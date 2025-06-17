خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
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https://sarabic.ae/20250617/خبراء-فالداي-يناقشون-قضايا-الأمن-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101738018.html
خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
سيناقش خبراء من "منتدى فالداي الدولي للنقاش" قضايا ضمان الأمن في العالم الحديث من خلال منظور الفرد والدولة، في إطار جلستين من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T08:20+0000
2025-06-17T08:20+0000
روسيا
مؤتمر فالداي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
العالم
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سيعقد الجزء الأول من المناقشات في 17 يونيو/حزيران، ضمن برنامج المائدة المستديرة: "الشخص المحير: كيف نتخلص من الخوف ونحب التغيير". صمم برنامج الحلقة النقاشية ليوم واحد، ويتضمن جلسة افتتاحية وثلاث جلسات مواضيعية.وبحسب المنظمين، سيشارك في الاجتماع المقبل ممثلون من الهند والصين وسريلانكا، بالإضافة إلى باحثين من موسكو وسان بطرسبورغ.ومن بين الضيوف الأجانب المعلن عنهم: مؤسس مركز أبحاث جيوسياسي كارتوغرافي، رئيس سريلانكا (2022-2024) رانيل ويكراماسينغ، نائب رئيس معهد الصين للابتكار واستراتيجية التنمية فنغ وي، مؤسس ورئيس مؤسسة سايبر بيس كومار فينيث، رئيس مجموعة تشودري، CG Corp Global، عضو البرلمان النيبالي، رئيس مركز أبحاث جيوسياسي كارتوغرافي في نيبال بينود تشودري.وسيمثل الجانب الروسي كل من: إيفان سافرانشوك، الباحث الرائد في معهد الدراسات الدولية في جامعة موسكو الحكومية للعلوم والتكنولوجيا، وأناستازيا ليخاتشوفا، عميدة كلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد في جامعة الأبحاث الوطنية، وإيرينا نوفيكوفا، أستاذة في قسم الدراسات الأوروبية وعميدة كلية العلاقات الدولية في جامعة سان بطرسبورغ، وإيفان دانيلين، نائب مدير الأبحاث في IMEMO RAS، وفياتشيسلاف ريباكوف، كاتب ومؤرخ استشراقي وكاتب سيناريو وصحفي وباحث رئيسي في معهد المخطوطات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، وأندريه بيستريتسكي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ودعم منتدى فالداي الدولي للنقاش، وفيودور لوكيانوف، مدير الأبحاث في مؤسسة تطوير ودعم منتدى فالداي الدولي للنقاش.سيعقد الجزء الثاني من النقاش في اليوم التالي، 18 يونيو. سيتناول المشاركون في النقاش كيفية ضمان الدول للاستقرار الداخلي باعتباره الشرط الأساسي لأمنها. وسيعقد النقاش بمشاركة النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي، دينيس مانتوروف.وفقًا للمنظمين، سيتناول الحدث الأسئلة التالية:سيعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى لعام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وكالة أنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.
https://sarabic.ae/20250616/فالداي-ينظم-مناقشات-حول-الاستقرار-العالمي-في-منتدى-بطرسبورغ--الاقتصادي-2025-1101705063.html
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روسيا, مؤتمر فالداي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, العالم
روسيا, مؤتمر فالداي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, العالم

خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

08:20 GMT 17.06.2025
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "فالداي"
منتدى فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
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سيناقش خبراء من "منتدى فالداي الدولي للنقاش" قضايا ضمان الأمن في العالم الحديث من خلال منظور الفرد والدولة، في إطار جلستين من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين.
سيعقد الجزء الأول من المناقشات في 17 يونيو/حزيران، ضمن برنامج المائدة المستديرة: "الشخص المحير: كيف نتخلص من الخوف ونحب التغيير". صمم برنامج الحلقة النقاشية ليوم واحد، ويتضمن جلسة افتتاحية وثلاث جلسات مواضيعية.

خلال الفعالية، سيتناول الخبراء الأسئلة التالية: "التعامل مع الضباب المتزايد: هل الاستراتيجيات ممكنة في ظل تغير كل شيء؟ الحدود الطبيعية للذكاء الاصطناعي: من سينتصر؟ التناغم الاجتماعي هدف أم خيالي "يوتوبيا"؟".

وبحسب المنظمين، سيشارك في الاجتماع المقبل ممثلون من الهند والصين وسريلانكا، بالإضافة إلى باحثين من موسكو وسان بطرسبورغ.
ومن بين الضيوف الأجانب المعلن عنهم: مؤسس مركز أبحاث جيوسياسي كارتوغرافي، رئيس سريلانكا (2022-2024) رانيل ويكراماسينغ، نائب رئيس معهد الصين للابتكار واستراتيجية التنمية فنغ وي، مؤسس ورئيس مؤسسة سايبر بيس كومار فينيث، رئيس مجموعة تشودري، CG Corp Global، عضو البرلمان النيبالي، رئيس مركز أبحاث جيوسياسي كارتوغرافي في نيبال بينود تشودري.
وسيمثل الجانب الروسي كل من: إيفان سافرانشوك، الباحث الرائد في معهد الدراسات الدولية في جامعة موسكو الحكومية للعلوم والتكنولوجيا، وأناستازيا ليخاتشوفا، عميدة كلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد في جامعة الأبحاث الوطنية، وإيرينا نوفيكوفا، أستاذة في قسم الدراسات الأوروبية وعميدة كلية العلاقات الدولية في جامعة سان بطرسبورغ، وإيفان دانيلين، نائب مدير الأبحاث في IMEMO RAS، وفياتشيسلاف ريباكوف، كاتب ومؤرخ استشراقي وكاتب سيناريو وصحفي وباحث رئيسي في معهد المخطوطات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، وأندريه بيستريتسكي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ودعم منتدى فالداي الدولي للنقاش، وفيودور لوكيانوف، مدير الأبحاث في مؤسسة تطوير ودعم منتدى فالداي الدولي للنقاش.
شعار نادي فالداي الدولي للنقاش. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
"فالداي" ينظم مناقشات حول الاستقرار العالمي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2025
أمس, 09:25 GMT
سيعقد الجزء الثاني من النقاش في اليوم التالي، 18 يونيو. سيتناول المشاركون في النقاش كيفية ضمان الدول للاستقرار الداخلي باعتباره الشرط الأساسي لأمنها. وسيعقد النقاش بمشاركة النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي، دينيس مانتوروف.
وفقًا للمنظمين، سيتناول الحدث الأسئلة التالية:
ما هو استقرار القرن الحادي والعشرين في مرحلة تشكل الظروف الدولية الجديدة؟
ما الذي ينبغي أن تهتم به الدول في المقام الأول؟
ما هي عناصر السيادة الضرورية للغاية لنجاح تطوير التغييرات الجذرية وغير المحدودة في العالم؟

ويعود اختيار المشاركين هذا العام إلى الرغبة في استقطاب خبراء من مختلف البلدان والمجالات، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وجهات النظر. وقد دعا "منتدى فالداي" ممثلين من الهند والصين وسويسرا وسريلانكا.

سيعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى لعام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وكالة أنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.
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