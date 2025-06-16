https://sarabic.ae/20250616/فالداي-ينظم-مناقشات-حول-الاستقرار-العالمي-في-منتدى-بطرسبورغ--الاقتصادي-2025-1101705063.html

"فالداي" ينظم مناقشات حول الاستقرار العالمي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2025

"فالداي" ينظم مناقشات حول الاستقرار العالمي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2025

سبوتنيك عربي

يعقد "منتدى فالداي الدولي للنقاش" سلسلة من المناقشات تحت عنوان البحث عن الاستقرار في عالم متغير، في الفترة من 17 إلى 18 يونيو 2025، وبالتزامن مع "منتدى... 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T09:25+0000

2025-06-16T09:25+0000

2025-06-16T09:25+0000

مؤتمر فالداي

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

روسيا

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واختار "منتدى فالداي" الدولي نهجا مبتكرا يركز على مناقشة سبل تحقيق الأمن من منظور الفرد والدول الفردية، مع تأجيل النقاش حول إنشاء نظام دولي للأمن إلى مؤتمر "فالداي الكبير" في الخريف.وسيشارك النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، في هذه الجلسة، حيث سيتناول قضايا السيادة التكنولوجية للدول. وستكون الطاولة المستديرة الجزء الأول من مناقشة واسعة النطاق، حول أصول وسبل ضمان السلامة في العالم الحديث، من خلال تصور الفرد، أما الجزء الثاني، حول كيف يمكن لدول بمفردها أن تضمن الاستقرار الداخلي كشرط أساسي لأمنها الخاص.أكد فيودور لوكيانوف، مدير الأبحاث العلمية في مؤسسة دعم "منتدى فالداي"، أن "عدم اليقين الخارجي مخيف، لكنه يفتح أيضاً فرصاً جديدة ويولد عالماً جديداً. إذا نظرنا إلى الوضع من هذا المنظور، فإن التغييرات لم تعد تخيف بقدر ما تحفز على استنفار الإمكانات الإبداعية للدول والشعوب".بعد وضع جدول الأعمال التفصيلي في اجتماع المائدة المستديرة، سيعقد نادي فالداي دورته العاشرة في إطار برنامج عمل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF-2025). ستلخص الجلسة الموضوعية "المرونة في عالم يسوده عدم اليقين: الأمن العالمي من خلال تعزيز الدول الفردية" على مستوى جديد المناقشات التي جرت في وقت سابق، بما في ذلك في المائدة المستديرة. وبهدف دراسة شاملة لقضايا أمن الدولة، يستقطب نادي فالداي خبراء من مختلف الدول والمجالات لإثراء مناقشاته بأكبر قدر ممكن من وجهات النظر. سيجتمع ممثلون من الهند والصين وسريلانكا، بالإضافة إلى باحثين من موسكو وسان بطرسبورغ، للمشاركة في الاجتماع المقبل. ومن اللافت للنظر أنهم سيشاركون في الجزأين الأول والثاني من النقاش، مقدمين أفكارهم "على مستويات مختلفة".صمم برنامج المائدة المستديرة ليوم واحد، ويتضمن جلسة افتتاحية وثلاث جلسات مواضيعية. ويتضمن البرنامج: وستكون موضوعات النقاش، الإبحار وسط الضباب الكثيف، والحدود الطبيعية للذكاء الاصطناعي، والتناغم الاجتماعي.وفي 18 يونيو في الساعة 15:15، كجزء من برنامج عمل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، ستعقد جلسة لنادي فالداي الدولي للمناقشة للمرة العاشرة. وموضوعها هو "الاستدامة في عالم من عدم اليقين: الأمن العالمي من خلال تعزيز الدول الفردية".وستكون جلسة "فالداي" الجزء الثاني من نقاشٍ واسع حول أصول وأساليب ضمان الأمن في العالم الحديث، ولا سيما كيف يمكن للدول ضمان المرونة الداخلية كشرطٍ أساسي لأمنها.وفي عام 2022، خلال جلسة منتدى فالداي ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ذُكر أن الدول بحاجة إلى الاكتفاء الذاتي، أي القدرة على البقاء في جميع الظروف، بالاعتماد على قوتها الذاتية. ولكن هناك أمر آخر بديهي أيضا، التعاون أمر لا مفر منه في أي مسارٍ مستقبلي، ويعد التوازن بين التعاون والاكتفاء الذاتي أمرا بالغ الأهمية، لا سيما في المجالين الإنتاجي والتكنولوجي، فهو أحد أهم العناصر، وفي جلسة هذا العام، سيقدم مانتوروف، رؤيته حول بناء السيادة الإنتاجية والتكنولوجية.وسيتضمن جدول أعمال جلسة "فالداي" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأسئلة الآتية: ويعود اختيار المشاركين هذا العام إلى الرغبة في استقطاب خبراء من مختلف البلدان والمجالات، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وجهات النظر. وقد دعا "منتدى فالداي" ممثلين من الهند والصين وسويسرا وسريلانكا.

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مؤتمر فالداي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا