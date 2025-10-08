عربي
السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه - عاجل
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد
موسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن زخم التسوية الأوكرانية، الذي ظهر بعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
وأشار إلى أن صواريخ توماهوك ستغير الوضع بشكل كبير في أوكرانيا لكنها لن تعيق روسيا عن تحقيق أهدافها واستخدام تلك الصواريخ لن يكون ممكنا إلا بمشاركة أمريكية.ووفقا له فإن روسيا مدت يدها للولايات المتحدة باقتراح معاهدة ستارت، ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة مهتمة، فعندئذ "سنستغني عنها."
موسكو: زخم التسوية الأوكرانية الذي ظهر بعد اجتماع بوتين وترامب في ألاسكا قد استنفد

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن زخم التسوية الأوكرانية، الذي ظهر بعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، قد استنفد.
وأشار إلى أن صواريخ توماهوك ستغير الوضع بشكل كبير في أوكرانيا لكنها لن تعيق روسيا عن تحقيق أهدافها واستخدام تلك الصواريخ لن يكون ممكنا إلا بمشاركة أمريكية.
ووفقا له فإن روسيا مدت يدها للولايات المتحدة باقتراح معاهدة ستارت، ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة مهتمة، فعندئذ "سنستغني عنها."
