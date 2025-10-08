https://sarabic.ae/20251008/موسكو-زخم-التسوية-الأوكرانية-الذي-ظهر-بعد-اجتماع-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-قد-استنفد-1105750078.html
موسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد
موسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن زخم التسوية الأوكرانية، الذي ظهر بعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T08:54+0000
2025-10-08T08:54+0000
2025-10-08T08:59+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg
وأشار إلى أن صواريخ توماهوك ستغير الوضع بشكل كبير في أوكرانيا لكنها لن تعيق روسيا عن تحقيق أهدافها واستخدام تلك الصواريخ لن يكون ممكنا إلا بمشاركة أمريكية.ووفقا له فإن روسيا مدت يدها للولايات المتحدة باقتراح معاهدة ستارت، ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة مهتمة، فعندئذ "سنستغني عنها."
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_160:0:1593:1075_1920x0_80_0_0_ea1e0e50413cb0726354be76afdfc5e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد
08:54 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 08:59 GMT 08.10.2025)
يتبع
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن زخم التسوية الأوكرانية، الذي ظهر بعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، قد استنفد.
وأشار إلى أن صواريخ توماهوك ستغير الوضع بشكل كبير في أوكرانيا لكنها لن تعيق روسيا عن تحقيق أهدافها واستخدام تلك الصواريخ لن يكون ممكنا إلا بمشاركة أمريكية.
ووفقا له فإن روسيا مدت يدها للولايات المتحدة باقتراح معاهدة ستارت، ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة مهتمة، فعندئذ "سنستغني عنها."