خبير: الاقتصاد العالمي غير مستقر واستخدام العملات الوطنية يعزز الشراكة بين دول "بريكس"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
خبير: الاقتصاد العالمي غير مستقر واستخدام العملات الوطنية يعزز الشراكة بين دول "بريكس"
خبير: الاقتصاد العالمي غير مستقر واستخدام العملات الوطنية يعزز الشراكة بين دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
تطرق الخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور، نهاد إسماعيل، من بريطانيا، عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، إلى أهمية انعقاد القمة الافتراضية لدول "بريكس"، قائلا إن... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T21:35+0000
2025-09-08T21:35+0000
قمة بريكس في البرازيل 2025
مجموعة بريكس
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102462979_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_5e7a4a1f14fc0e3985b6d6494d7310b9.jpg
وأكد خلال حديثه، على "أهمية تعزيز التعاون التجاري بين أعضاء دول "بريكس" من خلال تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، واستخدام العملات الوطنية إضافة إلى التنسيق الأمني وموضوع الطاقة".ورأى إسماعيل أن "الرسوم الجمركية أصبحت سلاحا استراتيجيا بيد واشنطن"، لافتا إلى أن "منظمة "بريكس" باتت تضم دولا أخرى منها إيران وإثيوبيا وإندونيسيا ومصر، وبالتالي هناك الآن تحالفات واضطرابات سببها الرسوم الجمركية".وكشف أن "معظم البنوك والشركات الأمريكية لا تحبذ فرض رسوم جمركية، لأنها تضع عائقا أمام التجارة الدولية". لافتا إلى أن "الاقتصاد العالمي الآن غير مستقر".واعتبر أن "التصعيد ضد واشنطن قد لا يكون في مصلحة أحد، لأن المطلوب المزيد من الحوار والتفاوض معها". معتبرا أن "الصراع في أوكرانيا سينتهي كما مسألة الرسوم الجمركية، لذلك هناك حاجة إلى عالم فيه تبادل تجاري".وختم بالقول "في النهاية ستتعاون "بريكس" مع الولايات المتحدة، لأنهم بحاجة لبعضهم البعض تجاريا واقتصاديا وأمنيا".
تطرق الخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور، نهاد إسماعيل، من بريطانيا، عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، إلى أهمية انعقاد القمة الافتراضية لدول "بريكس"، قائلا إن "البرازيل قلقة جدا على موضوع الرسوم الجمركية الباهظة.
وأكد خلال حديثه، على "أهمية تعزيز التعاون التجاري بين أعضاء دول "بريكس" من خلال تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، واستخدام العملات الوطنية إضافة إلى التنسيق الأمني وموضوع الطاقة".
ورأى إسماعيل أن "الرسوم الجمركية أصبحت سلاحا استراتيجيا بيد واشنطن"، لافتا إلى أن "منظمة "بريكس" باتت تضم دولا أخرى منها إيران وإثيوبيا وإندونيسيا ومصر، وبالتالي هناك الآن تحالفات واضطرابات سببها الرسوم الجمركية".
وكشف أن "معظم البنوك والشركات الأمريكية لا تحبذ فرض رسوم جمركية، لأنها تضع عائقا أمام التجارة الدولية". لافتا إلى أن "الاقتصاد العالمي الآن غير مستقر".
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
خبير اقتصادي: لا يمكن منع دول بريكس من ممارسة حقها في التجارة العالمية
19:00 GMT
واعتبر أن "التصعيد ضد واشنطن قد لا يكون في مصلحة أحد، لأن المطلوب المزيد من الحوار والتفاوض معها". معتبرا أن "الصراع في أوكرانيا سينتهي كما مسألة الرسوم الجمركية، لذلك هناك حاجة إلى عالم فيه تبادل تجاري".
وختم بالقول "في النهاية ستتعاون "بريكس" مع الولايات المتحدة، لأنهم بحاجة لبعضهم البعض تجاريا واقتصاديا وأمنيا".
