محطة زابوروجيه النووية.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي، لا تؤثر على سياسات موسكو، وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها.وصرحت روسيا، مرارا، بأنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التصعيد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.
صرّح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن الغرب يعتمد الجمود منذ زمن طويل في التعامل مع الملف الأوكراني، من خلال تبني حزم عقوبات لا نهاية لها ضد روسيا، معتبرًا أن فعالية هذه الجهود لا تصمد.
وتحدث أوليانوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، والوضع المتعلق بإمدادات الكهرباء في محطة زابوروجيه النووية.
وأشار أوليانوف إلى إنهاء صلاحية القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي وضع حدًا لتاريخ الاتفاق النووي مع إيران.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي، لا تؤثر على سياسات موسكو، وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان ردها على الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، أن "الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا، وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ".
وصرحت روسيا، مرارا، بأنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التصعيد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.