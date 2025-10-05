لافروف ونظيره الفنزويلي يعربان عن قلقهما إزاء تصرفات واشنطن في البحر الكاريبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251005/لافروف-ونظيره-الفنزويلي-يعربان-عن-قلقهما-إزاء-تصرفات-واشنطن-في-البحر-الكاريبي-1105650122.html
لافروف ونظيره الفنزويلي يعربان عن قلقهما إزاء تصرفات واشنطن في البحر الكاريبي
لافروف ونظيره الفنزويلي يعربان عن قلقهما إزاء تصرفات واشنطن في البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل، مكالمة هاتفية، أعربا خلالها عن قلقهما البالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T15:32+0000
2025-10-05T15:32+0000
روسيا
العالم
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105649771_0:47:3073:1776_1920x0_80_0_0_446d5542caf17f1c3562e7bc6a4961ad.jpg
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "أعرب الوزيران عن قلقٍ بالغ إزاء تصاعد الإجراءات التصعيدية التي تتخذها واشنطن في البحر الكاريبي، والتي قد تترتب عليها عواقب بعيدة المدى على المنطقة".أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم 18 سبتمبر/ أيلول الفائت، مشاورات مع نائب وزير الخارجية الفنزويلي، أندريا كوراو، أكد خلالها إدانة روسيا لمحاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا.وبينت الخارجية أن المباحثات تناولت أيضاً القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا، وتنسيق السياسات الخارجية بين البلدين على الساحة الدولية. كما تم تحديد خطوات عملية لتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا والثقافة والإنسانية.
https://sarabic.ae/20251004/مادورو-روسيا-والصين-نموذجان-للقوى-العظمى-1105600668.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105649771_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_056d7691da1868bcab37ad746f1adb48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار فنزويلا
روسيا, العالم, أخبار فنزويلا

لافروف ونظيره الفنزويلي يعربان عن قلقهما إزاء تصرفات واشنطن في البحر الكاريبي

15:32 GMT 05.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية فنزويلا إيفان خيل، مكالمة هاتفية، أعربا خلالها عن قلقهما البالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الكاريبي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "أعرب الوزيران عن قلقٍ بالغ إزاء تصاعد الإجراءات التصعيدية التي تتخذها واشنطن في البحر الكاريبي، والتي قد تترتب عليها عواقب بعيدة المدى على المنطقة".

كما أعربت الخارجية عن إدانة روسيا الشديدة للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، مضيفة: "روسيا تدين بشدة الضربة الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ضد سفينة في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا".

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم 18 سبتمبر/ أيلول الفائت، مشاورات مع نائب وزير الخارجية الفنزويلي، أندريا كوراو، أكد خلالها إدانة روسيا لمحاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس منغوليا أوناجين خوريلسوك في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مادورو: روسيا والصين نموذجان للقوى العظمى
أمس, 04:47 GMT

وأعرب ريابكوف، عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي، ودعمه الكامل لجهود حكومة نيكولاس مادورو، لحماية السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة بشكل حاد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وبينت الخارجية أن المباحثات تناولت أيضاً القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا، وتنسيق السياسات الخارجية بين البلدين على الساحة الدولية. كما تم تحديد خطوات عملية لتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا والثقافة والإنسانية.
