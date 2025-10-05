https://sarabic.ae/20251005/لافروف-ونظيره-الفنزويلي-يعربان-عن-قلقهما-إزاء-تصرفات-واشنطن-في-البحر-الكاريبي-1105650122.html
لافروف ونظيره الفنزويلي يعربان عن قلقهما إزاء تصرفات واشنطن في البحر الكاريبي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل، مكالمة هاتفية، أعربا خلالها عن قلقهما البالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الكاريبي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "أعرب الوزيران عن قلقٍ بالغ إزاء تصاعد الإجراءات التصعيدية التي تتخذها واشنطن في البحر الكاريبي، والتي قد تترتب عليها عواقب بعيدة المدى على المنطقة".أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم 18 سبتمبر/ أيلول الفائت، مشاورات مع نائب وزير الخارجية الفنزويلي، أندريا كوراو، أكد خلالها إدانة روسيا لمحاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا.وبينت الخارجية أن المباحثات تناولت أيضاً القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا، وتنسيق السياسات الخارجية بين البلدين على الساحة الدولية. كما تم تحديد خطوات عملية لتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا والثقافة والإنسانية.
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل، مكالمة هاتفية، أعربا خلالها عن قلقهما البالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الكاريبي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "أعرب الوزيران عن قلقٍ بالغ إزاء تصاعد الإجراءات التصعيدية التي تتخذها واشنطن في البحر الكاريبي، والتي قد تترتب عليها عواقب بعيدة المدى على المنطقة".
كما أعربت الخارجية عن إدانة روسيا الشديدة للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، مضيفة: "روسيا تدين بشدة الضربة الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا".
أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم 18 سبتمبر/ أيلول الفائت، مشاورات مع نائب وزير الخارجية الفنزويلي، أندريا كوراو، أكد خلالها إدانة روسيا لمحاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا.
وأعرب ريابكوف، عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي، ودعمه الكامل لجهود حكومة نيكولاس مادورو، لحماية السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة بشكل حاد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.
وبينت الخارجية أن المباحثات تناولت أيضاً القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا، وتنسيق السياسات الخارجية بين البلدين على الساحة الدولية. كما تم تحديد خطوات عملية لتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا والثقافة والإنسانية.