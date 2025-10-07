https://sarabic.ae/20251007/ترامب-حل-الصراع-في-أوكرانيا-قد-يكون-أكثر-صعوبة-من-الشرق-الأوسط-1105735200.html
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا قد يكون أكثر صعوبة من الشرق الأوسط
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا قد يكون أكثر صعوبة من الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن حل الصراع في أوكرانيا قد يكون أكثر من حل قضايا الشرق الأوسط. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T17:08+0000
2025-10-07T17:08+0000
2025-10-07T17:08+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg
وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "كنت أعتقد أنه (الصراع في أوكرانيا) سيكون من أسهل النزاعات. وعلاقتي جيدة ببوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة المناقشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "نحن مستعدون لمواصلة هذا النقاش".وأكد بوتين بأنه خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، استمعا لبعضهما البعض وتبادلا وجهات النظر، بما في ذلك حول قضايا معقدة.وقال بوتين: "تحدثنا، وتحدثنا، ماذا، لمدة ساعة ونصف تقريبًا. عبرتُ عن موقفي، واستمع إلي باهتمام، دون مقاطعة، واستمعتُ إليه أيضًا باهتمام. وتبادلنا أسئلة معقدة".
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-مستعدة-لمواصلة-النقاش-مع-ترامب-بشأن-أوكرانيا--فيديو--1105551714.html
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-رفض-أوروبا-شراء-الغاز-الروسي-أدى-إلى-ارتفاع-أسعار-المواد-الغذائية-في-الاتحاد-الأوروبي--1105551136.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_39f7b7ac1979db34faf8d86f58bb15bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: حل الصراع في أوكرانيا قد يكون أكثر صعوبة من الشرق الأوسط
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن حل الصراع في أوكرانيا قد يكون أكثر من حل قضايا الشرق الأوسط.
وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "كنت أعتقد أنه (الصراع في أوكرانيا) سيكون من أسهل النزاعات. وعلاقتي جيدة ببوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)".
وأضاف: "كنت أعتقد أن حل الصراع في أوكرانيا سيكون سهلا. لكن اتضح أنه أكثر تعقيدا من الشرق الأوسط، سنرى ما سيحدث هناك".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة المناقشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "نحن مستعدون لمواصلة هذا النقاش".
وفي حديثه عن اتصالاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن تحقيق توازن المصالح أمر صعب، ولكن عندما يتم ذلك من خلال النقاش، فهذه اتفاقات جوهرية يمكن أن تدوم طويلًا.
وأكد بوتين بأنه خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، استمعا لبعضهما البعض وتبادلا وجهات النظر، بما في ذلك حول قضايا معقدة.
وقال بوتين: "تحدثنا، وتحدثنا، ماذا، لمدة ساعة ونصف تقريبًا. عبرتُ عن موقفي، واستمع إلي باهتمام، دون مقاطعة، واستمعتُ إليه أيضًا باهتمام. وتبادلنا أسئلة معقدة".