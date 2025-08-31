https://sarabic.ae/20250831/لوكاشينكو-يشيد-بالتجربة-الصينية-خلال-لقائه-مع-شي-جين-بينغ-في-بكين-1104333543.html
أشاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، بالتجربة الصينية الاقتصادية، حيث أكد أن بلاده تعتمد على... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T08:37+0000
2025-08-31T08:37+0000
2025-08-31T08:37+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761310_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_c350e7ec48ea6e581ba1060e6e34757d.jpg
وأشار لوكاشينكو خلال المحادثات مع نظيره الصيني إلى أن "بيلاروسيا تتعلم من الصين في جميع المجالات"، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذي حققته بكين في السنوات الأخيرة.وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".وكانت قناة "بول بيرفوغو" المقربة من المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا، قد نشرت صورة مشتركة لزعيمي بيلاروسيا والصين عبر تطبيق "تلغرام".
أشاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، بالتجربة الصينية الاقتصادية، حيث أكد أن بلاده تعتمد على الخبرة الصينية في مجالات متنوعة تشمل الصناعات العسكرية والسلع الاستهلاكية، وذلك تزامنًا مع انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وأشار لوكاشينكو خلال المحادثات مع نظيره الصيني إلى أن "بيلاروسيا تتعلم من الصين في جميع المجالات"، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذي حققته بكين في السنوات الأخيرة.
وقال لوكاشينك: "نحن نتعلم منكم الآن في جميع المجالات - من المجمع الصناعي العسكري إلى السلع الاستهلاكية".
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية
تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".
وكانت قناة "بول بيرفوغو" المقربة من المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا، قد نشرت صورة مشتركة لزعيمي بيلاروسيا والصين عبر تطبيق "تلغرام".