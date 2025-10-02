https://sarabic.ae/20251002/فنزويلا-تتهم-مقاتلات-أمريكية-بانتهاك-مجالها-الجوي-1105557498.html

فنزويلا تتهم مقاتلات أمريكية بانتهاك مجالها الجوي

فنزويلا تتهم مقاتلات أمريكية بانتهاك مجالها الجوي

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن منظومات الدفاع الجوي في البلاد رصدت خمس طائرات حربية يُعتقد أنها من طراز F-35 داخل المجال الجوي لفنزويلا. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال لوبيز في تصريحات لقناة VTV الفنزويلية: "داخل منطقة معلومات الطيران مايكيتيّا، اكتشفنا أكثر من خمسة مسارات جوية بسرعة 400 عقدة وعلى ارتفاع 35 ألف قدم. هذه مقاتلات تجرؤ الإمبريالية الأمريكية على الاقتراب بها من السواحل الفنزويلية... إنه تصرف فظ، إنه استفزاز وتهديد لأمن الأمة"، مضيفًا أن طياري إحدى شركات الطيران الدولية أكدوا أيضًا وجود هذه المقاتلات بالقرب من البحر الكاريبي.وأشار الوزير إلى أن فنزويلا تدرك وجود طائرات F-35 متمركزة في بورتو ريكو، لكنه شدد على أن اقترابها من أراضي بلاده لن يرهبها، محذرًا الولايات المتحدة من مخاطر "سوء الحسابات". كما أكد أن القوات المسلحة الفنزويلية مستعدة للرد على أي عدوان، مذكرًا بأن مهمتها الأساسية هي "الدفاع عن الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية".ويأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن واشنطن لا تستبعد شن عملية عسكرية ضد فنزويلا بذريعة مكافحة عصابات المخدرات.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد أعلنت في 19 أغسطس/آب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمحاربة تهريب المخدرات، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس.وقد وصفت الحكومة الفنزويلية إرسال الولايات المتحدة سفنًا حربية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحلها بأنه استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار وانتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع منزوع السلاح وغير النووي لمنطقة الكاريبي.

