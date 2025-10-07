عربي
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا قد يكون أكثر صعوبة من الشرق الأوسط
وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "كنت أعتقد أنه (الصراع في أوكرانيا) سيكون من أسهل النزاعات. وعلاقتي جيدة ببوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة المناقشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "نحن مستعدون لمواصلة هذا النقاش".وأكد بوتين بأنه خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، استمعا لبعضهما البعض وتبادلا وجهات النظر، بما في ذلك حول قضايا معقدة.وقال بوتين: "تحدثنا، وتحدثنا، ماذا، لمدة ساعة ونصف تقريبًا. عبرتُ عن موقفي، واستمع إلي باهتمام، دون مقاطعة، واستمعتُ إليه أيضًا باهتمام. وتبادلنا أسئلة معقدة".
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا قد يكون أكثر صعوبة من الشرق الأوسط

17:08 GMT 07.10.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن حل الصراع في أوكرانيا قد يكون أكثر من حل قضايا الشرق الأوسط.
وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "كنت أعتقد أنه (الصراع في أوكرانيا) سيكون من أسهل النزاعات. وعلاقتي جيدة ببوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)".

وأضاف: "كنت أعتقد أن حل الصراع في أوكرانيا سيكون سهلا. لكن اتضح أنه أكثر تعقيدا من الشرق الأوسط، سنرى ما سيحدث هناك".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة النقاش مع ترامب بشأن أوكرانيا ... فيديو
2 أكتوبر, 18:42 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة المناقشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "نحن مستعدون لمواصلة هذا النقاش".

وفي حديثه عن اتصالاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن تحقيق توازن المصالح أمر صعب، ولكن عندما يتم ذلك من خلال النقاش، فهذه اتفاقات جوهرية يمكن أن تدوم طويلًا.

بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي
2 أكتوبر, 18:17 GMT
وأكد بوتين بأنه خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، استمعا لبعضهما البعض وتبادلا وجهات النظر، بما في ذلك حول قضايا معقدة.
وقال بوتين: "تحدثنا، وتحدثنا، ماذا، لمدة ساعة ونصف تقريبًا. عبرتُ عن موقفي، واستمع إلي باهتمام، دون مقاطعة، واستمعتُ إليه أيضًا باهتمام. وتبادلنا أسئلة معقدة".
