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https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الباكستانية-إسلام-أباد-مهتمة-بعضوية-بريكس-في-إطار-إيمانها-بالتعددية-1102997789.html
الخارجية الباكستانية: إسلام أباد مهتمة بعضوية "بريكس" في إطار إيمانها بالتعددية
الخارجية الباكستانية: إسلام أباد مهتمة بعضوية "بريكس" في إطار إيمانها بالتعددية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن إسلام آباد جادة ومهتمة بعضوية مجموعة "بريكس"، وذلك في إطار إيمانها بالتعددية. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T14:47+0000
2025-07-24T14:47+0000
مجموعة بريكس
العالم
باكستان
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وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية شفقت علي خان، ردًا على سؤال حول تهديدات أمريكية تدعو لعدم التعامل بعملات أخرى غير الدولار، إن "باكستان جادة ومهتمة بعضوية "بريكس" وذلك في إطار إيمانها بالتعددية".وخلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية، وردًا على أسئلة الصحفيين حول انضمام باكستان لـ"بريكس"، قال شفقت علي خان: "ننظر إلى "بريكس" على أنها منظمة مهمة ولا نزال مهتمين بالانضمام لها".ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبحت بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا، شركاء مجموعة "بريكس".
https://sarabic.ae/20250722/وزير-الخارجية-البيلاروسي-بريكس-لا-تستهدف-الغرب-الجماعي-1102921768.html
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مجموعة بريكس, العالم, باكستان
مجموعة بريكس, العالم, باكستان

الخارجية الباكستانية: إسلام أباد مهتمة بعضوية "بريكس" في إطار إيمانها بالتعددية

14:47 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
افتتاح قمة بريكس الـ17 في ريو دي جانيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن إسلام آباد جادة ومهتمة بعضوية مجموعة "بريكس"، وذلك في إطار إيمانها بالتعددية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية شفقت علي خان، ردًا على سؤال حول تهديدات أمريكية تدعو لعدم التعامل بعملات أخرى غير الدولار، إن "باكستان جادة ومهتمة بعضوية "بريكس" وذلك في إطار إيمانها بالتعددية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، على أهمية مجموعة "بريكس"، معربًا عن استمرار رغبة باكستان بالانضمام لها.

وخلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية، وردًا على أسئلة الصحفيين حول انضمام باكستان لـ"بريكس"، قال شفقت علي خان: "ننظر إلى "بريكس" على أنها منظمة مهمة ولا نزال مهتمين بالانضمام لها".
قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
وزير الخارجية البيلاروسي: "بريكس" لا تستهدف الغرب الجماعي
22 يوليو, 19:42 GMT

جدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة حكومية دولية تم تأسيسها عام 2006، من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين، ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024، كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.

ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبحت بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا، شركاء مجموعة "بريكس".
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