موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية
موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية
موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية

11:32 GMT 08.10.2025
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة تمضي في جعل بنيتها التحتية للتجارب النووية في حالة تأهب.
وقال ريابكوف للصحفيين: "لقد تحدث الرئيس مرارا عن وقف التجارب النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأود أن أؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل منذ فترة طويلة على تهيئة بنيتها التحتية لمثل هذه الإجراءات".

وأضاف: "لقد أوضحنا موقفنا من هذه المسألة منذ فترة، وخاصة عند النظر في قرار روسيا سحب تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وأوضح ريابكوف: "إذا اتخذت أي عاصمة تتمتع بالقدرة اللازمة قرارات خاطئة بإجراء تجارب تضر بالأمن الدولي وفي المقام الأول واشنطن، التي هي في هذا السياق بالطبع محور اهتمامنا، فسيتبع ذلك رد فعل معاكس من جانبنا لن يكون متأخرا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
موسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد
08:54 GMT
وأكد ريابكوف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، حول موعد ومكان الجولة المقبلة من المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المسائل الخلافية بين الجانبين.

وقال ريابكوف: "لا توجد اتفاقات بهذا الشأن. أميل إلى افتراض أننا سنتفق أولا على موعد محدد، ثم على مكان. لم نصل بعد إلى هذه النقطة. نحن في الأساس على تواصل منتظم ومتكرر، إن لم يكن يوميا، مع زملائنا (الأمريكيين) بهذا الشأن القضية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن زخم التسوية الأوكرانية، الذي ظهر بعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، قد استنفد إلى حد كبير جهود الأوروبيين.
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا قد يكون أكثر صعوبة من الشرق الأوسط
إعلام: ترامب يأمر بالاستعداد لتبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف
