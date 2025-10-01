https://sarabic.ae/20251001/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-في-مستوى-مرتفع-غير-مسبوق--عاجل-1105481419.html

بوتين: العلاقات بين روسيا والصين في مستوى مرتفع غير مسبوق

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالتهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ، بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن العلاقات... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T06:20+0000

2025-10-01T06:20+0000

2025-10-01T06:33+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

الصين

وتضمن نص برقية التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "عزيزي السيد شي جين بينغ، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية".وأردف الرئيس بوتين: "يواصل بلدكم التحرك بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، ويعزز باستمرار مكانته على الساحة العالمية ويقدم مساهمة كبيرة في حل القضايا الهامة على الأجندة العالمية".وأعرب بوتين عن ثقته في أن "التنفيذ المنهجي للاتفاقات التي تم التوصل إليها سيزيد من تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، ويهيئ الظروف لتنفيذ مشاريع مشتركة جديدة واسعة النطاق في مختلف المجالات".وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مطلع سبتمبر/ أيلول، بزيارة للصين، حيث وصل إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية استمر حتى الثالث من سبتمبر، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، حضر خلالها قمة منظمة شنغهاي للتعاون.افتتاح مركز ابتكار جديد للتنسيق التقني والعلمي بين روسيا والصين

