رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية لـ"سبوتنيك": دول الجنوب تتحرك بقوة في "بريكس" ومجموعة 20
© Sputnikرئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية، ومعهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية. ستيفن غروزد
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رأى رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية، ومعهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية. ستيفن غروزد، أن "الفرصة سانحة هذا العام لمجموعة العشرين تحديدا، نظرا لترؤس جنوب أفريقيا للمنظمة طوال العام، وذلك بعد تولي ثلاث دول نامية أخرى، هي إندونيسيا والهند والبرازيل، رئاسة المنظمة".
وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر نادي فالداي الدولي للحوار ومعهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية: "هناك استمرارية في الأفكار. وستبذل جنوب أفريقيا قصارى جهدها لوضع هموم دول الجنوب العالمي في صدارة اهتمامات مجموعة العشرين".
وأضاف: "كما سنشهد أيضا انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو كامل العضوية، ولن يقتصر دوره على تمثيل جنوب أفريقيا فقط"، وتابع: "أعتقد أن هناك تحديات في التوصل إلى تفاهم مشترك، ومواقف أفريقية مشتركة".
⏪رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية في معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية، ستيفن غروزد، يتحدث على هامش "المؤتمر الثالث لمنتدى فالداي الروسي-الأفريقي" عن التعاون بين مجموعة العشرين و"بريكس". pic.twitter.com/PTYuOlMKwi— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 28, 2025
وبحسب غروزد، "يكون الأمر معقدا دائما عندما يكون هناك 55 دولة، العديد منها ذات مصالح مختلفة ونقاط قوة وضعف متباينة"، مؤكدا أن "مجموعة البريكس هي منتدى تُولي جنوب أفريقيا اهتماما بالغا، وقد أبدت حماسا كبيرا منذ انضمامها عام 2011".
كما رحب غروزد "بانضمام دولتين أفريقيتين جديدتين، مصر وإثيوبيا، إلى مجموعة بريكس"، مشيرا إلى "شراكة دول نيجيريا والجزائر وأوغندا" في بريكس".
واختتم غروزد: "تعد هذه المنتديات بالغة الأهمية، ولا تتردد جنوب أفريقيا في استخدامها لطرح قضايا تهم دول الجنوب العالمي، مثل فرض الضرائب على أغنى أغنياء العالم، وتغير المناخ، والمساواة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية".
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، افتتح المؤتمر الروسي الأفريقي الثالث لنادي فالداي الدولي للحوار ومعهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، تحت عنوان "السياسية الواقعية في عالم منقسم: إعادة التفكير في العلاقات الروسية الجنوب أفريقية في السياق العالمي والأفريقي".
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، الذي ينعقد بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والدبلوماسيين من الجانبين، التغيرات الجيوسياسية العالمية، وتطور العلاقات الثنائية، ومكانة روسيا في أفريقيا، خصوصا في ضوء رئاسة جنوب أفريقيا لـ"مجموعة العشرين" لعام 2025، ورئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" لعام 2024.
وتشمل أهداف المؤتمر، بناء وتعزيز شبكات الخبراء الروس والأفارقة؛ تمكين حوار سري حول التحديات الدولية الرئيسية؛ وضع توصيات سياسية عملية لممارسي السياسة الخارجية.
وسيحضر المؤتمر خبراء وشخصيات سياسية من مصر وزيمبابوي وكوت ديفوار وروسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، ممن يشاركون في أنشطة نادي "فالداي" المتخصصة، وبشكل أعم، في التعاون الروسي الأفريقي.