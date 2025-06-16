https://sarabic.ae/20250616/فالداي-ينظم-مناقشات-حول-الاستقرار-العالمي-في-منتدى-بطرسبورغ--الاقتصادي-2025-1101705063.html
"فالداي" ينظم مناقشات حول الاستقرار العالمي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2025
"فالداي" ينظم مناقشات حول الاستقرار العالمي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2025
سبوتنيك عربي
يعقد "منتدى فالداي الدولي للنقاش" سلسلة من المناقشات تحت عنوان البحث عن الاستقرار في عالم متغير، في الفترة من 17 إلى 18 يونيو 2025، وبالتزامن مع "منتدى... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T09:25+0000
2025-06-16T09:25+0000
2025-06-16T09:25+0000
مؤتمر فالداي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099817166_0:19:959:558_1920x0_80_0_0_9e53e3ec276ed4630c818cb730037b75.jpg
واختار "منتدى فالداي" الدولي نهجا مبتكرا يركز على مناقشة سبل تحقيق الأمن من منظور الفرد والدول الفردية، مع تأجيل النقاش حول إنشاء نظام دولي للأمن إلى مؤتمر "فالداي الكبير" في الخريف.وسيشارك النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، في هذه الجلسة، حيث سيتناول قضايا السيادة التكنولوجية للدول. وستكون الطاولة المستديرة الجزء الأول من مناقشة واسعة النطاق، حول أصول وسبل ضمان السلامة في العالم الحديث، من خلال تصور الفرد، أما الجزء الثاني، حول كيف يمكن لدول بمفردها أن تضمن الاستقرار الداخلي كشرط أساسي لأمنها الخاص.أكد فيودور لوكيانوف، مدير الأبحاث العلمية في مؤسسة دعم "منتدى فالداي"، أن "عدم اليقين الخارجي مخيف، لكنه يفتح أيضاً فرصاً جديدة ويولد عالماً جديداً. إذا نظرنا إلى الوضع من هذا المنظور، فإن التغييرات لم تعد تخيف بقدر ما تحفز على استنفار الإمكانات الإبداعية للدول والشعوب".بعد وضع جدول الأعمال التفصيلي في اجتماع المائدة المستديرة، سيعقد نادي فالداي دورته العاشرة في إطار برنامج عمل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF-2025). ستلخص الجلسة الموضوعية "المرونة في عالم يسوده عدم اليقين: الأمن العالمي من خلال تعزيز الدول الفردية" على مستوى جديد المناقشات التي جرت في وقت سابق، بما في ذلك في المائدة المستديرة. وبهدف دراسة شاملة لقضايا أمن الدولة، يستقطب نادي فالداي خبراء من مختلف الدول والمجالات لإثراء مناقشاته بأكبر قدر ممكن من وجهات النظر. سيجتمع ممثلون من الهند والصين وسريلانكا، بالإضافة إلى باحثين من موسكو وسان بطرسبورغ، للمشاركة في الاجتماع المقبل. ومن اللافت للنظر أنهم سيشاركون في الجزأين الأول والثاني من النقاش، مقدمين أفكارهم "على مستويات مختلفة".صمم برنامج المائدة المستديرة ليوم واحد، ويتضمن جلسة افتتاحية وثلاث جلسات مواضيعية. ويتضمن البرنامج: وستكون موضوعات النقاش، الإبحار وسط الضباب الكثيف، والحدود الطبيعية للذكاء الاصطناعي، والتناغم الاجتماعي.وفي 18 يونيو في الساعة 15:15، كجزء من برنامج عمل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، ستعقد جلسة لنادي فالداي الدولي للمناقشة للمرة العاشرة. وموضوعها هو "الاستدامة في عالم من عدم اليقين: الأمن العالمي من خلال تعزيز الدول الفردية".وستكون جلسة "فالداي" الجزء الثاني من نقاشٍ واسع حول أصول وأساليب ضمان الأمن في العالم الحديث، ولا سيما كيف يمكن للدول ضمان المرونة الداخلية كشرطٍ أساسي لأمنها.وفي عام 2022، خلال جلسة منتدى فالداي ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ذُكر أن الدول بحاجة إلى الاكتفاء الذاتي، أي القدرة على البقاء في جميع الظروف، بالاعتماد على قوتها الذاتية. ولكن هناك أمر آخر بديهي أيضا، التعاون أمر لا مفر منه في أي مسارٍ مستقبلي، ويعد التوازن بين التعاون والاكتفاء الذاتي أمرا بالغ الأهمية، لا سيما في المجالين الإنتاجي والتكنولوجي، فهو أحد أهم العناصر، وفي جلسة هذا العام، سيقدم مانتوروف، رؤيته حول بناء السيادة الإنتاجية والتكنولوجية.وسيتضمن جدول أعمال جلسة "فالداي" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأسئلة الآتية: ويعود اختيار المشاركين هذا العام إلى الرغبة في استقطاب خبراء من مختلف البلدان والمجالات، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وجهات النظر. وقد دعا "منتدى فالداي" ممثلين من الهند والصين وسويسرا وسريلانكا.
https://sarabic.ae/20250424/اليوم-الثاني-من-مؤتمر-فالداي-الجيل-الجديد-في-موسكو-1099853625.html
https://sarabic.ae/20250423/بمشاركة-أكثر-من-40-خبيرا-المؤتمر-الثاني-لنادي-فالداي--الجيل-الجديد----1099817515.html
https://sarabic.ae/20250423/المؤتمر-الثاني-لمشروع-فالداي--الجيل-الجديد-تشكيل-مجتمع-عالمي-من-العلماء-الشباب-1099817350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099817166_96:0:863:575_1920x0_80_0_0_2183ad8d36a5705efd2ea55cbe9fd716.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مؤتمر فالداي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا
مؤتمر فالداي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا
"فالداي" ينظم مناقشات حول الاستقرار العالمي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2025
يعقد "منتدى فالداي الدولي للنقاش" سلسلة من المناقشات تحت عنوان البحث عن الاستقرار في عالم متغير، في الفترة من 17 إلى 18 يونيو 2025، وبالتزامن مع "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" (SPIEF)
واختار "منتدى فالداي" الدولي نهجا مبتكرا يركز على مناقشة سبل تحقيق الأمن من منظور الفرد والدول الفردية، مع تأجيل النقاش حول إنشاء نظام دولي للأمن إلى مؤتمر "فالداي الكبير" في الخريف.
وقبل انطلاق أعمال المنتدى، في اليوم الأول 17 يونيو/حزيران، سيعقد "منتدى فالداي" جلسة بعنوان "الإنسان الحائر: كيف نتوقف عن الخوف ونحب التغيير"، لمناقشة كيفية مواجهة الأفراد للتحديات في عالم متغير، واليوم الثاني، 18 يونيو، وعلى هامش المنتدى، ستُعقد جلسة أخرى بعنوان "الاستقرار في عالم اللايقين: الأمن الشامل من خلال تعزيز الدول الفردية"، بمشاركة خبراء روس وأجانب من أوروبا وآسيا.
وسيشارك النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، في هذه الجلسة، حيث سيتناول قضايا السيادة التكنولوجية للدول.
وستكون الطاولة المستديرة الجزء الأول من مناقشة واسعة النطاق، حول أصول وسبل ضمان السلامة في العالم الحديث، من خلال تصور الفرد، أما الجزء الثاني، حول كيف يمكن لدول بمفردها أن تضمن الاستقرار الداخلي كشرط أساسي لأمنها الخاص.
وفي عالم يشهد تحولات سريعة في السياسة، الاقتصاد، المجتمع، الديموغرافيا، الثقافة، التكنولوجيا، والاتصالات، تواجه العلاقات الدولية فترة من عدم التوازن والصدمات غير المتوقعة، كما تثير التطورات التكنولوجية تساؤلات حول طبيعة الإنسان وحدود التغيير المسموح بها. هذه التغييرات المتزامنة تربك الإنسان وتدفعه إلى الحيرة.
أكد فيودور لوكيانوف، مدير الأبحاث العلمية في مؤسسة دعم "منتدى فالداي"، أن "عدم اليقين الخارجي مخيف، لكنه يفتح أيضاً فرصاً جديدة ويولد عالماً جديداً. إذا نظرنا إلى الوضع من هذا المنظور، فإن التغييرات لم تعد تخيف بقدر ما تحفز على استنفار الإمكانات الإبداعية للدول والشعوب".
بعد وضع جدول الأعمال التفصيلي في اجتماع المائدة المستديرة، سيعقد نادي فالداي دورته العاشرة في إطار برنامج عمل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF-2025). ستلخص الجلسة الموضوعية "المرونة في عالم يسوده عدم اليقين: الأمن العالمي من خلال تعزيز الدول الفردية" على مستوى جديد المناقشات التي جرت في وقت سابق، بما في ذلك في المائدة المستديرة.
وستتيح هذه الجلسة في المنتدى السياسي والاقتصادي العالمي فرصة للتركيز على القضايا التي تحدد ملامح التغييرات التي تحدث داخل دول بمفردها، تعزيز السيادة وضمان الأمن في مختلف المجالات وتحقيق الاستدامة.
وبهدف دراسة شاملة لقضايا أمن الدولة، يستقطب نادي فالداي خبراء من مختلف الدول والمجالات لإثراء مناقشاته بأكبر قدر ممكن من وجهات النظر. سيجتمع ممثلون من الهند والصين وسريلانكا، بالإضافة إلى باحثين من موسكو وسان بطرسبورغ، للمشاركة في الاجتماع المقبل. ومن اللافت للنظر أنهم سيشاركون في الجزأين الأول والثاني من النقاش، مقدمين أفكارهم "على مستويات مختلفة".
صمم برنامج المائدة المستديرة ليوم واحد، ويتضمن جلسة افتتاحية وثلاث جلسات مواضيعية. ويتضمن البرنامج:
افتتاح المؤتمر والجلسة الأولى: "التعامل مع الضباب المتزايد: هل الاستراتيجيات ممكنة في ظل التغيرات المستمرة؟" (17 يونيو، من الساعة 9:50 صباحًا إلى 11:30 صباحًا، مفتوحة لوسائل الإعلام). الجلسة الثانية: "الحدود الطبيعية للذكاء الاصطناعي: من سينتصر؟" (من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 1:30 ظهرًا، مفتوحة لوسائل الإعلام). الجلسة الثالثة: "التناغم الاجتماعي: هدف أم يوتوبيا؟" (من الساعة 14:30 ظهرًا إلى 16:00 ظهرًا، مفتوحة لوسائل الإعلام).
وستكون موضوعات النقاش، الإبحار وسط الضباب الكثيف، والحدود الطبيعية للذكاء الاصطناعي، والتناغم الاجتماعي.
وفي 18 يونيو في الساعة 15:15، كجزء من برنامج عمل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، ستعقد جلسة لنادي فالداي الدولي للمناقشة للمرة العاشرة. وموضوعها هو "الاستدامة في عالم من عدم اليقين: الأمن العالمي من خلال تعزيز الدول الفردية".
وستكون جلسة "فالداي" الجزء الثاني من نقاشٍ واسع حول أصول وأساليب ضمان الأمن في العالم الحديث، ولا سيما كيف يمكن للدول ضمان المرونة الداخلية كشرطٍ أساسي لأمنها.
ومنذ تفاقم الأزمة الأوكرانية، سعت الدول الغربية إلى تدمير سلامة النظام العالمي وإقصاء روسيا منه. لكن النظام العالمي نجا، وإن كان بشكل مشوه، واحتفظت روسيا بمواقعها فيه، ووجدت شركاء جددًا، وطرحت مفاهيم بديلة فرّقت دول الأغلبية العالمية. من المهم فهم ما هو مطلوب من الدول ونظام العلاقات بين الدول حتى تتمكن من البقاء، رغم أي اضطرابات. لهذا السبب، سترتكز مناقشات الدورة على قضايا تعزيز السيادة، وضمان الأمن في مختلف المجالات، وتحقيق الاستدامة.
وفي عام 2022، خلال جلسة منتدى فالداي ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ذُكر أن الدول بحاجة إلى الاكتفاء الذاتي، أي القدرة على البقاء في جميع الظروف، بالاعتماد على قوتها الذاتية. ولكن هناك أمر آخر بديهي أيضا، التعاون أمر لا مفر منه في أي مسارٍ مستقبلي، ويعد التوازن بين التعاون والاكتفاء الذاتي أمرا بالغ الأهمية، لا سيما في المجالين الإنتاجي والتكنولوجي، فهو أحد أهم العناصر، وفي جلسة هذا العام، سيقدم مانتوروف، رؤيته حول بناء السيادة الإنتاجية والتكنولوجية.
وسيتضمن جدول أعمال جلسة "فالداي" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأسئلة الآتية:
• ما هو استقرار القرن الحادي والعشرين في مرحلة تشكل الظروف الدولية الجديدة؟ • ما الذي ينبغي أن تهتم به الدول في المقام الأول؟ • ما هي عناصر السيادة الضرورية للغاية لنجاح تطوير التغييرات الجذرية وغير المحدودة في العالم؟
ويعود اختيار المشاركين هذا العام إلى الرغبة في استقطاب خبراء من مختلف البلدان والمجالات، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وجهات النظر. وقد دعا "منتدى فالداي" ممثلين من الهند والصين وسويسرا وسريلانكا.