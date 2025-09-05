الخارجية الباكستانية: باكستان مهتمة بعضوية "بريكس" وروسيا تدعم رغبة إسلام أباد في ذلك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/الخارجية-الباكستانية-باكستان-مهتمة-بعضوية-بريكس-وروسيا-تدعم-رغبة-إسلام-أباد-في-ذلك-1104545864.html
الخارجية الباكستانية: باكستان مهتمة بعضوية "بريكس" وروسيا تدعم رغبة إسلام أباد في ذلك
الخارجية الباكستانية: باكستان مهتمة بعضوية "بريكس" وروسيا تدعم رغبة إسلام أباد في ذلك
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، اليوم الجمعة، اهتمام بلاده القوي بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى الدعم الروسي لباكستان في رغبتها... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T16:31+0000
2025-09-05T16:31+0000
روسيا
مجموعة بريكس
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092175949_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_af95e992101d9d4ce9053b6f9f38bac5.jpg
وقال خان خلال الإيجاز الأسبوعي للخارجية الباكستانية، ردا على سؤال "سبوتنيك" بشأن مناقشة انضمام باكستان لـ"بريكس" خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين: "ما أستطيع توضيحه لكم هو أن باكستان جادة في سعيها للانضمام إلى مجموعة بريكس، وأن روسيا تدعم طلب باكستان".كما أشار خان في إلى اجتماع بوتين وشهباز شريف، حيث قال إنهما استذكرا لقائهما الأخير في أستانا عام 2024، وأعربا عن ارتياحهما البالغ لتوسيع التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية خلال العام الماضي. وأكد الزعيمان أن العلاقة اليوم قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والود بين الجانبين.وردا على سؤال الصحفيين حول نهج باكستان في المواءمة بين عضويتها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعلاقاتها مع الغرب، أوضح المتحدث أن منظمة شنغهاي للتعاون هي هيئة إقليمية متعددة الأطراف بالغة الأهمية، وتجمع دول الكتلة الأوراسية، مشيرًا إلى رضا باكستان عن نتائجها.وأكد المتحدث أن الاجتماع الأخير لرؤساء الدول في منظمة شنغهاي، ثم الاجتماع الموسع، ناجحاً للغاية، وأشار إلى أن الرسالة الرئيسية هي التعددية والازدهار المشترك والسلام والأمن والتنمية.وأضاف المتحدث أنه لم يتم استخدام القناة التي تم انشاؤها بموجب اتفاقية مياه نهر السند، مؤكدا ضرورة امتثال الهند التام لجميع أحكام معاهدة مياه نهر السند.وكانت الهند قد فتحت بعض السدود، في الأيام الماضية، وأطلقت المياه في ثلاثة انهار باتجاه باكستان، وهو ما أدى إلى زيادة منسوب الماء في المناطق الباكستانية.
https://sarabic.ae/20250905/الخارجية-الهندية-تعلن-عقد-قمة-لـبريكس-عبر-الإنترنت-في-8-سبتمبر-بمبادرة-من-البرازيل-1104532273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092175949_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_fd683a471354915517347872de8fbcfa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجموعة بريكس, العالم
روسيا, مجموعة بريكس, العالم

الخارجية الباكستانية: باكستان مهتمة بعضوية "بريكس" وروسيا تدعم رغبة إسلام أباد في ذلك

16:31 GMT 05.09.2025
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، اليوم الجمعة، اهتمام بلاده القوي بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى الدعم الروسي لباكستان في رغبتها في الانضمام للمجموعة، ولافتا إلى تطور العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية.
وقال خان خلال الإيجاز الأسبوعي للخارجية الباكستانية، ردا على سؤال "سبوتنيك" بشأن مناقشة انضمام باكستان لـ"بريكس" خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين: "ما أستطيع توضيحه لكم هو أن باكستان جادة في سعيها للانضمام إلى مجموعة بريكس، وأن روسيا تدعم طلب باكستان".

وأضاف المتحدث أن "العلاقات مع روسيا، كما أوضحنا في العديد من المؤتمرات الصحفية، أولوية بالغة الأهمية في السياسة الخارجية الباكستانية، وقد سعينا جاهدين لبناء علاقات متينة، ونؤكد رضانا عن المسار الإيجابي والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، التي أصبحت متعددة الجوانب ومتجذرة. وبالطبع، عندما يجتمع رئيسا الدولتين على مستوى القمة، تُناقش جميع القضايا".

كما أشار خان في إلى اجتماع بوتين وشهباز شريف، حيث قال إنهما استذكرا لقائهما الأخير في أستانا عام 2024، وأعربا عن ارتياحهما البالغ لتوسيع التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية خلال العام الماضي. وأكد الزعيمان أن العلاقة اليوم قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والود بين الجانبين.
قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
الخارجية الهندية تعلن عقد قمة لـ"بريكس" عبر الإنترنت في 8 سبتمبر بمبادرة من البرازيل
11:37 GMT
وردا على سؤال الصحفيين حول نهج باكستان في المواءمة بين عضويتها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعلاقاتها مع الغرب، أوضح المتحدث أن منظمة شنغهاي للتعاون هي هيئة إقليمية متعددة الأطراف بالغة الأهمية، وتجمع دول الكتلة الأوراسية، مشيرًا إلى رضا باكستان عن نتائجها.
وأكد المتحدث أن الاجتماع الأخير لرؤساء الدول في منظمة شنغهاي، ثم الاجتماع الموسع، ناجحاً للغاية، وأشار إلى أن الرسالة الرئيسية هي التعددية والازدهار المشترك والسلام والأمن والتنمية.
وفي سياق آخر، قال المتحدث إن الجانب الهندي شارك بعض المعلومات حول الفيضانات في أنهار مختلفة عبر القنوات الدبلوماسية، لكنه أكد أن تلك المعلومات لم تكن مفصلة كما كانت في الماضي.
وأضاف المتحدث أنه لم يتم استخدام القناة التي تم انشاؤها بموجب اتفاقية مياه نهر السند، مؤكدا ضرورة امتثال الهند التام لجميع أحكام معاهدة مياه نهر السند.
وكانت الهند قد فتحت بعض السدود، في الأيام الماضية، وأطلقت المياه في ثلاثة انهار باتجاه باكستان، وهو ما أدى إلى زيادة منسوب الماء في المناطق الباكستانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала