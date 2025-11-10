https://sarabic.ae/20251110/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-استهداف-قاربين-لتهريب-المخدرات-شرقي-المحيط-الهادئ-1106937975.html
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "قاربين لتهريب المخدرات" شرقي المحيط الهادئ
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "قاربين لتهريب المخدرات" شرقي المحيط الهادئ
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربتين على "قاربين تابعين لمنظمة مصنفة إرهابية ومرتبطين بتهريب المخدرات"... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
وكتب هيغيست في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "بتوجيه من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، نُفذت يوم أمس (الأحد)، ضربتان قاتلتان على قاربين تشغلهما منظمات مصنفة إرهابية، كان القاربان، بحسب استخباراتنا، مرتبطتين بتهريب المخدرات غير المشروع، وكانا يحملان المخدرات، ويمران عبر مسار معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعدا للتوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية، مرارا، في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعيةوزير الحرب الأمريكي يعلن استهدف سفينة جديدة "لتهريب المخدرات" شرق المحيط الهادئ
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "قاربين لتهريب المخدرات" شرقي المحيط الهادئ
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربتين على "قاربين تابعين لمنظمة مصنفة إرهابية ومرتبطين بتهريب المخدرات" شرقي المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنهما.
وكتب هيغيست في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "بتوجيه من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، نُفذت يوم أمس (الأحد)، ضربتان قاتلتان على قاربين تشغلهما منظمات مصنفة إرهابية، كان القاربان، بحسب استخباراتنا، مرتبطتين بتهريب المخدرات غير المشروع، وكانا يحملان المخدرات، ويمران عبر مسار معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".
وأضاف: "تم تنفيذ الضربتين في المياه الدولية وكان 3 أفراد من إرهابيي المخدرات الذكور على متن كل قارب. قُتل الستة جميعًا، ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى".
وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعدا للتوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية، مرارا، في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.
وطلبت فنزويلا من مجلس
الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.