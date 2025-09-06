https://sarabic.ae/20250906/روسيا-على-قناعة-بأن-الغالبية-العظمى-من-دول-العالم-لا-تريد-عالما-أحادي-القطب--الكرملين-1104565892.html
روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب- الكرملين
روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب- الكرملين
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب، ولا تريد أن تفرض عليها... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T08:02+0000
2025-09-06T08:02+0000
2025-09-06T08:02+0000
الكرملين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_61ad7995ccac68a13bcdfb895efdef23.jpg
وقال بيسكوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "الشيء الوحيد الذي نحن مقتنعون به، هو أن الغالبية العظمى من دول العالم، لا تريد عالما أحادي القطب، ولا تريد أن يملي أحد القواعد عليها، ولا تريد أن تتعايش وفقا للقواعد، بل وفقًا للقانون".وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، أن العالم يمر بفترة تحول، حيث يتم تغيير نظام العلاقات الدولية والقانونية والاقتصادية بأكمله.وأضاف: "هذه واحدة من المبادرات المهمة للغاية التي تظهر في فترة التحول التي نمر بها، في وقت يتم فيه بالفعل تغيير نظام العلاقات الدولية بأكمله، ونظام العلاقات الاقتصادية الدولية، والعلاقات القانونية الدولية، لكننا لا نعرف بالضبط نحو أي طريق حتى الآن".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.ترامب: سأرحب بحضور رئيسي روسيا والصين قمة العشرين في ميامي
https://sarabic.ae/20250830/البرازيل-ترغب-في-عقد-قمة-استثنائية-لمجموعة-البريكس-لمناقشة-مخاطر-التعددية-القطبية-1104328564.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_d6c81e1d964850b882581a364f737f21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكرملين, روسيا
روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب- الكرملين
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب، ولا تريد أن تفرض عليها الوصايا.
وقال بيسكوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "الشيء الوحيد الذي نحن مقتنعون به، هو أن الغالبية العظمى من دول العالم، لا تريد عالما أحادي القطب، ولا تريد أن يملي أحد القواعد عليها، ولا تريد أن تتعايش وفقا للقواعد، بل وفقًا للقانون".
وتريد (الدول آنفة الذكر) أن تلتجأ للشيء الوحيد المشترك بيننا، ألا وهو الأمم المتحدة وميثاقها ومبادئها، لأن هذه هي الأرضية المشتركة الملموسة الوحيدة التي لدينا، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكاننا تطوير شيء أفضل، للأسف لا يمكن التأكد من ذلك.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، أن العالم يمر بفترة تحول، حيث يتم تغيير نظام العلاقات الدولية والقانونية والاقتصادية بأكمله.
وخلال المقابلة، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيد مبادرة الصين بشأن الحكم العالمي الجديد، والتي تم طرحها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وأضاف
: "هذه واحدة من المبادرات المهمة للغاية التي تظهر في فترة التحول التي نمر بها، في وقت يتم فيه بالفعل تغيير نظام العلاقات الدولية بأكمله، ونظام العلاقات الاقتصادية الدولية، والعلاقات القانونية الدولية، لكننا لا نعرف بالضبط نحو أي طريق حتى الآن".
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.