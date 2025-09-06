https://sarabic.ae/20250906/روسيا-على-قناعة-بأن-الغالبية-العظمى-من-دول-العالم-لا-تريد-عالما-أحادي-القطب--الكرملين-1104565892.html

روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب- الكرملين

روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب- الكرملين

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب، ولا تريد أن تفرض عليها... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "الشيء الوحيد الذي نحن مقتنعون به، هو أن الغالبية العظمى من دول العالم، لا تريد عالما أحادي القطب، ولا تريد أن يملي أحد القواعد عليها، ولا تريد أن تتعايش وفقا للقواعد، بل وفقًا للقانون".وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، أن العالم يمر بفترة تحول، حيث يتم تغيير نظام العلاقات الدولية والقانونية والاقتصادية بأكمله.وأضاف: "هذه واحدة من المبادرات المهمة للغاية التي تظهر في فترة التحول التي نمر بها، في وقت يتم فيه بالفعل تغيير نظام العلاقات الدولية بأكمله، ونظام العلاقات الاقتصادية الدولية، والعلاقات القانونية الدولية، لكننا لا نعرف بالضبط نحو أي طريق حتى الآن".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.ترامب: سأرحب بحضور رئيسي روسيا والصين قمة العشرين في ميامي

