خبير اقتصادي: لا يمكن منع دول بريكس من ممارسة حقها في التجارة العالمية
علق الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة من بيروت، على انعقاد القمة الافتراضية الطارئة لدول "بريكس"، مشيرا إلى أنها "قمة استثنائية لمعالجة الإشكاليات الطارئة، وأهمها تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية التي تطال مختلف البلدان".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال علامة: إن "هذه الرسوم تؤثر على حركة التجارة العالمية
"، معتبرا أن "حدود الابتزاز الجمركي تفوق الحد المنطقي والعقلاني المتعلق بكيفية ضبط التجارة الدولية، والتي تطال البلدان المستوردة للمواد الأولية من بلدان أخرى".
ولفت إلى أن "الهدف من الرسوم الجمركية هو معاقبة البلدان واتخاذ إجراءات ردعية بحقها كونها تعمل في التجارة الدولية بطريقة تُعتبر تنافسية بالنسبة للتجارة الأمريكية".
وأشار علامة إلى أن "الرئيس البرازيلي يرى أن هذا الموضوع بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وإذ أشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الولايات المتحدة
وبعض الدول التي تدور في فلكها تحاول الضغط من خلال العقوبات على دول بريكس"، أكد أن "هناك طرقا بديلة للتخلص من هذه العقوبات، وبالتالي لن تستطيع الولايات المتحدة منع هذه الدول من ممارسة حقها في التجارة العالمية، وذلك من خلال سعيها لإيجاد نظام بديل للنظام القائم حاليا".