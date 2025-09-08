خبير اقتصادي: لا يمكن منع دول بريكس من ممارسة حقها في التجارة العالمية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير اقتصادي: لا يمكن منع دول بريكس من ممارسة حقها في التجارة العالمية
خبير اقتصادي: لا يمكن منع دول بريكس من ممارسة حقها في التجارة العالمية
سبوتنيك عربي
علق الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة من بيروت، على انعقاد القمة الافتراضية الطارئة لدول "بريكس"، مشيرا إلى أنها "قمة استثنائية لمعالجة الإشكاليات الطارئة،...
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال علامة: إن "هذه الرسوم تؤثر على حركة التجارة العالمية"، معتبرا أن "حدود الابتزاز الجمركي تفوق الحد المنطقي والعقلاني المتعلق بكيفية ضبط التجارة الدولية، والتي تطال البلدان المستوردة للمواد الأولية من بلدان أخرى". وأشار علامة إلى أن "الرئيس البرازيلي يرى أن هذا الموضوع بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للدول".وإذ أشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الولايات المتحدة وبعض الدول التي تدور في فلكها تحاول الضغط من خلال العقوبات على دول بريكس"، أكد أن "هناك طرقا بديلة للتخلص من هذه العقوبات، وبالتالي لن تستطيع الولايات المتحدة منع هذه الدول من ممارسة حقها في التجارة العالمية، وذلك من خلال سعيها لإيجاد نظام بديل للنظام القائم حاليا".
© Sputnik
حصري
علق الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة من بيروت، على انعقاد القمة الافتراضية الطارئة لدول "بريكس"، مشيرا إلى أنها "قمة استثنائية لمعالجة الإشكاليات الطارئة، وأهمها تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية التي تطال مختلف البلدان".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال علامة: إن "هذه الرسوم تؤثر على حركة التجارة العالمية"، معتبرا أن "حدود الابتزاز الجمركي تفوق الحد المنطقي والعقلاني المتعلق بكيفية ضبط التجارة الدولية، والتي تطال البلدان المستوردة للمواد الأولية من بلدان أخرى".

ولفت إلى أن "الهدف من الرسوم الجمركية هو معاقبة البلدان واتخاذ إجراءات ردعية بحقها كونها تعمل في التجارة الدولية بطريقة تُعتبر تنافسية بالنسبة للتجارة الأمريكية".

وأشار علامة إلى أن "الرئيس البرازيلي يرى أن هذا الموضوع بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للدول".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع افتراضي مع ممثلي الحكومة الروسية، في مقره نوفور أوغاروفو، ضواحي موسكو، روسيا 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
بمشاركة بوتين.. انطلاق قمة "بريكس" عبر الفيديو التي دعت إليها البرازيل ... فيديو
12:30 GMT
وإذ أشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الولايات المتحدة وبعض الدول التي تدور في فلكها تحاول الضغط من خلال العقوبات على دول بريكس"، أكد أن "هناك طرقا بديلة للتخلص من هذه العقوبات، وبالتالي لن تستطيع الولايات المتحدة منع هذه الدول من ممارسة حقها في التجارة العالمية، وذلك من خلال سعيها لإيجاد نظام بديل للنظام القائم حاليا".
