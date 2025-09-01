إعلام: قادة دول "بريكس" سيجتمعون في 8 سبتمبر لمناقشة سياسة ترامب التجارية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
2025-09-01T19:08+0000
2025-09-01T19:08+0000
مجموعة بريكس
أخبار البرازيل
روسيا
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414081_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_c65f28b9238cc819b2e0152ba4355685.jpg
وذكرت الوسائل الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيعقد، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا عن بعد لقادة دول "بريكس" لمناقشة السياسة التجارية لدونالد ترامب.وبحسب المصادر، التي لم تفصح عن هويتها: "هناك رأي داخل مجموعة بريكس، مفاده بأن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد اتخذ سابقا موقفا انتقاميا أكثر صرامة بشأن مسألة فرض رسوم جمركية على الإجراءات الأمريكية".وختمت "بلومبرغ" بأن "الخلافات بين مودي وترامب تفتح الآن الطريق أمام دول بريكس لاتخاذ قرار أكثر جوهرية".وفي وقت سابق، صرح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولا أخرى أصبحت رسميا دولا شريكة في "بريكس" في 1 يناير/كانون الثاني 2025.وفي 6 يناير من هذا العام، أعلنت الحكومة البرازيلية، التي تولت رئاسة الرابطة في 1 يناير، انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" كعضو كامل العضوية.
19:08 GMT 01.09.2025
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سينظم اجتماعاً لقادة دول "بريكس" في 8 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وذكرت الوسائل الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيعقد، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا عن بعد لقادة دول "بريكس" لمناقشة السياسة التجارية لدونالد ترامب.

ووفقاً للمصادر، لا يعتزم الرئيس البرازيلي مناقشة سياسة الرسوم الجمركية للإدارة الأمريكية فحسب، بل سيدعو أيضاً رؤساء دول المجموعة إلى دعم مبدأ التعددية.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروق خلال القمة الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
لافروف يناقش مع نظيره البرازيلي التعاون داخل مجموعة "بريكس"
19 أغسطس, 18:12 GMT
وبحسب المصادر، التي لم تفصح عن هويتها: "هناك رأي داخل مجموعة بريكس، مفاده بأن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد اتخذ سابقا موقفا انتقاميا أكثر صرامة بشأن مسألة فرض رسوم جمركية على الإجراءات الأمريكية".
وختمت "بلومبرغ" بأن "الخلافات بين مودي وترامب تفتح الآن الطريق أمام دول بريكس لاتخاذ قرار أكثر جوهرية".

"بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إليها.

رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية، ومعهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية. ستيفن غروزد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية لـ"سبوتنيك": دول الجنوب تتحرك بقوة في "بريكس" ومجموعة 20
28 يوليو, 10:58 GMT
وفي وقت سابق، صرح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولا أخرى أصبحت رسميا دولا شريكة في "بريكس" في 1 يناير/كانون الثاني 2025.
وفي 6 يناير من هذا العام، أعلنت الحكومة البرازيلية، التي تولت رئاسة الرابطة في 1 يناير، انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" كعضو كامل العضوية.
