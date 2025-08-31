https://sarabic.ae/20250831/عدسة-سبوتنيك-ترصد-الاستعدادت-لانعقاد-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-2025-فيديو-1104332489.html
عدسة "سبوتنيك" ترصد الاستعدادت لانعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025... فيديو
عدسة "سبوتنيك" ترصد الاستعدادت لانعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025... فيديو
سبوتنيك عربي
وثقت عدسة "سبوتنيك"، الاستعدادت داخل المركز الصحفي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقد في مدينة تيانجين الصينية، قبيل انطلاق القمة رفيعة المستوى. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T06:32+0000
2025-08-31T06:32+0000
2025-08-31T06:32+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104331087_70:0:1590:855_1920x0_80_0_0_fa7b415dc7db8f69eb5df6ca184fbae6.png
وتخلل التحضيرات عرض نماذج روبوتية متقدمة، منها ذراع روبوتي مزود بتكنولوجيا محاكاة اليد البشرية.كما تظهر في التحضيرات قاعات التغطية الإعلامية، والحضور الصحفي الكبير لمواكبة حجم المناسبة.وتعد منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.بوتين يصل إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق 4 أيامزيارة بوتين إلى الصين 2025... فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104331087_260:0:1400:855_1920x0_80_0_0_a58c005d44c2f121e301990ff2ae8535.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة شنغهاي للتعاون, الصين
منظمة شنغهاي للتعاون, الصين
عدسة "سبوتنيك" ترصد الاستعدادت لانعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025... فيديو
وثقت عدسة "سبوتنيك"، الاستعدادت داخل المركز الصحفي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقد في مدينة تيانجين الصينية، قبيل انطلاق القمة رفيعة المستوى.
وتخلل التحضيرات عرض نماذج روبوتية متقدمة، منها ذراع روبوتي مزود بتكنولوجيا محاكاة اليد البشرية.
كما تظهر في التحضيرات قاعات التغطية الإعلامية، والحضور الصحفي الكبير لمواكبة حجم المناسبة.
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين
وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
وانضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في قمتها المنعقدة في أستانا في 4 يوليو/ تموز 2024.
وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.