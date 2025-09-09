خبير في الشأن الروسي: تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحد سيجعل سوق "بريكس" مكتفيا ذاتيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/خبير-في-الشأن-الروسي-تحقيق-فضاء-اقتصادي-جمركي-موحد-سيجعل-سوق-بريكس-مكتفيا-ذاتيا-1104661920.html
خبير في الشأن الروسي: تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحد سيجعل سوق "بريكس" مكتفيا ذاتيا
خبير في الشأن الروسي: تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحد سيجعل سوق "بريكس" مكتفيا ذاتيا
سبوتنيك عربي
تطرق الخبير في الشأن الروسي الأستاذ أحمد الحاج علي، لمخرجات القمة الافتراضية لدول مجموعة "بريكس"، معتبرًا أن هذه "القمة خطوة إجرائية لمواجهة الحرب الجمركية،... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T14:47+0000
2025-09-09T14:47+0000
العالم
قمة بريكس في البرازيل 2025
روسيا
تعاون اقتصادي
عملات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414081_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_c65f28b9238cc819b2e0152ba4355685.jpg
وعبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أشار الحاج علي، إلى "حرب شرسة تخوضها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لمنع مجموعة "بريكس" من تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي"، معتبرًا أن "هذه الطريقة الاستفزازية تهدد أمن واستقرار الاقتصاد العالمي من جهة، وتعرقل النمو الاقتصادي في دول العالم من جهة ثانية". وراى أن لدى "دول "بريكس" عدة خيارات ممكن أن تتخذها لمواجهة هذه الحرب الجمركية، منها تخفيض التعريفات الجمركية البينية بين هذه الدول، والتعامل بالعملات الوطنية تمهيدًا لإطلاق عملة "بريكس" المشتركة"، مشددًا على أن "مستقبل الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يسير بطريقة هيمنة القطب الواحد إلى ما لا نهاية".وختم الخبير في الشأن الروسي، بالقول: "إذا تمكنت دول "بريكس" من تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحّد سيصبح سوق "بريكس" سوقا متكاملا ومكتفيا ذاتيا دون الاعتماد على الولايات المتحدة".الاقتصاد العالمي غير مستقر واستخدام العملات الوطنية يعزز الشراكة بين دول "بريكس"الرئيس الصيني: "بريكس" ستصمد أمام اختبار الاضطرابات الدولية وستواصل التطور
https://sarabic.ae/20250908/بمشاركة-بوتين-انطلاق-قمة-بريكس-عبر-الفيديو-التي-دعت-إليها-البرازيل--عاجل----1104625883.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414081_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_b105497b34afb442a4b42d81181faacd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, قمة بريكس في البرازيل 2025, روسيا, تعاون اقتصادي, عملات
العالم, قمة بريكس في البرازيل 2025, روسيا, تعاون اقتصادي, عملات

خبير في الشأن الروسي: تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحد سيجعل سوق "بريكس" مكتفيا ذاتيا

14:47 GMT 09.09.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورقمة بريكس السابعة عشرة
قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تطرق الخبير في الشأن الروسي الأستاذ أحمد الحاج علي، لمخرجات القمة الافتراضية لدول مجموعة "بريكس"، معتبرًا أن هذه "القمة خطوة إجرائية لمواجهة الحرب الجمركية، التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المجموعة والهيكلية، التي من الممكن أن تكون عنصرًا فاعلًا يثبت وجوده في المستقبل الاقتصادي للعالم".
وعبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أشار الحاج علي، إلى "حرب شرسة تخوضها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لمنع مجموعة "بريكس" من تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي"، معتبرًا أن "هذه الطريقة الاستفزازية تهدد أمن واستقرار الاقتصاد العالمي من جهة، وتعرقل النمو الاقتصادي في دول العالم من جهة ثانية".
وراى أن لدى "دول "بريكس" عدة خيارات ممكن أن تتخذها لمواجهة هذه الحرب الجمركية، منها تخفيض التعريفات الجمركية البينية بين هذه الدول، والتعامل بالعملات الوطنية تمهيدًا لإطلاق عملة "بريكس" المشتركة"، مشددًا على أن "مستقبل الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يسير بطريقة هيمنة القطب الواحد إلى ما لا نهاية".

وعن الأسباب الحقيقية لمخاوف واشنطن من مجموعة دول "بريكس"، أوضح الحاج علي، أن "الناتج الوطني لهذه الدول يتخطى الناتج القومي الأمريكي، ولديها الإمكانية الواقعية وليست النظرية فقط لتخطي العقوبات الأمريكية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع افتراضي مع ممثلي الحكومة الروسية، في مقره نوفور أوغاروفو، ضواحي موسكو، روسيا 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
بمشاركة بوتين.. انطلاق قمة "بريكس" عبر الفيديو التي دعت إليها البرازيل ... فيديو
أمس, 12:30 GMT
وختم الخبير في الشأن الروسي، بالقول: "إذا تمكنت دول "بريكس" من تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحّد سيصبح سوق "بريكس" سوقا متكاملا ومكتفيا ذاتيا دون الاعتماد على الولايات المتحدة".
الاقتصاد العالمي غير مستقر واستخدام العملات الوطنية يعزز الشراكة بين دول "بريكس"
الرئيس الصيني: "بريكس" ستصمد أمام اختبار الاضطرابات الدولية وستواصل التطور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала