الخارجية الهندية تعلن عقد قمة لـ"بريكس" عبر الإنترنت في 8 سبتمبر بمبادرة من البرازيل
أُعلن الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، اليوم الجمعة، أن قمة "بريكس" ستعقد افتراضيا في الثامن من سبتمبر/أيلول بمبادرة من البرازيل. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
قمة بريكس في البرازيل 2025
العالم
وأضاف جايسوال في إحاطة صحفية: "أعلنت البرازيل، التي تتولى رئاسة "بريكس"، عن عقد اجتماع افتراضي. سيُعقد هذا الاجتماع الافتراضي في الثامن من سبتمبر. ومن جانبنا، سيشارك وزير الخارجية فيه".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن البرازيل، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" في الثامن من سبتمبر/أيلول لمناقشة السياسة التجارية للزعيم الأمريكي دونالد ترامب.
أُعلن الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، اليوم الجمعة، أن قمة "بريكس" ستعقد افتراضيا في الثامن من سبتمبر/أيلول بمبادرة من البرازيل.
وأضاف جايسوال في إحاطة صحفية: "أعلنت البرازيل، التي تتولى رئاسة "بريكس"، عن عقد اجتماع افتراضي. سيُعقد هذا الاجتماع الافتراضي في الثامن من سبتمبر. ومن جانبنا، سيشارك وزير الخارجية فيه".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة "بريكس" الافتراضية الاستثنائية التي دعت إليها البرازيل.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "بالطبع روسيا ستكون مشاركة (في قمة "بريكس" الافتراضية). الرئيس بوتين سيكون حاضرًا".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن البرازيل، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" في الثامن من سبتمبر/أيلول لمناقشة السياسة التجارية للزعيم الأمريكي دونالد ترامب.