وزير خارجية فنزويلا: بلادنا ممتنة لروسيا على دعمها لسيادتنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/وزير-خارجية-فنزويلا-بلادنا-ممتنة-لروسيا-على-دعمها-لسيادتنا-1106611921.html
وزير خارجية فنزويلا: بلادنا ممتنة لروسيا على دعمها لسيادتنا
وزير خارجية فنزويلا: بلادنا ممتنة لروسيا على دعمها لسيادتنا
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، عن "امتنان فنزويلا لروسيا على دعمها المتواصل في الدفاع عن سيادتها الوطنية"، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع موسكو.
وكتب الوزير جيل، على قناته في "تلغرام": "بالنيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، نعرب عن خالص امتناننا للحكومة الروسية على دعمها الثابت في الدفاع عن سيادتنا".
وأضاف جيل: "اليوم، تعزز روسيا وفنزويلا مكانتهما كحليفين استراتيجيين، وهما على استعداد لتطوير التعاون في مجالات رئيسية من أجل تحقيق التقدم المشترك".
إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
فنزويلا تتهم أمريكا باختراق مجالها الجوي
2 أكتوبر, 22:18 GMT
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن موسكو على اتصال دائم مع السلطات الفنزويلية، وتدعم قيادة البلاد في حماية السيادة الوطنية، وهي مستعدة للرد على طلبات كاراكاس، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات القائمة والمحتملة.
جاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارا وتكرارا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أكد الأربعاء الماضي، في معرض حديثه عن الوجود العسكري الأمريكي المتزايد قرب فنزويلا، بأن كل هذه الإجراءات يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مادورو: فنزويلا اعترضت 3 طائرات تستخدم في تهريب المخدرات
29 أكتوبر, 23:32 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما ستفعله موسكو في حال شنت الولايات المتحدة عملية عسكرية في فنزويلا: "فنزويلا دولة ذات سيادة... على أي حال، ننطلق من مبدأ أن كل ما يحدث حول فنزويلا يجب أن يتم وفقًا لروح ونص القانون الدولي".
وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل، مكالمة هاتفية، أعربا خلالها عن قلقهما البالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الكاريبي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "أعرب الوزيران عن قلق بالغ إزاء تصاعد الإجراءات التصعيدية التي تتخذها واشنطن في البحر الكاريبي، والتي قد تترتب عليها عواقب بعيدة المدى على المنطقة".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الكرملين حول التعزيزات العسكرية الأمريكية قرب فنزويلا: كل ما يحدث يجب أن يتوافق مع القانون الدولي
29 أكتوبر, 09:04 GMT
كما أعربت الخارجية عن إدانة روسيا الشديدة للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، مضيفة: "روسيا تدين بشدة الضربة الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا".
وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملًا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
