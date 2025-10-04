مادورو: روسيا والصين نموذجان للقوى العظمى

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مادورو: روسيا والصين نموذجان للقوى العظمى
مادورو: روسيا والصين نموذجان للقوى العظمى
تابعنا عبر
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ختام المؤتمر الدولي "الاستعمار، الاستعمار الجديد والتعديات الإقليمية للإمبريالية الغربية"، روسيا والصين بأنهما قوتان عظميان صاعدتان بلا طموحات إمبريالية، ولا تسعيان للهيمنة على دول أخرى.
وقال مادورو، في ختام مؤتمر استمر ليومين في العاصمة كاراكاس: "شقيقتينا الصين وروسيا، أصبحتا قوتين عظميين، ولكن دون طموحات إمبريالية وأيديولوجية التفوق على بقية العالم".

وكما ذكر الرئيس الفنزويلي، فإن الإمبراطوريات تاريخيًا كانت دائما قائمة على فكرة التفوق، ووضع نفسها فوق الشعوب الأخرى، وهو ما تجلى في الاستعمار والعبودية والاستغلال والعنف.

وأضاف: "أتباع الفكر العنصري الشمالي منزعجون من عملية ظهور عالم متعدد الأقطاب ومتعدد المراكز، حيث تتلاشى الهيمنة الإمبريالية تدريجيًا وتذبل، وفي النهاية تختفي".
وأكد مادورو أنه بالنسبة لفنزويلا والعديد من البلدان الأخرى، ليس هناك بديل للحرية والاستقلال والكرامة والسيادة، لأن الاختيار هو بين الاستقلال والوضع الاستعماري.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: روسيا والصين تحافظان على روح التحالف
2 أكتوبر, 20:00 GMT

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الخميس، أن روسيا والصين تحافظان على روح التحالف.

وقال بوتين، خلال اجتماع لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "نحن، روسيا والصين، لا نزال على روح هذا التحالف. هذا أمر بالغ الأهمية".
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين في مستوى مرتفع غير مسبوق
وزير الخارجية الإيراني: روسيا والصين لا تعتبران تفعيل "آلية الزناد" قانونيا
