زيارة بوتين إلى الصين 2025... فيديو

يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى الصين، تستمر لمدة 4 أيام، اعتبارا من 31 أغسطس/ آب الجاري. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين
يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى الصين، تستمر لمدة 4 أيام، اعتبارا من 31 أغسطس/ آب الجاري.
وتتميز هذه الزيارة بمكانة خاصة، لما لها من أهمية لتكريس العلاقات الصينية الروسية، حيث تعتبر هذه الزيارة الـ19 للرئيس بوتين إلى الصين.
كما أنها أطول زيارة يجريها الرئيس بوتين للعملاق الآسيوي الجنوبي، ليكون مجموع أيام زيارات الرئيس بوتين للصين 47 يوما.
وبالمقابل، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا 9 مرات، وكانت أطول مدة زيارة 4 أيام أيضا.
وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، قد أفاد بوقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في الفعاليات الاحتفالية المُخصصة للذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.