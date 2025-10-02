فنزويلا تتهم مقاتلات أمريكية بانتهاك مجالها الجوي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
فنزويلا تتهم مقاتلات أمريكية بانتهاك مجالها الجوي
فنزويلا تتهم مقاتلات أمريكية بانتهاك مجالها الجوي
فنزويلا تتهم مقاتلات أمريكية بانتهاك مجالها الجوي

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن منظومات الدفاع الجوي في البلاد رصدت خمس طائرات حربية يُعتقد أنها من طراز F-35 داخل المجال الجوي لفنزويلا.
وقال لوبيز في تصريحات لقناة VTV الفنزويلية: "داخل منطقة معلومات الطيران مايكيتيّا، اكتشفنا أكثر من خمسة مسارات جوية بسرعة 400 عقدة وعلى ارتفاع 35 ألف قدم. هذه مقاتلات تجرؤ الإمبريالية الأمريكية على الاقتراب بها من السواحل الفنزويلية... إنه تصرف فظ، إنه استفزاز وتهديد لأمن الأمة"، مضيفًا أن طياري إحدى شركات الطيران الدولية أكدوا أيضًا وجود هذه المقاتلات بالقرب من البحر الكاريبي.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
الجيش الأمريكي يدرس خيارات لشن ضربات ضد أهداف "مرتبطة بالمخدرات" داخل فنزويلا
26 سبتمبر, 22:11 GMT
وأشار الوزير إلى أن فنزويلا تدرك وجود طائرات F-35 متمركزة في بورتو ريكو، لكنه شدد على أن اقترابها من أراضي بلاده لن يرهبها، محذرًا الولايات المتحدة من مخاطر "سوء الحسابات". كما أكد أن القوات المسلحة الفنزويلية مستعدة للرد على أي عدوان، مذكرًا بأن مهمتها الأساسية هي "الدفاع عن الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية".
ويأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن واشنطن لا تستبعد شن عملية عسكرية ضد فنزويلا بذريعة مكافحة عصابات المخدرات.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد أعلنت في 19 أغسطس/آب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمحاربة تهريب المخدرات، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس.
وقد وصفت الحكومة الفنزويلية إرسال الولايات المتحدة سفنًا حربية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحلها بأنه استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار وانتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع منزوع السلاح وغير النووي لمنطقة الكاريبي.
