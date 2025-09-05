https://sarabic.ae/20250905/الخارجية-الباكستانية-باكستان-مهتمة-بعضوية-بريكس-وروسيا-تدعم-رغبة-إسلام-أباد-في-ذلك-1104545864.html

الخارجية الباكستانية: باكستان مهتمة بعضوية "بريكس" وروسيا تدعم رغبة إسلام أباد في ذلك

الخارجية الباكستانية: باكستان مهتمة بعضوية "بريكس" وروسيا تدعم رغبة إسلام أباد في ذلك

أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، اليوم الجمعة، اهتمام بلاده القوي بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى الدعم الروسي لباكستان في رغبتها...

وقال خان خلال الإيجاز الأسبوعي للخارجية الباكستانية، ردا على سؤال "سبوتنيك" بشأن مناقشة انضمام باكستان لـ"بريكس" خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين: "ما أستطيع توضيحه لكم هو أن باكستان جادة في سعيها للانضمام إلى مجموعة بريكس، وأن روسيا تدعم طلب باكستان".كما أشار خان في إلى اجتماع بوتين وشهباز شريف، حيث قال إنهما استذكرا لقائهما الأخير في أستانا عام 2024، وأعربا عن ارتياحهما البالغ لتوسيع التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية خلال العام الماضي. وأكد الزعيمان أن العلاقة اليوم قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والود بين الجانبين.وردا على سؤال الصحفيين حول نهج باكستان في المواءمة بين عضويتها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعلاقاتها مع الغرب، أوضح المتحدث أن منظمة شنغهاي للتعاون هي هيئة إقليمية متعددة الأطراف بالغة الأهمية، وتجمع دول الكتلة الأوراسية، مشيرًا إلى رضا باكستان عن نتائجها.وأكد المتحدث أن الاجتماع الأخير لرؤساء الدول في منظمة شنغهاي، ثم الاجتماع الموسع، ناجحاً للغاية، وأشار إلى أن الرسالة الرئيسية هي التعددية والازدهار المشترك والسلام والأمن والتنمية.وأضاف المتحدث أنه لم يتم استخدام القناة التي تم انشاؤها بموجب اتفاقية مياه نهر السند، مؤكدا ضرورة امتثال الهند التام لجميع أحكام معاهدة مياه نهر السند.وكانت الهند قد فتحت بعض السدود، في الأيام الماضية، وأطلقت المياه في ثلاثة انهار باتجاه باكستان، وهو ما أدى إلى زيادة منسوب الماء في المناطق الباكستانية.

