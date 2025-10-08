https://sarabic.ae/20251008/موسكو-واشنطن-تعمل-منذ-فترة-على-تهيئة-بنيتها-التحتية-للتجارب-النووية-1105756754.html

موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة تمضي في جعل بنيتها التحتية للتجارب النووية في حالة... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

وقال ريابكوف للصحفيين: "لقد تحدث الرئيس مرارا عن وقف التجارب النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأود أن أؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل منذ فترة طويلة على تهيئة بنيتها التحتية لمثل هذه الإجراءات".وأوضح ريابكوف: "إذا اتخذت أي عاصمة تتمتع بالقدرة اللازمة قرارات خاطئة بإجراء تجارب تضر بالأمن الدولي وفي المقام الأول واشنطن، التي هي في هذا السياق بالطبع محور اهتمامنا، فسيتبع ذلك رد فعل معاكس من جانبنا لن يكون متأخرا".وأكد ريابكوف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، حول موعد ومكان الجولة المقبلة من المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المسائل الخلافية بين الجانبين.وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن زخم التسوية الأوكرانية، الذي ظهر بعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، قد استنفد إلى حد كبير جهود الأوروبيين.ترامب: حل الصراع في أوكرانيا قد يكون أكثر صعوبة من الشرق الأوسطإعلام: ترامب يأمر بالاستعداد لتبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف

الولايات المتحدة الأمريكية

