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رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية لـ"سبوتنيك": دول الجنوب تتحرك بقوة في "بريكس" ومجموعة 20
رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية لـ"سبوتنيك": دول الجنوب تتحرك بقوة في "بريكس" ومجموعة 20
سبوتنيك عربي
رأى رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية، ومعهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية. ستيفن غروزد، أن "الفرصة سانحة هذا العام لمجموعة العشرين تحديدا، نظرا لترؤس... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T10:58+0000
2025-07-28T10:58+0000
مجموعة بريكس
مجموعة العشرين
روسيا
مؤتمر فالداي
جنوب أفريقيا
أفريقيا
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر نادي فالداي الدولي للحوار ومعهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية: "هناك استمرارية في الأفكار. وستبذل جنوب أفريقيا قصارى جهدها لوضع هموم دول الجنوب العالمي في صدارة اهتمامات مجموعة العشرين".وبحسب غروزد، "يكون الأمر معقدا دائما عندما يكون هناك 55 دولة، العديد منها ذات مصالح مختلفة ونقاط قوة وضعف متباينة"، مؤكدا أن "مجموعة البريكس هي منتدى تُولي جنوب أفريقيا اهتماما بالغا، وقد أبدت حماسا كبيرا منذ انضمامها عام 2011". واختتم غروزد: "تعد هذه المنتديات بالغة الأهمية، ولا تتردد جنوب أفريقيا في استخدامها لطرح قضايا تهم دول الجنوب العالمي، مثل فرض الضرائب على أغنى أغنياء العالم، وتغير المناخ، والمساواة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية".وفي وقت سابق اليوم الإثنين، افتتح المؤتمر الروسي الأفريقي الثالث لنادي فالداي الدولي للحوار ومعهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، تحت عنوان "السياسية الواقعية في عالم منقسم: إعادة التفكير في العلاقات الروسية الجنوب أفريقية في السياق العالمي والأفريقي".وتشمل أهداف المؤتمر، بناء وتعزيز شبكات الخبراء الروس والأفارقة؛ تمكين حوار سري حول التحديات الدولية الرئيسية؛ وضع توصيات سياسية عملية لممارسي السياسة الخارجية.وسيحضر المؤتمر خبراء وشخصيات سياسية من مصر وزيمبابوي وكوت ديفوار وروسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، ممن يشاركون في أنشطة نادي "فالداي" المتخصصة، وبشكل أعم، في التعاون الروسي الأفريقي.
https://sarabic.ae/20250728/مؤتمر-فالداي-الروسي--الأفريقي-الثالث-يفتتح-أعماله-في-بريتوريا-1103099936.html
https://sarabic.ae/20250723/بمشاركة-عربية-مؤتمر-فالداي-يناقش-العلاقات-الروسية-الأفريقية-في-ظل-المتغيرات-العالمية-1102962045.html
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مجموعة بريكس, مجموعة العشرين, روسيا, مؤتمر فالداي, جنوب أفريقيا, أفريقيا, تقارير سبوتنيك, حصري
مجموعة بريكس, مجموعة العشرين, روسيا, مؤتمر فالداي, جنوب أفريقيا, أفريقيا, تقارير سبوتنيك, حصري

رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية لـ"سبوتنيك": دول الجنوب تتحرك بقوة في "بريكس" ومجموعة 20

10:58 GMT 28.07.2025
© Sputnikرئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية، ومعهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية. ستيفن غروزد
رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية، ومعهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية. ستيفن غروزد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
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رأى رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية، ومعهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية. ستيفن غروزد، أن "الفرصة سانحة هذا العام لمجموعة العشرين تحديدا، نظرا لترؤس جنوب أفريقيا للمنظمة طوال العام، وذلك بعد تولي ثلاث دول نامية أخرى، هي إندونيسيا والهند والبرازيل، رئاسة المنظمة".
وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر نادي فالداي الدولي للحوار ومعهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية: "هناك استمرارية في الأفكار. وستبذل جنوب أفريقيا قصارى جهدها لوضع هموم دول الجنوب العالمي في صدارة اهتمامات مجموعة العشرين".

وأضاف: "كما سنشهد أيضا انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو كامل العضوية، ولن يقتصر دوره على تمثيل جنوب أفريقيا فقط"، وتابع: "أعتقد أن هناك تحديات في التوصل إلى تفاهم مشترك، ومواقف أفريقية مشتركة".

وبحسب غروزد، "يكون الأمر معقدا دائما عندما يكون هناك 55 دولة، العديد منها ذات مصالح مختلفة ونقاط قوة وضعف متباينة"، مؤكدا أن "مجموعة البريكس هي منتدى تُولي جنوب أفريقيا اهتماما بالغا، وقد أبدت حماسا كبيرا منذ انضمامها عام 2011".

كما رحب غروزد "بانضمام دولتين أفريقيتين جديدتين، مصر وإثيوبيا، إلى مجموعة بريكس"، مشيرا إلى "شراكة دول نيجيريا والجزائر وأوغندا" في بريكس".

واختتم غروزد: "تعد هذه المنتديات بالغة الأهمية، ولا تتردد جنوب أفريقيا في استخدامها لطرح قضايا تهم دول الجنوب العالمي، مثل فرض الضرائب على أغنى أغنياء العالم، وتغير المناخ، والمساواة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية".
مؤتمر فالداي الروسي- الأفريقي الثالث - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
مؤتمر "فالداي" الروسي- الأفريقي الثالث يفتتح أعماله في بريتوريا
06:43 GMT
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، افتتح المؤتمر الروسي الأفريقي الثالث لنادي فالداي الدولي للحوار ومعهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، تحت عنوان "السياسية الواقعية في عالم منقسم: إعادة التفكير في العلاقات الروسية الجنوب أفريقية في السياق العالمي والأفريقي".
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، الذي ينعقد بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والدبلوماسيين من الجانبين، التغيرات الجيوسياسية العالمية، وتطور العلاقات الثنائية، ومكانة روسيا في أفريقيا، خصوصا في ضوء رئاسة جنوب أفريقيا لـ"مجموعة العشرين" لعام 2025، ورئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" لعام 2024.
شعار نادي فالداي الدولي للنقاش. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
بمشاركة عربية.. مؤتمر "فالداي" يناقش العلاقات الروسية الأفريقية في ظل المتغيرات العالمية
23 يوليو, 19:32 GMT
وتشمل أهداف المؤتمر، بناء وتعزيز شبكات الخبراء الروس والأفارقة؛ تمكين حوار سري حول التحديات الدولية الرئيسية؛ وضع توصيات سياسية عملية لممارسي السياسة الخارجية.
وسيحضر المؤتمر خبراء وشخصيات سياسية من مصر وزيمبابوي وكوت ديفوار وروسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، ممن يشاركون في أنشطة نادي "فالداي" المتخصصة، وبشكل أعم، في التعاون الروسي الأفريقي.
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