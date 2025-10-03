عربي
إعلام: ترامب يأمر بالاستعداد لتبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكالات المخابرات الأمريكية بـ"الاستعداد لتبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا"، ما قد "يساعدها" على شن ضربات في العمق الروسي، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة على المناقشات.
وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر، أن " ترامب أمر الوكالات بالاستعداد لتبادل المعلومات الاستخبارية".

وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أن القرار النهائي لم يتم الإعلان عنه بعد.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صرّح بأن استخدام كييف لصواريخ "توماهوك"، سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وأشار إلى أن استخدام هذه الصواريخ في أوكرانيا، دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين، سيكون مستحيلًا.
وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لشبكة "فوكس نيوز"، إن إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك كروز" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي.
صواريخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أمريكا لا تعتزم تزويد أوروبا بصواريخ "توماهوك" لاستخدامها في أوكرانيا
01:57 GMT
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويُورّط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويُعتبر "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
بولندا تبرم صفقة لشراء صواريخ أمريكية متطورة لمقاتلات "إف-35"
الكرملين: واشنطن لم تتوقف أبدا عن نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا
