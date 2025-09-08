https://sarabic.ae/20250908/خبير-الاقتصاد-العالمي-غير-مستقر-واستخدام-العملات-الوطنية-يعزز-الشراكة-بين-دول-بريكس-1104638856.html
خبير: الاقتصاد العالمي غير مستقر واستخدام العملات الوطنية يعزز الشراكة بين دول "بريكس"
تطرق الخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور، نهاد إسماعيل، من بريطانيا، عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، إلى أهمية انعقاد القمة الافتراضية لدول "بريكس"
وأكد خلال حديثه، على "أهمية تعزيز التعاون التجاري بين أعضاء دول "بريكس" من خلال تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، واستخدام العملات الوطنية إضافة إلى التنسيق الأمني وموضوع الطاقة".ورأى إسماعيل أن "الرسوم الجمركية أصبحت سلاحا استراتيجيا بيد واشنطن"، لافتا إلى أن "منظمة "بريكس" باتت تضم دولا أخرى منها إيران وإثيوبيا وإندونيسيا ومصر، وبالتالي هناك الآن تحالفات واضطرابات سببها الرسوم الجمركية".وكشف أن "معظم البنوك والشركات الأمريكية لا تحبذ فرض رسوم جمركية، لأنها تضع عائقا أمام التجارة الدولية". لافتا إلى أن "الاقتصاد العالمي الآن غير مستقر".واعتبر أن "التصعيد ضد واشنطن قد لا يكون في مصلحة أحد، لأن المطلوب المزيد من الحوار والتفاوض معها". معتبرا أن "الصراع في أوكرانيا سينتهي كما مسألة الرسوم الجمركية، لذلك هناك حاجة إلى عالم فيه تبادل تجاري".وختم بالقول "في النهاية ستتعاون "بريكس" مع الولايات المتحدة، لأنهم بحاجة لبعضهم البعض تجاريا واقتصاديا وأمنيا".
تطرق الخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور، نهاد إسماعيل، من بريطانيا، عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، إلى أهمية انعقاد القمة الافتراضية لدول "بريكس"، قائلا إن "البرازيل قلقة جدا على موضوع الرسوم الجمركية الباهظة.
وأكد خلال حديثه، على "أهمية تعزيز التعاون التجاري بين أعضاء دول "بريكس" من خلال تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، واستخدام العملات الوطنية إضافة إلى التنسيق الأمني وموضوع الطاقة".
ورأى إسماعيل أن "الرسوم الجمركية أصبحت سلاحا استراتيجيا بيد واشنطن"، لافتا إلى أن "منظمة "بريكس" باتت تضم دولا أخرى منها إيران وإثيوبيا وإندونيسيا ومصر، وبالتالي هناك الآن تحالفات واضطرابات سببها الرسوم الجمركية".
وكشف أن "معظم البنوك والشركات الأمريكية لا تحبذ فرض رسوم جمركية، لأنها تضع عائقا أمام التجارة الدولية
". لافتا إلى أن "الاقتصاد العالمي الآن غير مستقر".
واعتبر أن "التصعيد ضد واشنطن قد لا يكون في مصلحة أحد، لأن المطلوب المزيد من الحوار والتفاوض معها". معتبرا أن "الصراع في أوكرانيا سينتهي كما مسألة الرسوم الجمركية، لذلك هناك حاجة إلى عالم فيه تبادل تجاري".
وختم بالقول "في النهاية ستتعاون "بريكس" مع الولايات المتحدة، لأنهم بحاجة لبعضهم البعض تجاريا واقتصاديا وأمنيا".