لولا دا سيلفا: العقوبات الثانوية تعيق تعزيز العلاقات التجارية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا والحرب في أوكرانيا ليست نزهة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/لولا-دا-سيلفا-العقوبات-الثانوية-تعيق-تعزيز-العلاقات-التجارية-1104627103.html
لولا دا سيلفا: العقوبات الثانوية تعيق تعزيز العلاقات التجارية
لولا دا سيلفا: العقوبات الثانوية تعيق تعزيز العلاقات التجارية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال قمة استثنائية لمجموعة "بريكس"، عقدت بمبادرة منه، أنّ العقوبات الثانوية تعيق تعزيز العلاقات التجارية بين... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T13:03+0000
2025-09-08T13:03+0000
مجموعة بريكس
روسيا
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102410067_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_36d7143fd9fa7c47afb9184f184706e3.jpg
وقال لولا دا سيلفا: "فرض إجراءات تتجاوز الحدود الإقليمية يهدد مؤسساتنا، والعقوبات الثانوية تحد من حريتنا في تعزيز التجارة بين الدول الصديقة، وسياسة "فرق تسد" هي الاستراتيجية الجديدة للعمل الأحادي الجانب، ويجب على مجموعة "بريكس" أن تظهر أن التعاون هو فوق كل شيء".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان: "الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر قمة بريكس عبر الإنترنت في 8 سبتمبر وسيجري تبادلات معمقة لوجهات النظر مع قادة الدول الأخرى حول الوضع الاقتصادي الحالي والمنظمات المتعددة الأطراف ونظام التعاون المتعدد الأطراف لمجموعة بريكس، فضلاً عن القضايا الرئيسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن البرازيل، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد قمة استثنائية لدول مجموعة "بريكس" في الثامن من سبتمبر/أيلول، لمناقشة السياسة التجارية للزعيم الأمريكي دونالد ترامب.تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".
https://sarabic.ae/20250908/بمشاركة-بوتين-انطلاق-قمة-بريكس-عبر-الفيديو-التي-دعت-إليها-البرازيل--عاجل----1104625883.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102410067_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_91f24f0a61ea0141579fed67e5d7d3d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار البرازيل
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار البرازيل

لولا دا سيلفا: العقوبات الثانوية تعيق تعزيز العلاقات التجارية

13:03 GMT 08.09.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
افتتاح قمة بريكس الـ17 في ريو دي جانيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال قمة استثنائية لمجموعة "بريكس"، عقدت بمبادرة منه، أنّ العقوبات الثانوية تعيق تعزيز العلاقات التجارية بين الدول.
وقال لولا دا سيلفا: "فرض إجراءات تتجاوز الحدود الإقليمية يهدد مؤسساتنا، والعقوبات الثانوية تحد من حريتنا في تعزيز التجارة بين الدول الصديقة، وسياسة "فرق تسد" هي الاستراتيجية الجديدة للعمل الأحادي الجانب، ويجب على مجموعة "بريكس" أن تظهر أن التعاون هو فوق كل شيء".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان: "الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر قمة بريكس عبر الإنترنت في 8 سبتمبر وسيجري تبادلات معمقة لوجهات النظر مع قادة الدول الأخرى حول الوضع الاقتصادي الحالي والمنظمات المتعددة الأطراف ونظام التعاون المتعدد الأطراف لمجموعة بريكس، فضلاً عن القضايا الرئيسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن البرازيل، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد قمة استثنائية لدول مجموعة "بريكس" في الثامن من سبتمبر/أيلول، لمناقشة السياسة التجارية للزعيم الأمريكي دونالد ترامب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع افتراضي مع ممثلي الحكومة الروسية، في مقره نوفور أوغاروفو، ضواحي موسكو، روسيا 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
بمشاركة بوتين.. انطلاق قمة "بريكس" عبر الفيديو التي دعت إليها البرازيل
12:30 GMT
تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала