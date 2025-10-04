https://sarabic.ae/20251004/مادورو-روسيا-والصين-نموذجان-للقوى-العظمى-1105600668.html
مادورو: روسيا والصين نموذجان للقوى العظمى
مادورو: روسيا والصين نموذجان للقوى العظمى
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ختام المؤتمر الدولي "الاستعمار، الاستعمار الجديد والتعديات الإقليمية للإمبريالية الغربية"، روسيا والصين بأنهما قوتان... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T04:47+0000
2025-10-04T04:47+0000
2025-10-04T04:47+0000
الصين
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104399860_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_68cd0cb071898707928be5e5208acf05.jpg
وقال مادورو، في ختام مؤتمر استمر ليومين في العاصمة كاراكاس: "شقيقتينا الصين وروسيا، أصبحتا قوتين عظميين، ولكن دون طموحات إمبريالية وأيديولوجية التفوق على بقية العالم".وأضاف: "أتباع الفكر العنصري الشمالي منزعجون من عملية ظهور عالم متعدد الأقطاب ومتعدد المراكز، حيث تتلاشى الهيمنة الإمبريالية تدريجيًا وتذبل، وفي النهاية تختفي".وأكد مادورو أنه بالنسبة لفنزويلا والعديد من البلدان الأخرى، ليس هناك بديل للحرية والاستقلال والكرامة والسيادة، لأن الاختيار هو بين الاستقلال والوضع الاستعماري.وقال بوتين، خلال اجتماع لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "نحن، روسيا والصين، لا نزال على روح هذا التحالف. هذا أمر بالغ الأهمية".بوتين: العلاقات بين روسيا والصين في مستوى مرتفع غير مسبوقوزير الخارجية الإيراني: روسيا والصين لا تعتبران تفعيل "آلية الزناد" قانونيا
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-والصين-تحافظان-على-روح-التحالف-1105552696.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104399860_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_49e34a232adb97fe69c7f279f1a513c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, العالم, روسيا
مادورو: روسيا والصين نموذجان للقوى العظمى
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ختام المؤتمر الدولي "الاستعمار، الاستعمار الجديد والتعديات الإقليمية للإمبريالية الغربية"، روسيا والصين بأنهما قوتان عظميان صاعدتان بلا طموحات إمبريالية، ولا تسعيان للهيمنة على دول أخرى.
وقال مادورو، في ختام مؤتمر استمر ليومين في العاصمة كاراكاس: "شقيقتينا الصين وروسيا، أصبحتا قوتين عظميين، ولكن دون طموحات إمبريالية وأيديولوجية التفوق على بقية العالم".
وكما ذكر الرئيس الفنزويلي، فإن الإمبراطوريات تاريخيًا كانت دائما قائمة على فكرة التفوق، ووضع نفسها فوق الشعوب الأخرى، وهو ما تجلى في الاستعمار والعبودية والاستغلال والعنف.
وأضاف: "أتباع الفكر العنصري الشمالي منزعجون من عملية ظهور عالم متعدد الأقطاب ومتعدد المراكز، حيث تتلاشى الهيمنة الإمبريالية تدريجيًا وتذبل، وفي النهاية تختفي".
وأكد مادورو أنه بالنسبة لفنزويلا والعديد من البلدان الأخرى، ليس هناك بديل للحرية والاستقلال والكرامة والسيادة، لأن الاختيار هو بين الاستقلال والوضع الاستعماري.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الخميس، أن روسيا والصين تحافظان على روح التحالف.
وقال بوتين، خلال اجتماع لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "نحن، روسيا والصين، لا نزال على روح هذا التحالف. هذا أمر بالغ الأهمية".