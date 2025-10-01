https://sarabic.ae/20251001/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-في-مستوى-مرتفع-غير-مسبوق--عاجل-1105481419.html
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين في مستوى مرتفع غير مسبوق
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالتهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ، بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن العلاقات...
وتضمن نص برقية التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "عزيزي السيد شي جين بينغ، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية".وأردف الرئيس بوتين: "يواصل بلدكم التحرك بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، ويعزز باستمرار مكانته على الساحة العالمية ويقدم مساهمة كبيرة في حل القضايا الهامة على الأجندة العالمية".وأعرب بوتين عن ثقته في أن "التنفيذ المنهجي للاتفاقات التي تم التوصل إليها سيزيد من تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، ويهيئ الظروف لتنفيذ مشاريع مشتركة جديدة واسعة النطاق في مختلف المجالات".وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مطلع سبتمبر/ أيلول، بزيارة للصين، حيث وصل إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية استمر حتى الثالث من سبتمبر، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، حضر خلالها قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالتهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ، بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تشهد مستوى مرتفعا غير مسبوق.
وتضمن نص برقية التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "عزيزي السيد شي جين بينغ، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية".
وأردف الرئيس بوتين: "يواصل بلدكم التحرك بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، ويعزز باستمرار مكانته على الساحة العالمية ويقدم مساهمة كبيرة في حل القضايا الهامة على الأجندة العالمية".
وأضاف بوتين: "العلاقات الروسية الصينية على مستوى عال غير مسبوق، وهو ما أكدته تماما اتصالاتنا الشاملة والبناءة الأخيرة في تيانجين وبكين".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن "التنفيذ المنهجي للاتفاقات التي تم التوصل إليها سيزيد من تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، ويهيئ الظروف لتنفيذ مشاريع مشتركة جديدة واسعة النطاق في مختلف المجالات".
وأضاف: "هذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للشعبين الصديقين لروسيا والصين، ويتماشى مع بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي متعدد الأقطاب".
وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، مطلع سبتمبر/ أيلول، بزيارة للصين، حيث وصل إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية استمر حتى الثالث من سبتمبر، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، حضر خلالها قمة منظمة شنغهاي للتعاون.