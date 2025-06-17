https://sarabic.ae/20250617/خبراء-فالداي-يناقشون-قضايا-الأمن-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101738018.html

خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

سبوتنيك عربي

سيناقش خبراء من "منتدى فالداي الدولي للنقاش" قضايا ضمان الأمن في العالم الحديث من خلال منظور الفرد والدولة، في إطار جلستين من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T08:20+0000

2025-06-17T08:20+0000

2025-06-17T08:20+0000

روسيا

مؤتمر فالداي

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104303/99/1043039913_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_e0bfb3c26d199849357eb218d9a7bee6.jpg

سيعقد الجزء الأول من المناقشات في 17 يونيو/حزيران، ضمن برنامج المائدة المستديرة: "الشخص المحير: كيف نتخلص من الخوف ونحب التغيير". صمم برنامج الحلقة النقاشية ليوم واحد، ويتضمن جلسة افتتاحية وثلاث جلسات مواضيعية.وبحسب المنظمين، سيشارك في الاجتماع المقبل ممثلون من الهند والصين وسريلانكا، بالإضافة إلى باحثين من موسكو وسان بطرسبورغ.ومن بين الضيوف الأجانب المعلن عنهم: مؤسس مركز أبحاث جيوسياسي كارتوغرافي، رئيس سريلانكا (2022-2024) رانيل ويكراماسينغ، نائب رئيس معهد الصين للابتكار واستراتيجية التنمية فنغ وي، مؤسس ورئيس مؤسسة سايبر بيس كومار فينيث، رئيس مجموعة تشودري، CG Corp Global، عضو البرلمان النيبالي، رئيس مركز أبحاث جيوسياسي كارتوغرافي في نيبال بينود تشودري.وسيمثل الجانب الروسي كل من: إيفان سافرانشوك، الباحث الرائد في معهد الدراسات الدولية في جامعة موسكو الحكومية للعلوم والتكنولوجيا، وأناستازيا ليخاتشوفا، عميدة كلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد في جامعة الأبحاث الوطنية، وإيرينا نوفيكوفا، أستاذة في قسم الدراسات الأوروبية وعميدة كلية العلاقات الدولية في جامعة سان بطرسبورغ، وإيفان دانيلين، نائب مدير الأبحاث في IMEMO RAS، وفياتشيسلاف ريباكوف، كاتب ومؤرخ استشراقي وكاتب سيناريو وصحفي وباحث رئيسي في معهد المخطوطات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، وأندريه بيستريتسكي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ودعم منتدى فالداي الدولي للنقاش، وفيودور لوكيانوف، مدير الأبحاث في مؤسسة تطوير ودعم منتدى فالداي الدولي للنقاش.سيعقد الجزء الثاني من النقاش في اليوم التالي، 18 يونيو. سيتناول المشاركون في النقاش كيفية ضمان الدول للاستقرار الداخلي باعتباره الشرط الأساسي لأمنها. وسيعقد النقاش بمشاركة النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي، دينيس مانتوروف.وفقًا للمنظمين، سيتناول الحدث الأسئلة التالية:سيعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى لعام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وكالة أنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.

https://sarabic.ae/20250616/فالداي-ينظم-مناقشات-حول-الاستقرار-العالمي-في-منتدى-بطرسبورغ--الاقتصادي-2025-1101705063.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مؤتمر فالداي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, العالم