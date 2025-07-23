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بمشاركة عربية.. مؤتمر "فالداي" يناقش العلاقات الروسية الأفريقية في ظل المتغيرات العالمية
بمشاركة عربية.. مؤتمر "فالداي" يناقش العلاقات الروسية الأفريقية في ظل المتغيرات العالمية
سبوتنيك عربي
تستضيف عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، في 28 يوليو/ تموز الجاري، النسخة الثالثة من المؤتمر "الروسي- الأفريقي"، الذي ينظمه نادي "فالداي" الدولي للحوار بالتعاون مع... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T19:32+0000
2025-07-24T06:27+0000
مؤتمر فالداي
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أفريقيا
جنوب أفريقيا
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ويناقش المؤتمر، الذي ينعقد بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والدبلوماسيين من الجانبين، التغيرات الجيوسياسية العالمية، وتطور العلاقات الثنائية، ومكانة روسيا في أفريقيا، خصوصا في ضوء رئاسة جنوب أفريقيا لـ"مجموعة العشرين" لعام 2025، ورئاسة روسيا لمجموعة الـ"بريكس" لعام 2024.وسيحضر المؤتمر خبراء وشخصيات سياسية من مصر وزيمبابوي وكوت ديفوار وروسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، ممن يشاركون في أنشطة نادي "فالداي" المتخصصة، وبشكل أعم، في التعاون الروسي الأفريقي.ويهدف المؤتمر "الروسي - الأفريقي" إلى تكوين وتوسيع نطاق مجتمع الخبراء الأفارقة والروس المهتمين بالتعاون، والنقاش السري لأكثر القضايا الدولية إلحاحًا، وإعداد توصيات عملية في مجال السياسة الخارجية.وستنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان: "مجموعة العشرين والبريكس: أدوار استراتيجية في نظام عالمي متغير"، حيث تناقش إمكانات التعاون بين روسيا وجنوب أفريقيا في ظل انضمام دول جديدة لـ"بريكس"، وإمكانيات التأثير في الحوار العالمي لصالح الجنوب العالمي.وستعقد الجلسة الثانية تحت عنوان: "التعاون الإنساني والذاكرة التاريخية في العلاقات الروسية - الأفريقية"، حيث ستركز على البعد الثقافي والتعليمي والدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي في دعم حركات التحرر الأفريقية، وعلى كيفية توظيف هذا الإرث في تعزيز التفاهم اليوم.في حين تناقش الجلسة الرابعة تحت عنوان: "ترامب والنظام العالمي"، كيفية تأثير نهج السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة على السياسة العالمية على المدى المتوسط، وتحليل فرص روسيا والدول الأفريقية للانخراط استراتيجيًا في هذه الظروف، استنادًا إلى المصالح الوطنية."روسيا وآسيا الوسطى: التعاون في عالم متعدد الأقطاب"... موضع مؤتمر "فالداي"افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو
https://sarabic.ae/20250617/خبراء-فالداي-يناقشون-قضايا-الأمن-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101738018.html
https://sarabic.ae/20250616/فالداي-ينظم-مناقشات-حول-الاستقرار-العالمي-في-منتدى-بطرسبورغ--الاقتصادي-2025-1101705063.html
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مؤتمر فالداي, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أفريقيا, جنوب أفريقيا
مؤتمر فالداي, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أفريقيا, جنوب أفريقيا

بمشاركة عربية.. مؤتمر "فالداي" يناقش العلاقات الروسية الأفريقية في ظل المتغيرات العالمية

19:32 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 06:27 GMT 24.07.2025)
© Sputnik . Maksim Blinovشعار نادي فالداي الدولي للنقاش.
شعار نادي فالداي الدولي للنقاش. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
تستضيف عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، في 28 يوليو/ تموز الجاري، النسخة الثالثة من المؤتمر "الروسي- الأفريقي"، الذي ينظمه نادي "فالداي" الدولي للحوار بالتعاون مع المعهد الجنوب أفريقي للعلاقات الدولية (SAIIA).
ويناقش المؤتمر، الذي ينعقد بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والدبلوماسيين من الجانبين، التغيرات الجيوسياسية العالمية، وتطور العلاقات الثنائية، ومكانة روسيا في أفريقيا، خصوصا في ضوء رئاسة جنوب أفريقيا لـ"مجموعة العشرين" لعام 2025، ورئاسة روسيا لمجموعة الـ"بريكس" لعام 2024.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان: "السياسة الواقعية في عالم منقسم: إعادة التفكير في الروابط بين روسيا وجنوب أفريقيا، في السياقين العالمي والأفريقي".

وسيحضر المؤتمر خبراء وشخصيات سياسية من مصر وزيمبابوي وكوت ديفوار وروسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، ممن يشاركون في أنشطة نادي "فالداي" المتخصصة، وبشكل أعم، في التعاون الروسي الأفريقي.
منتدى فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
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17 يونيو, 08:20 GMT
ويهدف المؤتمر "الروسي - الأفريقي" إلى تكوين وتوسيع نطاق مجتمع الخبراء الأفارقة والروس المهتمين بالتعاون، والنقاش السري لأكثر القضايا الدولية إلحاحًا، وإعداد توصيات عملية في مجال السياسة الخارجية.

وسيبدأ المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بمشاركة أندريه بيستريتسكي، رئيس مجلس إدارة نادي "فالداي"، والسفير رومان أمباروف، سفير روسيا لدى جنوب أفريقيا، ومود دلومو، نائب المدير العام في وزارة العلاقات الدولية الجنوب أفريقية، بالإضافة إلى إليزابيث سيديروبولوس، مديرة المعهد الجنوب أفريقي للعلاقات الدولية (SAIIA).

وستنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان: "مجموعة العشرين والبريكس: أدوار استراتيجية في نظام عالمي متغير"، حيث تناقش إمكانات التعاون بين روسيا وجنوب أفريقيا في ظل انضمام دول جديدة لـ"بريكس"، وإمكانيات التأثير في الحوار العالمي لصالح الجنوب العالمي.
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"فالداي" ينظم مناقشات حول الاستقرار العالمي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2025
16 يونيو, 09:25 GMT
وستعقد الجلسة الثانية تحت عنوان: "التعاون الإنساني والذاكرة التاريخية في العلاقات الروسية - الأفريقية"، حيث ستركز على البعد الثقافي والتعليمي والدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي في دعم حركات التحرر الأفريقية، وعلى كيفية توظيف هذا الإرث في تعزيز التفاهم اليوم.

وتنعقد الجلسة الثالثة بعنوان: "العلاقات الثنائية بين روسيا وجنوب أفريقيا: الواقع والآفاق"، وهي جلسة مخصصة لتحليل مسار العلاقات بين البلدين واستراتيجيات تعزيز التعاون المستدام بما يخدم أولويات التنمية في القارة الأفريقية.

في حين تناقش الجلسة الرابعة تحت عنوان: "ترامب والنظام العالمي"، كيفية تأثير نهج السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة على السياسة العالمية على المدى المتوسط، وتحليل فرص روسيا والدول الأفريقية للانخراط استراتيجيًا في هذه الظروف، استنادًا إلى المصالح الوطنية.
"روسيا وآسيا الوسطى: التعاون في عالم متعدد الأقطاب"... موضع مؤتمر "فالداي"
افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو
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