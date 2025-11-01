مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251101/مادورو-يتهم-الولايات-المتحدة-بمحاولة-الاستيلاء-على-ثروات-فنزويلا-الطبيعية-1106616089.html
مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعية
مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعية
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالسعي إلى إشعال الحرب وتنظيم انقلاب في بلاده بهدف السيطرة على ثرواتها الطبيعية. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T01:57+0000
2025-11-01T01:57+0000
نيكولاس مادورو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg
وقال مادورو، في كلمته خلال اختتام المنتدى البرلماني لمنطقة الكاريبي الكبرى في كاراكاس: "لقد حاولت الولايات المتحدة شن حرب ضد فنزويلا وتنظيم انقلاب وسرقة احتياطياتنا الهائلة من النفط والغاز. لو لم تكن لدينا هذه الموارد، إضافة إلى الذهب والمياه وملايين الهكتارات من الأراضي الخصبة وموقعنا الجغرافي الاستراتيجي، لما تحدث أحد عنا أساسًا".وأضاف الرئيس أن الشعب الفنزويلي "استعاد ذاته مجددًا" وتمكّن من الصمود في وجه "موجة التهديدات القاتمة" التي واجهها خلال الأشهر الماضية.المنتدى، الذي ترأسه رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، جمع برلمانيين من 14 دولة في المنطقة لمناقشة سبل تعزيز السلام والعلاقات الدبلوماسية. وأكد رودريغيز أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة "في ظل أبشع عدوان تشهده منطقة الكاريبي منذ 150 عامًا، لا سيما ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية".واتهم رودريغيز الولايات المتحدة بإشعال النزاعات العسكرية في حوض الكاريبي، مشيرًا إلى أن "أسطولها الوحشي يرتكب عمليات قتل خارج القانون في مياه المنطقة استنادًا إلى الأكاذيب والتلفيقات". ودعا برلمانات القارة إلى تفعيل "دبلوماسية السلام" وتجديد الالتزام بـ"إعلان هافانا لعام 2014"، الذي أعلن الكاريبي منطقة سلام وخالية من الأسلحة النووية.وشارك في المنتدى ممثلون عن كوبا ونيكاراغوا وكولومبيا وبليز ودومينيكا وغرينادا والمكسيك والبرازيل وهندوراس والأوروغواي وغيرها من الدول، حيث دانوا العدوان الخارجي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الولايات المتحدة استخدمت قواتها المسلحة في سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب قرب السواحل الفنزويلية بحجة تهريب المخدرات، فيما تبحث واشنطن — بحسب تقارير — احتمال تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد ما تصفه بـ"تجار المخدرات".واعتبرت السلطات في كاراكاس هذه التحركات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة الكاريبي.
https://sarabic.ae/20251031/وزير-خارجية-فنزويلا-بلادنا-ممتنة-لروسيا-على-دعمها-لسيادتنا-1106611921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96aa288a6433783e4572182ce776bec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو

مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعية

01:57 GMT 01.11.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالسعي إلى إشعال الحرب وتنظيم انقلاب في بلاده بهدف السيطرة على ثرواتها الطبيعية.
وقال مادورو، في كلمته خلال اختتام المنتدى البرلماني لمنطقة الكاريبي الكبرى في كاراكاس: "لقد حاولت الولايات المتحدة شن حرب ضد فنزويلا وتنظيم انقلاب وسرقة احتياطياتنا الهائلة من النفط والغاز. لو لم تكن لدينا هذه الموارد، إضافة إلى الذهب والمياه وملايين الهكتارات من الأراضي الخصبة وموقعنا الجغرافي الاستراتيجي، لما تحدث أحد عنا أساسًا".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
وزير خارجية فنزويلا: بلادنا ممتنة لروسيا على دعمها لسيادتنا
أمس, 19:43 GMT
وأضاف الرئيس أن الشعب الفنزويلي "استعاد ذاته مجددًا" وتمكّن من الصمود في وجه "موجة التهديدات القاتمة" التي واجهها خلال الأشهر الماضية.
المنتدى، الذي ترأسه رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، جمع برلمانيين من 14 دولة في المنطقة لمناقشة سبل تعزيز السلام والعلاقات الدبلوماسية. وأكد رودريغيز أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة "في ظل أبشع عدوان تشهده منطقة الكاريبي منذ 150 عامًا، لا سيما ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية".
واتهم رودريغيز الولايات المتحدة بإشعال النزاعات العسكرية في حوض الكاريبي، مشيرًا إلى أن "أسطولها الوحشي يرتكب عمليات قتل خارج القانون في مياه المنطقة استنادًا إلى الأكاذيب والتلفيقات". ودعا برلمانات القارة إلى تفعيل "دبلوماسية السلام" وتجديد الالتزام بـ"إعلان هافانا لعام 2014"، الذي أعلن الكاريبي منطقة سلام وخالية من الأسلحة النووية.
وشارك في المنتدى ممثلون عن كوبا ونيكاراغوا وكولومبيا وبليز ودومينيكا وغرينادا والمكسيك والبرازيل وهندوراس والأوروغواي وغيرها من الدول، حيث دانوا العدوان الخارجي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الولايات المتحدة استخدمت قواتها المسلحة في سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب قرب السواحل الفنزويلية بحجة تهريب المخدرات، فيما تبحث واشنطن — بحسب تقارير — احتمال تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد ما تصفه بـ"تجار المخدرات".
واعتبرت السلطات في كاراكاس هذه التحركات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة الكاريبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала