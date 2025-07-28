https://sarabic.ae/20250728/مؤتمر-فالداي-الروسي--الأفريقي-الثالث-يفتتح-أعماله-في-بريتوريا-1103099936.html
مؤتمر "فالداي" الروسي- الأفريقي الثالث يفتتح أعماله في بريتوريا
مؤتمر "فالداي" الروسي- الأفريقي الثالث يفتتح أعماله في بريتوريا
سبوتنيك عربي
يفتتح اليوم الإثنين، المؤتمر الروسي الأفريقي الثالث لنادي فالداي الدولي للحوار ومعهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، تحت عنوان " السياسية الواقعية في عالم... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T06:43+0000
2025-07-28T06:43+0000
2025-07-28T06:43+0000
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ويناقش المؤتمر، الذي ينعقد بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والدبلوماسيين من الجانبين، التغيرات الجيوسياسية العالمية، وتطور العلاقات الثنائية، ومكانة روسيا في أفريقيا، خصوصا في ضوء رئاسة جنوب أفريقيا لـ"مجموعة العشرين" لعام 2025، ورئاسة روسيا لمجموعة الـ"بريكس" لعام 2024.وتشمل أهداف المؤتمر: بناء وتعزيز شبكات الخبراء الروس والأفارقة؛ تمكين حوار سري حول التحديات الدولية الرئيسية؛ وضع توصيات سياسية عملية لممارسي السياسة الخارجية.وستعقد الجلسة الثانية تحت عنوان: "التعاون الإنساني والذاكرة التاريخية في العلاقات الروسية - الأفريقية"، حيث ستركز على البعد الثقافي والتعليمي والدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي في دعم حركات التحرر الأفريقية، وعلى كيفية توظيف هذا الإرث في تعزيز التفاهم اليوم.وتنعقد الجلسة الثالثة بعنوان: "العلاقات الثنائية بين روسيا وجنوب أفريقيا: الواقع والآفاق"، وهي جلسة مخصصة لتحليل مسار العلاقات بين البلدين واستراتيجيات تعزيز التعاون المستدام بما يخدم أولويات التنمية في القارة الأفريقية.في حين تناقش الجلسة الرابعة تحت عنوان: "ترامب والنظام العالمي"، كيفية تأثير نهج السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة على السياسة العالمية على المدى المتوسط، وتحليل فرص روسيا والدول الأفريقية للانخراط استراتيجيًا في هذه الظروف، استنادًا إلى المصالح الوطنية.وسيحضر المؤتمر خبراء وشخصيات سياسية من مصر وزيمبابوي وكوت ديفوار وروسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، ممن يشاركون في أنشطة نادي "فالداي" المتخصصة، وبشكل أعم، في التعاون الروسي الأفريقي."روسيا وآسيا الوسطى: التعاون في عالم متعدد الأقطاب"... موضع مؤتمر "فالداي"
https://sarabic.ae/20250723/بمشاركة-عربية-مؤتمر-فالداي-يناقش-العلاقات-الروسية-الأفريقية-في-ظل-المتغيرات-العالمية-1102962045.html
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روسيا, العالم, جنوب أفريقيا, أفريقيا
روسيا, العالم, جنوب أفريقيا, أفريقيا
مؤتمر "فالداي" الروسي- الأفريقي الثالث يفتتح أعماله في بريتوريا
يفتتح اليوم الإثنين، المؤتمر الروسي الأفريقي الثالث لنادي فالداي الدولي للحوار ومعهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، تحت عنوان " السياسية الواقعية في عالم منقسم: إعادة التفكير في العلاقات الروسية الجنوب أفريقية في السياق العالمي والأفريقي".
ويناقش المؤتمر، الذي ينعقد بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والدبلوماسيين من الجانبين، التغيرات الجيوسياسية العالمية، وتطور العلاقات الثنائية، ومكانة روسيا في أفريقيا، خصوصا في ضوء رئاسة جنوب أفريقيا لـ"مجموعة العشرين" لعام 2025، ورئاسة روسيا لمجموعة الـ"بريكس" لعام 2024.
وتشمل أهداف المؤتمر: بناء وتعزيز شبكات الخبراء الروس والأفارقة؛ تمكين حوار سري حول التحديات الدولية الرئيسية؛ وضع توصيات سياسية عملية لممارسي السياسة الخارجية.
وستنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان: "مجموعة العشرين والبريكس: أدوار استراتيجية في نظام عالمي متغير"، حيث تناقش إمكانات التعاون بين روسيا وجنوب أفريقيا في ظل انضمام دول جديدة لـ"بريكس"، وإمكانيات التأثير في الحوار العالمي لصالح الجنوب العالمي.
وستعقد الجلسة الثانية تحت عنوان: "التعاون الإنساني والذاكرة التاريخية في العلاقات الروسية - الأفريقية"، حيث ستركز على البعد الثقافي والتعليمي والدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي
في دعم حركات التحرر الأفريقية، وعلى كيفية توظيف هذا الإرث في تعزيز التفاهم اليوم.
وتنعقد الجلسة الثالثة بعنوان: "العلاقات الثنائية بين روسيا وجنوب أفريقيا: الواقع والآفاق"، وهي جلسة مخصصة لتحليل مسار العلاقات بين البلدين واستراتيجيات تعزيز التعاون المستدام بما يخدم أولويات التنمية في القارة الأفريقية.
في حين تناقش الجلسة الرابعة تحت عنوان: "ترامب والنظام العالمي"، كيفية تأثير نهج السياسة الخارجية الأمريكية
الجديدة على السياسة العالمية على المدى المتوسط، وتحليل فرص روسيا والدول الأفريقية للانخراط استراتيجيًا في هذه الظروف، استنادًا إلى المصالح الوطنية.
وسيحضر المؤتمر خبراء وشخصيات سياسية من مصر وزيمبابوي وكوت ديفوار وروسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، ممن يشاركون في أنشطة نادي "فالداي" المتخصصة، وبشكل أعم، في التعاون الروسي الأفريقي.