إعلام: قادة دول "بريكس" سيجتمعون في 8 سبتمبر لمناقشة سياسة ترامب التجارية
إعلام: قادة دول "بريكس" سيجتمعون في 8 سبتمبر لمناقشة سياسة ترامب التجارية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سينظم اجتماعاً لقادة دول "بريكس" في 8 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وذكرت الوسائل الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيعقد، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا عن بعد لقادة دول "بريكس" لمناقشة السياسة التجارية لدونالد ترامب.وبحسب المصادر، التي لم تفصح عن هويتها: "هناك رأي داخل مجموعة بريكس، مفاده بأن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد اتخذ سابقا موقفا انتقاميا أكثر صرامة بشأن مسألة فرض رسوم جمركية على الإجراءات الأمريكية".وختمت "بلومبرغ" بأن "الخلافات بين مودي وترامب تفتح الآن الطريق أمام دول بريكس لاتخاذ قرار أكثر جوهرية".وفي وقت سابق، صرح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولا أخرى أصبحت رسميا دولا شريكة في "بريكس" في 1 يناير/كانون الثاني 2025.وفي 6 يناير من هذا العام، أعلنت الحكومة البرازيلية، التي تولت رئاسة الرابطة في 1 يناير، انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" كعضو كامل العضوية.
إعلام: قادة دول "بريكس" سيجتمعون في 8 سبتمبر لمناقشة سياسة ترامب التجارية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سينظم اجتماعاً لقادة دول "بريكس" في 8 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وذكرت الوسائل الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيعقد، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا عن بعد لقادة دول "بريكس
" لمناقشة السياسة التجارية لدونالد ترامب.
ووفقاً للمصادر، لا يعتزم الرئيس البرازيلي مناقشة سياسة الرسوم الجمركية للإدارة الأمريكية فحسب، بل سيدعو أيضاً رؤساء دول المجموعة إلى دعم مبدأ التعددية.
وبحسب المصادر، التي لم تفصح عن هويتها: "هناك رأي داخل مجموعة بريكس، مفاده بأن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد اتخذ سابقا موقفا انتقاميا أكثر صرامة بشأن مسألة فرض رسوم جمركية على الإجراءات الأمريكية".
وختمت "بلومبرغ" بأن "الخلافات بين مودي وترامب تفتح الآن الطريق أمام دول بريكس
لاتخاذ قرار أكثر جوهرية".
"بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إليها.
وفي وقت سابق، صرح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولا أخرى أصبحت رسميا دولا شريكة في "بريكس
" في 1 يناير/كانون الثاني 2025.
وفي 6 يناير من هذا العام، أعلنت الحكومة البرازيلية، التي تولت رئاسة الرابطة في 1 يناير، انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" كعضو كامل العضوية.