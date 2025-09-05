https://sarabic.ae/20250905/من-الشرق-الأقصى-إلى-أوكرانيا-بوتين-يتحدث-عن-أهم-القضايا-العالمية-1104528029.html

من الشرق الأقصى إلى أوكرانيا... بوتين يتحدث عن أهم القضايا العالمية

سبوتنيك عربي

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خطابا خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، تكلم فيه عن أهم الملفات المحلية والعالمية. 05.09.2025, سبوتنيك عربي

وخصص الرئيس بوتين حصة كبيرة من كلامه، للجانب الاقتصادي في روسيا، وأفق التطوير للبنى التحتية والاقتصادية في الشرق الأقصى للبلاد، كما تناول ملف الأزمة الأوكرانية، والعلاقة مع القوى العظمى كالولايات المتحدة والصين.تطلعات رئاسية للاقتصاد الروسيالشرق الأقصى... خزان روسيا الاقتصاديالأزمة الأوكرانيةويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.بوتين يعلن استعداده التواصل مع الجانب الأوكراني رغم أن ذلك "بلا طائل"بوتين: يجب تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد الروسي والعلاقات الدولية

