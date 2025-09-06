روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب- الكرملين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب- الكرملين
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب، ولا تريد أن تفرض عليها...
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا على قناعة بأن الغالبية العظمى من دول العالم لا تريد عالما أحادي القطب، ولا تريد أن تفرض عليها الوصايا.
وقال بيسكوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "الشيء الوحيد الذي نحن مقتنعون به، هو أن الغالبية العظمى من دول العالم، لا تريد عالما أحادي القطب، ولا تريد أن يملي أحد القواعد عليها، ولا تريد أن تتعايش وفقا للقواعد، بل وفقًا للقانون".

وتريد (الدول آنفة الذكر) أن تلتجأ للشيء الوحيد المشترك بيننا، ألا وهو الأمم المتحدة وميثاقها ومبادئها، لأن هذه هي الأرضية المشتركة الملموسة الوحيدة التي لدينا، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكاننا تطوير شيء أفضل، للأسف لا يمكن التأكد من ذلك.

قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
البرازيل ترغب في عقد قمة استثنائية لمجموعة بريكس لبحث مخاطر تهديد التعددية القطبية
30 أغسطس, 23:54 GMT
وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، أن العالم يمر بفترة تحول، حيث يتم تغيير نظام العلاقات الدولية والقانونية والاقتصادية بأكمله.
وخلال المقابلة، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيد مبادرة الصين بشأن الحكم العالمي الجديد، والتي تم طرحها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وأضاف: "هذه واحدة من المبادرات المهمة للغاية التي تظهر في فترة التحول التي نمر بها، في وقت يتم فيه بالفعل تغيير نظام العلاقات الدولية بأكمله، ونظام العلاقات الاقتصادية الدولية، والعلاقات القانونية الدولية، لكننا لا نعرف بالضبط نحو أي طريق حتى الآن".
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
ترامب: سأرحب بحضور رئيسي روسيا والصين قمة العشرين في ميامي
