من الشرق الأقصى إلى أوكرانيا... بوتين يتحدث عن أهم القضايا العالمية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
من الشرق الأقصى إلى أوكرانيا... بوتين يتحدث عن أهم القضايا العالمية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104525157_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_1613a7ff787a9eaec04c62603499279a.jpg
وخصص الرئيس بوتين حصة كبيرة من كلامه، للجانب الاقتصادي في روسيا، وأفق التطوير للبنى التحتية والاقتصادية في الشرق الأقصى للبلاد، كما تناول ملف الأزمة الأوكرانية، والعلاقة مع القوى العظمى كالولايات المتحدة والصين.تطلعات رئاسية للاقتصاد الروسيالشرق الأقصى... خزان روسيا الاقتصاديالأزمة الأوكرانيةويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.بوتين يعلن استعداده التواصل مع الجانب الأوكراني رغم أن ذلك "بلا طائل"بوتين: يجب تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد الروسي والعلاقات الدولية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خطابا خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، تكلم فيه عن أهم الملفات المحلية والعالمية.
وخصص الرئيس بوتين حصة كبيرة من كلامه، للجانب الاقتصادي في روسيا، وأفق التطوير للبنى التحتية والاقتصادية في الشرق الأقصى للبلاد، كما تناول ملف الأزمة الأوكرانية، والعلاقة مع القوى العظمى كالولايات المتحدة والصين.

تطلعات رئاسية للاقتصاد الروسي

أعرب الرئيس الروسي عن ثقته من أن استمرار السياسة الاقتصادية الكلية المستقرة سيسهم في خلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو مستدام لروسيا، موضحا أن السلطات المالية في روسيا تتصرف بمهنية عالية.
الاقتصاد الروسي تجنب حالة الركود.
تزايد نفقات الميزانية الروسية، على البنية التحتية والتعليم والدفاع والأمن.
التفاعل إيجابا مع فكرة إدخال الذكاء الاصطناعي إلى عملية إرساء الميزانية.
وقال بوتين متحدثا عن الشركات التي غادرت البلاد، إن روسيا لم تطرد أي جهة، ومن أراد العودة مرحب به.

الشرق الأقصى... خزان روسيا الاقتصادي

أكد بوتين على ضرورة تعزيز دور الشرق الأقصى في إطار الاقتصاد الروسي، وكذلك في إطار منظومة العلاقات الدولية.
الذكرى السنوية للمنتدى الاقتصادي الشرقي مناسبة لتوضيح الخطوات المستقبلية وخططنا طويلة المدى في تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد المحلي، وفي منظومة العلاقات الدولية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
طاقة الموانئ في الشرق الأقصى تضاعفت عمليا خلال السنوات العشر الماضية، لتصل إلى 380 مليون طن سنويا.
ستقوم روسيا بتطوير الممر العابر للقطب الشمالي، مما سيجعل من الممكن استخدام إمكانات النقل للأنهار السيبيرية.
احتياطات الشرق الأقصى الروسي من الفحم تكفي لـ 900 عام، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية مهمة لصناعة الفحم في روسيا ويجب أخذها بالاعتبار.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلام
04:13 GMT

الأزمة الأوكرانية

أعلن الرئيس بوتين أنه مستعد للقيام باتصالات مع الجانب الأوكراني، رغم عدم جدوى ذلك.
من المستحيل تقريبا التوصل لاتفاق على المواضيع الرئيسية مع الجانب الأوكراني.
موسكو هي أفضل مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا.
لم تتم مناقشة الضمانات الأمنية بشكل جدي مع روسيا.
الضمانات الأمنية يجب تقديمها على قدم المساوات لروسيا وأوكرانيا.
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
بوتين يعلن استعداده التواصل مع الجانب الأوكراني رغم أن ذلك "بلا طائل"
بوتين: يجب تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد الروسي والعلاقات الدولية
