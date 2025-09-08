عربي
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، في كلمته خلال القمة الافتراضية لمجموعة "بريكس"، بأن مجموعة "بريكس" ستصمد أمام اختبار الاضطرابات الدولية وستواصل... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي جين بينغ قوله: "في العاصفة العاتية، يكتشف العشب القوي، وفي النار يكتشف الذهب الحقيقي. إذا تصرفنا بمسؤولية وتعاونا فيما بيننا، فإن مجموعة "بريكس" ستصمد بالتأكيد أمام جميع اختبارات الوضع الدولي المتغير، وستتقدم بثبات نحو التنمية الطويلة الأجل".وأكد الرئيس الصيني أنه ينبغي على الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" استغلال نقاط قوتها وتعميق التعاون التجاري.ووفقًا لشي جين بينغ، فإن هذا سيمنح مجموعة "بريكس" أساسًا أكثر صلابة، ويمنحها زخمًا أقوى، ويزيد من تأثيرها، ويحقق فوائد أكبر لشعوب جميع الدول.وأشار شي جين بينغ إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، ونحو 30% من الاقتصاد العالمي، وخمس التجارة العالمية. مؤكدا أن "بريكس" تجمعها "ثروات طبيعية غنية"، و"مصانع ضخمة"، و"أسواق واسعة". وشدد الرئيس الصيني على ضرورة تعزيز الانفتاح وحماية النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن الرئيس الصيني سيجري تبادلًا معمقًا لوجهات النظر مع القادة الآخرين خلال القمة الافتراضية حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمنظمات متعددة الأطراف، ونظام التعاون متعدد الأطراف داخل مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى قضايا مهمة أخرى ذات اهتمام مشترك.وتعقد البرازيل قمة افتراضية استثنائية لدول "بريكس"، اليوم الإثنين، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.لا أحد يدري العواقب المحتملة على اقتصاد العالم ‏إثر الحروب الجمركية- الكرملينالرئيس الصيني يدعو رئيس الوزراء الهندي إلى تعزيز التعاون بين البلدين
الرئيس الصيني: "بريكس" ستصمد أمام اختبار الاضطرابات الدولية وستواصل التطور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، في كلمته خلال القمة الافتراضية لمجموعة "بريكس"، بأن مجموعة "بريكس" ستصمد أمام اختبار الاضطرابات الدولية وستواصل نموها المستدام على المدى الطويل.
ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي جين بينغ قوله: "في العاصفة العاتية، يكتشف العشب القوي، وفي النار يكتشف الذهب الحقيقي. إذا تصرفنا بمسؤولية وتعاونا فيما بيننا، فإن مجموعة "بريكس" ستصمد بالتأكيد أمام جميع اختبارات الوضع الدولي المتغير، وستتقدم بثبات نحو التنمية الطويلة الأجل".
وأكد الرئيس الصيني أنه ينبغي على الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" استغلال نقاط قوتها وتعميق التعاون التجاري.
وأضاف: "علينا أن نستغل نقاط قوتنا، ونعمق التعاون العملي، ونحقق نتائج مثمرة في مجالات مثل التجارة والمالية والعلوم والتكنولوجيا".
ووفقًا لشي جين بينغ، فإن هذا سيمنح مجموعة "بريكس" أساسًا أكثر صلابة، ويمنحها زخمًا أقوى، ويزيد من تأثيرها، ويحقق فوائد أكبر لشعوب جميع الدول.
وأوضح الرئيس الصيني أنه "كلما توطدت علاقات التعاون بين دول "بريكس"، زادت ثقتنا في مواجهة المخاطر والتحديات الخارجية، وزادت الفرص المتاحة لنا، وتحسنت النتائج".
وأشار شي جين بينغ إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، ونحو 30% من الاقتصاد العالمي، وخمس التجارة العالمية. مؤكدا أن "بريكس" تجمعها "ثروات طبيعية غنية"، و"مصانع ضخمة"، و"أسواق واسعة". وشدد الرئيس الصيني على ضرورة تعزيز الانفتاح وحماية النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن الرئيس الصيني سيجري تبادلًا معمقًا لوجهات النظر مع القادة الآخرين خلال القمة الافتراضية حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمنظمات متعددة الأطراف، ونظام التعاون متعدد الأطراف داخل مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى قضايا مهمة أخرى ذات اهتمام مشترك.
وتعقد البرازيل قمة افتراضية استثنائية لدول "بريكس"، اليوم الإثنين، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
