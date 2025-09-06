وزير التجارة الروسي: اهتمام دول مجموعة "بريكس" بالحلول التكنولوجية الروسية لا يزال مستقرا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، اليوم السبت، أن اهتمام دول مجموعة "بريكس" ودول الجنوب بالتقنيات الروسية لا يزال مستقرا على الرغم من الضغوط الأوروبية.
وقال أليخانوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية: "اضطرت صناعتنا إلى التطور تحت ضغط العقوبات المتزايد باستمرار، إلا أن الاهتمام بحلولنا التكنولوجية من دول مجموعة بريكس وجنوب الكرة الأرضية ظل دائما مستقرا".

وأكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، يوم 6 يوليو/ حزيران الماضي، أن التعاون بين دول مجموعة "بريكس" ودول الجنوب والشرق العالميين، يعد عاملًا حاسمًا للاقتصاد العالمي بأكمله.

مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
الخارجية الباكستانية: باكستان مهتمة بعضوية "بريكس" وروسيا تدعم رغبة إسلام أباد في ذلك
أمس, 16:31 GMT
وقال أوريشكين للصحفيين، في نهاية منتدى أعمال "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "من قمة لأخرى، يتواصل العمل المنهجي، وتظهر مبادرات جديدة، وتكتسب زخمًا، وتتحول إلى حلول حقيقية، إلى تعاون حقيقي بين دول الـ"بريكس"، ودول الجنوب والشرق عمومًا".
وتابع: "هذا أمر بالغ الأهمية، لأنه يُشكّل اليوم محرك الاقتصاد العالمي".
وأوضح أنه "من المستحيل تحديد المجالات ذات الأولوية في عمل المجموعة، فجميع الموضوعات المدرجة على أجندة "بريكس" مهمة لمواطني الدول الأعضاء".
وأضاف: "ليس مستقبل بلداننا فقط، بل ومستقبل العالم أجمع بالطبع، يعتمد على كيفية شعور هذه البلدان وكيفية تحركها إلى الأمام".
وعُقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
