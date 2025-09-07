عربي
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الصيني يشارك في قمة "بريكس" الافتراضية يوم غد الاثنين
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأحد، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر قمة "بريكس" عبر الفيديو من بكين في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وجاء في البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الصينية: "بناءً على دعوة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة "بريكس" عبر الفيديو من بكين في 8 سبتمبر وسيلقي كلمة مهمة".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن البرازيل، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد قمة افتراضية استثنائية لدول البريكس في 8 سبتمبر لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان قد صرح أرتورو أيالا، أمين العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي البيروفي "الوطن الأحمرلوكالة "سبوتنيك"، بأن مبادرة الرئيس البرازيلي لعقد القمة تؤكد مجددًا التوجه نحو التعددية القطبية.
وصرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولًا أخرى أصبحت رسميًا دولًا شريكة في "بريكس" اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.

وفي 6 يناير من هذا العام، أعلنت حكومة البرازيل، التي تولت رئاسة الرابطة اعتبارًا من 1 يناير، انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" كعضو كامل العضوية.
مجموعة "بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى مجموعة "بريكس".
