https://sarabic.ae/20250905/الكرملين-بوتين-يشارك-في-قمة-بريكس-الافتراضية-الاستثنائية-التي-دعت-إليها-البرازيل---عاجل-1104531479.html

الكرملين: بوتين يشارك في قمة "بريكس" الافتراضية الاستثنائية التي دعت إليها البرازيل

الكرملين: بوتين يشارك في قمة "بريكس" الافتراضية الاستثنائية التي دعت إليها البرازيل

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية الاستثنائية لدول "بريكس"، والتي دعت... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T11:01+0000

2025-09-05T11:01+0000

2025-09-05T11:39+0000

روسيا

قمة بريكس في البرازيل 2025

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_805e280cb80fdf3da1400fcbcaab61f7.jpg

وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "روسيا ستشارك بالتأكيد، سيكون الرئيس بوتين حاضرا".وقالت وسائل إعلام غربية، إن الرئيس البرازيلي يعتزم مناقشة سياسة الرسوم الجمركية للإدارة الأمريكية، وسيدعو أيضاً رؤساء دول المجموعة إلى دعم مبدأ التعددية.والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".لافروف يناقش مع نظيره البرازيلي التعاون داخل مجموعة "بريكس"

https://sarabic.ae/20250905/من-الشرق-الأقصى-إلى-أوكرانيا-بوتين-يتحدث-عن-أهم-القضايا-العالمية-1104528029.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, قمة بريكس في البرازيل 2025, فلاديمير بوتين