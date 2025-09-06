https://sarabic.ae/20250906/وزير-التجارة-الروسي-اهتمام-دول-مجموعة-بريكس-بالحلول-التكنولوجية-الروسية-لا-يزال-مستقرا--1104575861.html
وزير التجارة الروسي: اهتمام دول مجموعة "بريكس" بالحلول التكنولوجية الروسية لا يزال مستقرا
أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، اليوم السبت، أن اهتمام دول مجموعة "بريكس" ودول الجنوب بالتقنيات الروسية لا يزال مستقرا على الرغم من الضغوط
وعُقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، اليوم السبت، أن اهتمام دول مجموعة "بريكس" ودول الجنوب بالتقنيات الروسية لا يزال مستقرا على الرغم من الضغوط الأوروبية.
وقال أليخانوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية: "اضطرت صناعتنا إلى التطور تحت ضغط العقوبات المتزايد باستمرار، إلا أن الاهتمام بحلولنا التكنولوجية من دول مجموعة بريكس وجنوب الكرة الأرضية ظل دائما مستقرا".
وأكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، يوم 6 يوليو/ حزيران الماضي، أن التعاون بين دول مجموعة "بريكس" ودول الجنوب والشرق العالميين، يعد عاملًا حاسمًا للاقتصاد العالمي بأكمله.
وقال أوريشكين للصحفيين، في نهاية منتدى أعمال "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "من قمة لأخرى، يتواصل العمل المنهجي، وتظهر مبادرات جديدة، وتكتسب زخمًا، وتتحول إلى حلول حقيقية، إلى تعاون حقيقي بين دول الـ"بريكس"، ودول الجنوب والشرق عمومًا".
وتابع: "هذا أمر بالغ الأهمية، لأنه يُشكّل اليوم محرك الاقتصاد العالمي".
وأوضح أنه "من المستحيل تحديد المجالات ذات الأولوية في عمل المجموعة، فجميع الموضوعات المدرجة على أجندة "بريكس" مهمة لمواطني الدول الأعضاء".
وأضاف: "ليس مستقبل بلداننا فقط، بل ومستقبل العالم أجمع بالطبع، يعتمد على كيفية شعور هذه البلدان وكيفية تحركها إلى الأمام".
وعُقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي
العاشر في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".