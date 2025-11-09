https://sarabic.ae/20251109/الكرملين-بوتين-لم-يصدر-أي-تعليمات-للبدء-في-إعداد-التجارب-النووية-1106904033.html

الكرملين: بوتين لم يصدر أي تعليمات للبدء في إعداد التجارب النووية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أي تعليمات للبدء في إعداد التجارب النووية،... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف: "لم يُصدر الرئيس أي أوامر ببدء الاستعدادات. أولًا، علينا أن نفهم ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بذلك. يجب أن يكون هذا قرارًا جادًا للغاية، ومبررًا، ومدروسًا بعناية. سيعمل خبراؤنا على ذلك الآن".وأشار إلى أنه في حالة قيام واشنطن بإجراء تجارب نووية، "ستضطر روسيا إلى التصرف بطريقة المرآة".وقال بيسكوف معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاختبارات الجارية المزعومة: "نحن نعرف على وجه اليقين أنه لا روسيا ولا الصين تختبر أسلحة نووية".ووفقا له فإن صاروخ "بوريفستنيك " وطوربيد "بوسيدون" تقنيتان عالميتان، لا تمتلكهما أي دولة أخرى في العالم.وأضاف: "بالطبع ، ربما لا ينبغي للخبراء الأمريكيين ارتكاب مثل هذه الأخطاء في أحكامهم واستنتاجاتهم".وأكد أن موسكو بحاجة إلى توضيحات من واشنطن بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارب النووية.وأعلن ترامب في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.وأمر بوتين بجمع المعلومات، وإجراء تحليل وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لاختبار الأسلحة النووية.أكد فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن على روسيا الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة الأمريكية التجارب النووية.بقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة

