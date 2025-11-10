وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "قاربين لتهريب المخدرات" شرقي المحيط الهادئ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "قاربين لتهريب المخدرات" شرقي المحيط الهادئ
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "قاربين لتهريب المخدرات" شرقي المحيط الهادئ
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربتين على "قاربين تابعين لمنظمة مصنفة إرهابية ومرتبطين بتهريب المخدرات"
وكتب هيغيست في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "بتوجيه من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، نُفذت يوم أمس (الأحد)، ضربتان قاتلتان على قاربين تشغلهما منظمات مصنفة إرهابية، كان القاربان، بحسب استخباراتنا، مرتبطتين بتهريب المخدرات غير المشروع، وكانا يحملان المخدرات، ويمران عبر مسار معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعدا للتوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية، مرارا، في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعيةوزير الحرب الأمريكي يعلن استهدف سفينة جديدة "لتهريب المخدرات" شرق المحيط الهادئ
https://sarabic.ae/20251107/وزير-الحرب-الأمريكي-3-قتلى-إثر-استهداف-قارب-لتهريب-المخدرات-في-البحر-الكاريبي-1106824228.html
13:50 GMT 10.11.2025
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربتين على "قاربين تابعين لمنظمة مصنفة إرهابية ومرتبطين بتهريب المخدرات" شرقي المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنهما.
وكتب هيغيست في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "بتوجيه من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، نُفذت يوم أمس (الأحد)، ضربتان قاتلتان على قاربين تشغلهما منظمات مصنفة إرهابية، كان القاربان، بحسب استخباراتنا، مرتبطتين بتهريب المخدرات غير المشروع، وكانا يحملان المخدرات، ويمران عبر مسار معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".

وأضاف: "تم تنفيذ الضربتين في المياه الدولية وكان 3 أفراد من إرهابيي المخدرات الذكور على متن كل قارب. قُتل الستة جميعًا، ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى".

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
وزير الحرب الأمريكي: 3 قتلى إثر استهداف قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
7 نوفمبر, 04:18 GMT
وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعدا للتوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية، مرارا، في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.
وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعية
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهدف سفينة جديدة "لتهريب المخدرات" شرق المحيط الهادئ
