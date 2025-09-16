https://sarabic.ae/20250916/افتتاح-مركز-ابتكار-جديد-للتنسيق-التقني-والعلمي-بين-روسيا-والصين-1104908094.html
افتتاح مركز ابتكار جديد للتنسيق التقني والعلمي بين روسيا والصين
وجاء في بيان المركز أن "التوقيع جرى في إطار منتدى شراكة "بريكس" حول الثورة الصناعية الجديدة في شيامن الصينية، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الصين الشعبية وحكومة محافظة فوجيان الشعبية".وتتمثل الأهداف الرئيسية للاتفاقية في إنشاء مركز ابتكاري في المركز الروسي للتعاون الاقتصادي، لتمثيل مصالح "إينوبراكتيكا" في الصين، وتعزيز دمج الإنجازات العلمية والتكنولوجية الروسية في منظومة الابتكار العالمية، وتنسيق الحوار العلمي والتقني بين روسيا والصين، وتطوير شراكات عابرة للحدود، وتعزيز السيادة التكنولوجية.ويهدف المركز إلى دعم وتسويق مشاريع الشركات والمنظمات العلمية الروسية في الصين، وتقديم الدعم الاستشاري لدخول أسواق التكنولوجيا الفائقة في الصين، وتنظيم فعاليات بحثية وتجارية مشتركة، وإنشاء منصة معلومات لعرض المشاريع والبحث عن شركاء.مركز الأبحاث الروسي الصيني للاقتصاد الرقمي (RCC CE) هو هيكل أنشئ لتطوير التعاون الثنائي في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، ويشارك المركز في أنشطة تحليلية واستشارية وخبرة، ما يعزز الشراكات بين المنظمات الروسية والصينية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.بمشاركة بوتين.. انطلاق قمة "بريكس" عبر الفيديو التي دعت إليها البرازيل ... فيديووزير التجارة الروسي: اهتمام دول مجموعة "بريكس" بالحلول التكنولوجية الروسية لا يزال مستقرا
افتتاح مركز ابتكار جديد للتنسيق التقني والعلمي بين روسيا والصين
أفاد المركز الروسي الصيني لأبحاث الاقتصاد الرقمي، اليوم الثلاثاء، بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة "إينو باتريكا" تنص على إنشاء مركز ابتكار في الصين لتعزيز التقنيات الروسية وتطوير التعاون العلمي والتقني الثنائي.
وجاء في بيان المركز أن "التوقيع جرى في إطار منتدى شراكة "بريكس" حول الثورة الصناعية الجديدة في شيامن الصينية، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الصين الشعبية وحكومة محافظة فوجيان الشعبية".
وأضاف: "وقّع الاتفاقية كل من النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "إينوبراكتيكا"، أمينة المظالم العامة لحماية حقوق شركات التكنولوجيا الفائقة الرائدة، ناتاليا بوبوفا، ومن الجانب الروسي مدير المركز الروسي للتعاون الاقتصادي، ميخري علييف".
وتتمثل الأهداف الرئيسية للاتفاقية في إنشاء مركز ابتكاري في المركز الروسي للتعاون الاقتصادي، لتمثيل مصالح "إينوبراكتيكا" في الصين، وتعزيز دمج الإنجازات العلمية والتكنولوجية الروسية في منظومة الابتكار العالمية، وتنسيق الحوار العلمي والتقني بين روسيا والصين، وتطوير شراكات عابرة للحدود، وتعزيز السيادة التكنولوجية.
ويهدف المركز إلى دعم وتسويق مشاريع الشركات والمنظمات العلمية الروسية في الصين، وتقديم الدعم الاستشاري لدخول أسواق التكنولوجيا الفائقة في الصين، وتنظيم فعاليات بحثية وتجارية مشتركة، وإنشاء منصة معلومات لعرض المشاريع والبحث عن شركاء.
"إينوبراكتيكا" هو معهد تنمية غير حكومي، تتمثل مهمته في تعزيز نمو رأس المال البشري الوطني الروسي من خلال تهيئة الظروف المواتية لابتكار تقنيات ومنتجات جديدة.
مركز الأبحاث الروسي الصيني للاقتصاد الرقمي (RCC CE) هو هيكل أنشئ لتطوير التعاون الثنائي في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، ويشارك المركز في أنشطة تحليلية واستشارية وخبرة، ما يعزز الشراكات بين المنظمات الروسية والصينية
في مجال التكنولوجيا المتقدمة.