وزير الحرب الأمريكي بعلن استهدف سفينة جديدة "لتهريب المخدرات" شرق المحيط الهادئ ومقتل 4 أشخاص
وقال هيغسيت في منشور عبر منصة "إكس": "بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة ضد سفينة أخرى كانت تنقل المخدرات في شرق المحيط الهادئ".
وأضاف أن لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية معلومات تشير إلى تورط السفينة في عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر، مؤكدا أن العملية استهدفت السفينة بعد التحقق من طبيعة نشاطها، وأنها أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من تجار المخدرات.
وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده اعترضت ثلاث طائرات يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، بالتزامن مع عملية عسكرية أمريكية تستهدف شبكات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
كما أعلن الجيش الفنزويلي، تدمير معسكرين يديرهما من وصفهم بـ"تجار مخدرات إرهابيين كولومبيين" في منطقة الأمازون جنوب البلاد.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ 14 هجومًا في الأسابيع الأخيرة
في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 58 شخصًا.
كما أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الإذن بتنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية، تضمنت شنّ ضربات برية ضد أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات.
وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يردّ مادورو باتهام الولايات المتحدة باستخدام ملف تهريب المخدرات ذريعة لـ"فرض تغيير في النظام" والسيطرة على موارد النفط الفنزويلي.