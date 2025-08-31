https://sarabic.ae/20250831/الرئيس-الصيني-يدعو-رئيس-الوزراء-الهندي-إلى-تعزيز-التعاون-بين-البلدين-1104334954.html
الرئيس الصيني يدعو رئيس الوزراء الهندي إلى تعزيز التعاون بين البلدين
نادى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، يتعزيز التعاون وتعميق الثقة المتبادلة بين الصين والهند، أثناء لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وقال شي جين بينغ، خلال الاجتماع، بمدينة تيانجين الساحلية الصينية، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "نحن بحاجة إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي وتعميق الثقة المتبادلة"، حسبما نقل التلفزيون الصيني الرسمي. وأردف الرئيس الصيني أنه طالما التزمت الدولتان بالمبدأ الأساسي المتمثل في الشراكة التعاونية بدلاً من التنافس، وطالما أنهما تمثلان فرصا للتنمية، بدلا من تهديدات لبعضهما البعض، فإن العلاقات الصينية الهندية ستواصل التطور. ويحضر رئيس الوزراء الهندي مودي في الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تنطلق أعمالها اليوم الأحد وتستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من زعماء العالم، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وآخرين.وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.وكانت العلاقات بين الهند والصين قد تدهورت بشدة بعد سلسلة من الاشتباكات في إقليم لداخ الحدودي في أيار/مايو 2020، والتي عزز بعدها الجانبان وجودهما العسكري في المنطقة في شباط/فبراير 2021، وسحبت معظم القوات التي نُقلت إلى المنطقة، وواصل الجانبان المفاوضات، وفي أوائل أيلول/سبتمبر 2022، نفذت الدولتان مرحلة جديدة من انسحاب القوات على الحدود، لكنهما لم تُحَلّ جميع القضايا.وعلى هامش قمة "بريكس" في روسيا عام 2024، عقد مودي وشي جين بينغ أول اجتماع ثنائي لهما منذ ما يقرب من 5 سنوات، واتفقا بعد ذلك على اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات بين البلدين، ولا سيما استئناف الرحلات الجوية المباشرة، التي عُلّقت بعد جائحة كوفيد-19 والاشتباكات الحدودية.مودي يرفض ترشيح ترامب لجائزة نوبل وتدهور علاقتهما
واعتبر شي جين بينغ أن بكين ونيودلهي منوطتان بممارسة المسؤولية التاريخية بشكل مشترك، ودعم التعددية، وتعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، وحماية العدالة والإنصاف الدوليين، والعمل بشكل مشترك على تعزيز عالم متعدد الأقطاب وديمقراطية العلاقات الدولية، بما يقدم إسهامات مناسبة للسلام والازدهار في آسيا والعالم.
