https://sarabic.ae/20250905/الكرملين-بوتين-يشارك-في-قمة-بريكس-الافتراضية-الاستثنائية-التي-دعت-إليها-البرازيل---عاجل-1104531479.html
الكرملين: بوتين يشارك في قمة "بريكس" الافتراضية الاستثنائية التي دعت إليها البرازيل
الكرملين: بوتين يشارك في قمة "بريكس" الافتراضية الاستثنائية التي دعت إليها البرازيل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية الاستثنائية لدول "بريكس"، والتي دعت... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T11:01+0000
2025-09-05T11:01+0000
2025-09-05T11:39+0000
روسيا
قمة بريكس في البرازيل 2025
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_805e280cb80fdf3da1400fcbcaab61f7.jpg
وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "روسيا ستشارك بالتأكيد، سيكون الرئيس بوتين حاضرا".وقالت وسائل إعلام غربية، إن الرئيس البرازيلي يعتزم مناقشة سياسة الرسوم الجمركية للإدارة الأمريكية، وسيدعو أيضاً رؤساء دول المجموعة إلى دعم مبدأ التعددية.والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".لافروف يناقش مع نظيره البرازيلي التعاون داخل مجموعة "بريكس"
https://sarabic.ae/20250905/من-الشرق-الأقصى-إلى-أوكرانيا-بوتين-يتحدث-عن-أهم-القضايا-العالمية-1104528029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370740_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_241034a0fdc52031c5a0b430eaa8a32f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قمة بريكس في البرازيل 2025, فلاديمير بوتين
روسيا, قمة بريكس في البرازيل 2025, فلاديمير بوتين
الكرملين: بوتين يشارك في قمة "بريكس" الافتراضية الاستثنائية التي دعت إليها البرازيل
11:01 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 11:39 GMT 05.09.2025)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية الاستثنائية لدول "بريكس"، والتي دعت إليها البرازيل.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "روسيا ستشارك بالتأكيد، سيكون الرئيس بوتين حاضرا".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن البرازيل، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد قمة افتراضية استثنائية لدول "بريكس" في 8 سبتمبر/ أيلول، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت وسائل إعلام غربية،
إن الرئيس البرازيلي يعتزم مناقشة سياسة الرسوم الجمركية للإدارة الأمريكية، وسيدعو أيضاً رؤساء دول المجموعة إلى دعم مبدأ التعددية.
وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".