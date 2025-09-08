https://sarabic.ae/20250908/لولا-دا-سيلفا-العقوبات-الثانوية-تعيق-تعزيز-العلاقات-التجارية-1104627103.html
لولا دا سيلفا: العقوبات الثانوية تعيق تعزيز العلاقات التجارية
أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال قمة استثنائية لمجموعة "بريكس"، عقدت بمبادرة منه، أنّ العقوبات الثانوية تعيق تعزيز العلاقات التجارية بين... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال لولا دا سيلفا: "فرض إجراءات تتجاوز الحدود الإقليمية يهدد مؤسساتنا، والعقوبات الثانوية تحد من حريتنا في تعزيز التجارة بين الدول الصديقة، وسياسة "فرق تسد" هي الاستراتيجية الجديدة للعمل الأحادي الجانب، ويجب على مجموعة "بريكس" أن تظهر أن التعاون هو فوق كل شيء".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان: "الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر قمة بريكس عبر الإنترنت في 8 سبتمبر وسيجري تبادلات معمقة لوجهات النظر مع قادة الدول الأخرى حول الوضع الاقتصادي الحالي والمنظمات المتعددة الأطراف ونظام التعاون المتعدد الأطراف لمجموعة بريكس، فضلاً عن القضايا الرئيسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن البرازيل، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد قمة استثنائية لدول مجموعة "بريكس" في الثامن من سبتمبر/أيلول، لمناقشة السياسة التجارية للزعيم الأمريكي دونالد ترامب.تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".
