وزير خارجية فنزويلا: بلادنا ممتنة لروسيا على دعمها لسيادتنا

وزير خارجية فنزويلا: بلادنا ممتنة لروسيا على دعمها لسيادتنا

31.10.2025

وكتب الوزير جيل، على قناته في "تلغرام": "بالنيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، نعرب عن خالص امتناننا للحكومة الروسية على دعمها الثابت في الدفاع عن سيادتنا".وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن موسكو على اتصال دائم مع السلطات الفنزويلية، وتدعم قيادة البلاد في حماية السيادة الوطنية، وهي مستعدة للرد على طلبات كاراكاس، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات القائمة والمحتملة.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أكد الأربعاء الماضي، في معرض حديثه عن الوجود العسكري الأمريكي المتزايد قرب فنزويلا، بأن كل هذه الإجراءات يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما ستفعله موسكو في حال شنت الولايات المتحدة عملية عسكرية في فنزويلا: "فنزويلا دولة ذات سيادة... على أي حال، ننطلق من مبدأ أن كل ما يحدث حول فنزويلا يجب أن يتم وفقًا لروح ونص القانون الدولي".وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "أعرب الوزيران عن قلق بالغ إزاء تصاعد الإجراءات التصعيدية التي تتخذها واشنطن في البحر الكاريبي، والتي قد تترتب عليها عواقب بعيدة المدى على المنطقة".كما أعربت الخارجية عن إدانة روسيا الشديدة للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، مضيفة: "روسيا تدين بشدة الضربة الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا".وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملًا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.

