الكرملين: بوتين يشارك في قمة "بريكس" الافتراضية الاستثنائية التي دعت إليها البرازيل

اليوم
بث مباشر
وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "روسيا ستشارك بالتأكيد، سيكون الرئيس بوتين حاضرا".وقالت وسائل إعلام غربية، إن الرئيس البرازيلي يعتزم مناقشة سياسة الرسوم الجمركية للإدارة الأمريكية، وسيدعو أيضاً رؤساء دول المجموعة إلى دعم مبدأ التعددية.والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".لافروف يناقش مع نظيره البرازيلي التعاون داخل مجموعة "بريكس"
© Sputnik . Valeriy Belousov

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية الاستثنائية لدول "بريكس"، والتي دعت إليها البرازيل.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "روسيا ستشارك بالتأكيد، سيكون الرئيس بوتين حاضرا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن البرازيل، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد قمة افتراضية استثنائية لدول "بريكس" في 8 سبتمبر/ أيلول، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
من الشرق الأقصى إلى أوكرانيا... بوتين يتحدث عن أهم القضايا العالمية
08:36 GMT
وقالت وسائل إعلام غربية، إن الرئيس البرازيلي يعتزم مناقشة سياسة الرسوم الجمركية للإدارة الأمريكية، وسيدعو أيضاً رؤساء دول المجموعة إلى دعم مبدأ التعددية.
وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
لافروف يناقش مع نظيره البرازيلي التعاون داخل مجموعة "بريكس"
