https://sarabic.ae/20250908/الرئيس-الصيني-بريكس-ستصمد-أمام-اختبار-الاضطرابات-الدولية-وستواصل-التطور-1104627291.html

الرئيس الصيني: "بريكس" ستصمد أمام اختبار الاضطرابات الدولية وستواصل التطور

الرئيس الصيني: "بريكس" ستصمد أمام اختبار الاضطرابات الدولية وستواصل التطور

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، في كلمته خلال القمة الافتراضية لمجموعة "بريكس"، بأن مجموعة "بريكس" ستصمد أمام اختبار الاضطرابات الدولية وستواصل... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-08T13:24+0000

2025-09-08T13:24+0000

2025-09-08T13:24+0000

الصين

شي جين بينغ

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

مجموعة بريكس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100295843_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_96b2d58498cc82a3dbeaa47b4f0b08ff.jpg

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي جين بينغ قوله: "في العاصفة العاتية، يكتشف العشب القوي، وفي النار يكتشف الذهب الحقيقي. إذا تصرفنا بمسؤولية وتعاونا فيما بيننا، فإن مجموعة "بريكس" ستصمد بالتأكيد أمام جميع اختبارات الوضع الدولي المتغير، وستتقدم بثبات نحو التنمية الطويلة الأجل".وأكد الرئيس الصيني أنه ينبغي على الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" استغلال نقاط قوتها وتعميق التعاون التجاري.ووفقًا لشي جين بينغ، فإن هذا سيمنح مجموعة "بريكس" أساسًا أكثر صلابة، ويمنحها زخمًا أقوى، ويزيد من تأثيرها، ويحقق فوائد أكبر لشعوب جميع الدول.وأشار شي جين بينغ إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، ونحو 30% من الاقتصاد العالمي، وخمس التجارة العالمية. مؤكدا أن "بريكس" تجمعها "ثروات طبيعية غنية"، و"مصانع ضخمة"، و"أسواق واسعة". وشدد الرئيس الصيني على ضرورة تعزيز الانفتاح وحماية النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن الرئيس الصيني سيجري تبادلًا معمقًا لوجهات النظر مع القادة الآخرين خلال القمة الافتراضية حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمنظمات متعددة الأطراف، ونظام التعاون متعدد الأطراف داخل مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى قضايا مهمة أخرى ذات اهتمام مشترك.وتعقد البرازيل قمة افتراضية استثنائية لدول "بريكس"، اليوم الإثنين، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.لا أحد يدري العواقب المحتملة على اقتصاد العالم ‏إثر الحروب الجمركية- الكرملينالرئيس الصيني يدعو رئيس الوزراء الهندي إلى تعزيز التعاون بين البلدين

https://sarabic.ae/20250908/بمشاركة-بوتين-انطلاق-قمة-بريكس-عبر-الفيديو-التي-دعت-إليها-البرازيل--عاجل----1104625883.html

https://sarabic.ae/20250908/دول-تشارك-في-مناورات-بريكس-البحرية-أرقام-عن-حجم-أساطيلها-الحربية-1104621800.html

https://sarabic.ae/20250906/وزير-التجارة-الروسي-اهتمام-دول-مجموعة-بريكس-بالحلول-التكنولوجية-الروسية-لا-يزال-مستقرا--1104575861.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, شي جين بينغ, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مجموعة بريكس