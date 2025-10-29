https://sarabic.ae/20251029/مادورو-فنزويلا-اعترضت-3-طائرات-تستخدم-في-تهريب-المخدرات-1106540984.html

مادورو: فنزويلا اعترضت 3 طائرات تستخدم في تهريب المخدرات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، أن بلاده اعترضت ثلاث طائرات يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، بالتزامن مع عملية عسكرية أمريكية تستهدف... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال مادورو خلال فعالية رسمية: "قبل يومين، دخلت طائرة لتهريب المخدرات عبر البحر الكاريبي، ورصدتها قواتنا الجوية في الثانية نفسها"، مضيفًا: "اليوم دخلت طائرتان أخريان من الشمال، ووفقًا لقانوننا — بام، بوم، بانغ! — تم اعتراضهما".في السياق، أعلن الجيش الفنزويلي، تدمير معسكرين يديرهما من وصفهم بـ"تجار مخدرات إرهابيين كولومبيين" في منطقة الأمازون جنوب البلاد.وقال الجنرال دومينغو هيرنانديز لاريز في منشور على "تلغرام" إن "الجيش، بمساعدة وحدة قتال مختلطة، دمّر معسكرين لوجستيين يستخدمهما تجار المخدرات الإرهابيون الكولومبيون المسلحون الذين يغزون أراضينا".وأشار إلى مصادرة معدات عسكرية ومنشورات لحركة "جيش التحرير الوطني" الكولومبية، إضافة إلى ذخائر وسترات واقية وأجهزة اتصال. وأكد أن "فنزويلا منطقة سلام وقانون وعدالة، نكافح فيها يوميًا مجموعات الاتجار الدولي بالمخدرات التي تحاول استخدام أراضينا لتحقيق أهدافها".ويأتي هذا التطور بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ 14 هجومًا في الأسابيع الأخيرة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 58 شخصًا.كما أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شنّ ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات.وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.

