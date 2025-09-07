عربي
لا أحد يدري العواقب المحتملة على اقتصاد العالم ‏إثر الحروب الجمركية- الكرملين
لا أحد يدري العواقب المحتملة على اقتصاد العالم ‏إثر الحروب الجمركية- الكرملين
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الاقتصاد العالمي بأكمله يواجه حروبا جمركية، ولا أحد يعرف ما ستكون عواقب ذلك، حتى المبادرين... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T08:26+0000
2025-09-07T08:26+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
وقال بيسكوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إن ‏"البرازيل ليست الدولة الوحيدة التي تواجه عواقب حروب التعريفات الجمركي، في الواقع يواجه الاقتصاد العالمي بأسره هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، ولا أحد يعرف ماذا ستكون العواقب".وأردف: "أعتقد أن كل من يتعرض لهذه الحروب وحتى المبادرين بإشعال هذه الحروب لا يعرفون، كما أنهم لا يستطيعون حساب العواقب بشكل كامل.. لذلك من المهم التحدث والتحاور".‏وقال بيسكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "يترأس البرازيليون حاليا مجموعة بريكس. ويواجه البرازيليون، دعونا نضع الأمر بهذه الطريقة حروبا جمركية من قبل الولايات المتحدة، وإجراءات صارمة للغاية من حيث الضغوط الاقتصادية على البلاد".يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر انعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية.والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب- الكرملين
08:26 GMT 07.09.2025
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الاقتصاد العالمي بأكمله يواجه حروبا جمركية، ولا أحد يعرف ما ستكون عواقب ذلك، حتى المبادرين بمثل هذه "الحروب" لا يفهمون ذلك تماما.
وقال بيسكوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إن ‏"البرازيل ليست الدولة الوحيدة التي تواجه عواقب حروب التعريفات الجمركي، في الواقع يواجه الاقتصاد العالمي بأسره هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، ولا أحد يعرف ماذا ستكون العواقب".
وأردف: "أعتقد أن كل من يتعرض لهذه الحروب وحتى المبادرين بإشعال هذه الحروب لا يعرفون، كما أنهم لا يستطيعون حساب العواقب بشكل كامل.. لذلك من المهم التحدث والتحاور".‏
وفي وقت سابق من اليوم الأحدـ، قال بيسكوف، إن البرازيل تواجه حروبا جمركية وضغوطا اقتصادية صارمة من قبل الولايات المتحدة.
البرازيل ترغب في عقد قمة استثنائية لمجموعة بريكس لبحث مخاطر تهديد التعددية القطبية
30 أغسطس, 23:54 GMT
وقال بيسكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "يترأس البرازيليون حاليا مجموعة بريكس. ويواجه البرازيليون، دعونا نضع الأمر بهذه الطريقة حروبا جمركية من قبل الولايات المتحدة، وإجراءات صارمة للغاية من حيث الضغوط الاقتصادية على البلاد".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن البرازيل، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس في الثامن من سبتمبر/أيلول لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر انعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية.
والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب- الكرملين
