الكرملين: البرازيل تواجه حروبا جمركية وضغوطا اقتصادية صارمة من قبل الولايات المتحدة
الكرملين: البرازيل تواجه حروبا جمركية وضغوطا اقتصادية صارمة من قبل الولايات المتحدة
07.09.2025
فلاديفوستوك – سبوتنيك. وقال بيسكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "يترأس البرازيليون حاليا مجموعة البريكس. ويواجه البرازيليون، دعونا نضع الأمر بهذه الطريقة حروبا جمركية من قبل الولايات المتحدة، وإجراءات صارمة للغاية من حيث الضغوط الاقتصادية على البلاد".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن البرازيل، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة البريكس في الثامن من سبتمبر/أيلول لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر انعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك.والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
الأخبار
الكرملين: البرازيل تواجه حروبا جمركية وضغوطا اقتصادية صارمة من قبل الولايات المتحدة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن البرازيل تواجه حروبا جمركية وضغوطا اقتصادية صارمة من قبل الولايات المتحدة.
