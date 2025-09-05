من الشرق الأقصى إلى أوكرانيا... بوتين يتحدث عن أهم القضايا العالمية
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خطابا خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، تكلم فيه عن أهم الملفات المحلية والعالمية.
وخصص الرئيس بوتين حصة كبيرة من كلامه، للجانب الاقتصادي في روسيا، وأفق التطوير للبنى التحتية والاقتصادية في الشرق الأقصى للبلاد، كما تناول ملف الأزمة الأوكرانية، والعلاقة مع القوى العظمى كالولايات المتحدة والصين.
تطلعات رئاسية للاقتصاد الروسي
أعرب الرئيس الروسي عن ثقته من أن استمرار السياسة الاقتصادية الكلية المستقرة سيسهم في خلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو مستدام لروسيا، موضحا أن السلطات المالية في روسيا تتصرف بمهنية عالية.
الاقتصاد الروسي تجنب حالة الركود.
تزايد نفقات الميزانية الروسية، على البنية التحتية والتعليم والدفاع والأمن.
التفاعل إيجابا مع فكرة إدخال الذكاء الاصطناعي إلى عملية إرساء الميزانية.
وقال بوتين متحدثا عن الشركات التي غادرت البلاد، إن روسيا لم تطرد أي جهة، ومن أراد العودة مرحب به.
الشرق الأقصى... خزان روسيا الاقتصادي
أكد بوتين على ضرورة تعزيز دور الشرق الأقصى في إطار الاقتصاد الروسي، وكذلك في إطار منظومة العلاقات الدولية.
الذكرى السنوية للمنتدى الاقتصادي الشرقي مناسبة لتوضيح الخطوات المستقبلية وخططنا طويلة المدى في تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد المحلي، وفي منظومة العلاقات الدولية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
طاقة الموانئ في الشرق الأقصى تضاعفت عمليا خلال السنوات العشر الماضية، لتصل إلى 380 مليون طن سنويا.
ستقوم روسيا بتطوير الممر العابر للقطب الشمالي، مما سيجعل من الممكن استخدام إمكانات النقل للأنهار السيبيرية.
احتياطات الشرق الأقصى الروسي من الفحم تكفي لـ 900 عام، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية مهمة لصناعة الفحم في روسيا ويجب أخذها بالاعتبار.
الأزمة الأوكرانية
أعلن الرئيس بوتين أنه مستعد للقيام باتصالات مع الجانب الأوكراني، رغم عدم جدوى ذلك.
من المستحيل تقريبا التوصل لاتفاق على المواضيع الرئيسية مع الجانب الأوكراني.
موسكو هي أفضل مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا.
لم تتم مناقشة الضمانات الأمنية بشكل جدي مع روسيا.
الضمانات الأمنية يجب تقديمها على قدم المساوات لروسيا وأوكرانيا.
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.