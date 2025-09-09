https://sarabic.ae/20250909/خبير-في-الشأن-الروسي-تحقيق-فضاء-اقتصادي-جمركي-موحد-سيجعل-سوق-بريكس-مكتفيا-ذاتيا-1104661920.html
خبير في الشأن الروسي: تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحد سيجعل سوق "بريكس" مكتفيا ذاتيا
خبير في الشأن الروسي: تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحد سيجعل سوق "بريكس" مكتفيا ذاتيا
تطرق الخبير في الشأن الروسي الأستاذ أحمد الحاج علي، لمخرجات القمة الافتراضية لدول مجموعة "بريكس"، معتبرًا أن هذه "القمة خطوة إجرائية لمواجهة الحرب الجمركية،...
وعبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أشار الحاج علي، إلى "حرب شرسة تخوضها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لمنع مجموعة "بريكس" من تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي"، معتبرًا أن "هذه الطريقة الاستفزازية تهدد أمن واستقرار الاقتصاد العالمي من جهة، وتعرقل النمو الاقتصادي في دول العالم من جهة ثانية". وراى أن لدى "دول "بريكس" عدة خيارات ممكن أن تتخذها لمواجهة هذه الحرب الجمركية، منها تخفيض التعريفات الجمركية البينية بين هذه الدول، والتعامل بالعملات الوطنية تمهيدًا لإطلاق عملة "بريكس" المشتركة"، مشددًا على أن "مستقبل الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يسير بطريقة هيمنة القطب الواحد إلى ما لا نهاية".وختم الخبير في الشأن الروسي، بالقول: "إذا تمكنت دول "بريكس" من تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحّد سيصبح سوق "بريكس" سوقا متكاملا ومكتفيا ذاتيا دون الاعتماد على الولايات المتحدة".الاقتصاد العالمي غير مستقر واستخدام العملات الوطنية يعزز الشراكة بين دول "بريكس"الرئيس الصيني: "بريكس" ستصمد أمام اختبار الاضطرابات الدولية وستواصل التطور
خبير في الشأن الروسي: تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحد سيجعل سوق "بريكس" مكتفيا ذاتيا
تطرق الخبير في الشأن الروسي الأستاذ أحمد الحاج علي، لمخرجات القمة الافتراضية لدول مجموعة "بريكس"، معتبرًا أن هذه "القمة خطوة إجرائية لمواجهة الحرب الجمركية، التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المجموعة والهيكلية، التي من الممكن أن تكون عنصرًا فاعلًا يثبت وجوده في المستقبل الاقتصادي للعالم".
وعبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أشار الحاج علي، إلى "حرب شرسة تخوضها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لمنع مجموعة "بريكس" من تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي"، معتبرًا أن "هذه الطريقة الاستفزازية تهدد أمن واستقرار الاقتصاد العالمي من جهة، وتعرقل النمو الاقتصادي في دول العالم من جهة ثانية".
وراى أن لدى "دول "بريكس" عدة خيارات ممكن أن تتخذها لمواجهة هذه الحرب الجمركية، منها تخفيض التعريفات الجمركية البينية بين هذه الدول، والتعامل بالعملات الوطنية تمهيدًا لإطلاق عملة "بريكس" المشتركة"، مشددًا على أن "مستقبل الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يسير بطريقة هيمنة القطب الواحد إلى ما لا نهاية".
وعن الأسباب الحقيقية لمخاوف واشنطن من مجموعة دول "بريكس"، أوضح الحاج علي، أن "الناتج الوطني لهذه الدول يتخطى الناتج القومي الأمريكي، ولديها الإمكانية الواقعية وليست النظرية فقط لتخطي العقوبات الأمريكية".
وختم الخبير في الشأن الروسي، بالقول: "إذا تمكنت دول "بريكس" من تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحّد سيصبح سوق "بريكس" سوقا متكاملا ومكتفيا ذاتيا دون الاعتماد على الولايات المتحدة".