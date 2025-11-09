https://sarabic.ae/20251109/لافروف-الحوار-مع-واشنطن-بشأن-القضايا-الثنائية-مستمر-ولكن-ليس-بالسرعة-المطلوبة--عاجل-1106897835.html

لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الثنائية قائم، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

سيرغي لافروف

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من العوامل المزعجة في العلاقات الروسية الأمريكية، والتي ورثناها من الإدارة الأمريكية السابقة. سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتصحيح هذه الفوضى". وأشار الوزير إلى أن جولتين من المشاورات عقدتا في الربيع، وتم التوصل خلالهما إلى عدد من الاتفاقيات لتحسين الظروف المعيشية للبعثات الدبلوماسية.وأضاف لافروف : "ما زلنا ننتظر. وقد نُقل مقترحاتنا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والسفر الجوي إلى الجانب الأمريكي. وتجري حاليًا اتصالات عمل بشأن إمكانية مواصلة الحوار" .قال لافروف: " أنا ووزير الخارجية ماركو روبيو نتفهم أهمية التواصل المنتظم. فهو مهم لمناقشة القضية الأوكرانية ودفع عجلة التعاون الثنائي. ولهذا السبب نتواصل هاتفيًا، كما أننا مستعدون لعقد اجتماعات شخصية عند الضرورة".واجاب لافروف عن سؤال الوكالة حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية أشارت إلى استعدادها للاعتراف قانونيا بشبه جزيرة القرم كأراض روسية كجزء من خطة السلام لأوكرانيا: "لأسباب واضحة، فإننا لا نفصح عن كل تفاصيل مناقشاتنا مع الجانب الأمريكي بشأن القضية الأوكرانية، على الرغم من أنه عندما تسرب وسائل الإعلام معلومات كاذبة بشكل صريح، فإننا ندلي بطبيعة الحال بتعليقات مناسبة".وأضاف: "النقاش (مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ) يشمل طيفًا واسعًا من المواضيع ولا يقتصر على جانب واحد. مع أن هذا هو بالضبط ما يحاول بعض الصحفيين والخبراء تصويره، وهو أمر خاطئ جوهريًا".وقال: "أكد لنا الأمريكيون آنذاك (في قمة ألاسكا) أنهم سيضمنون عدم عرقلة زيلينسكي لتحقيق السلام. ويبدو أن بعض الصعوبات قد نشأت في هذا الصدد. علاوة على ذلك، وحسب علمنا، تحاول بروكسل ولندن إقناع واشنطن بالتخلي عن نيتها حل الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، والانخراط بشكل كامل في جهود الضغط العسكري على روسيا، أي الانضمام إلى "فريق الحرب" في نهاية المطاف".وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك: "مصادرة احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية لن تنقذ رعاة كييف في "الاتحاد الأوروبي"... ومن الواضح أن النظام لن يكون قادرًا على سداد أي ديون ولن يسدد قروضه أبدًا".وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه في حال نقل الغرب أصوله المجمدة إلى كييف، فإن روسيا سترد بالمثل. وأضاف: "روسيا سترد بشكل مناسب على أي أعمال النهب وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، استنادا إلى المصالح الوطنية وضرورة التعويض عن الأضرار التي لحقت بنا"، واختتم قائلا: "قد تعود بروكسل والعواصم الغربية الأخرى إلى رشدها وتتخلى عن المغامرة المخطط لها".في المقابلة، ناقش لافروف أيضًا رد فعل الولايات المتحدة على مقترح معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت) ومصيرها، وصرح أن الولايات المتحدة أعلنت، عبر القنوات الدبلوماسية، أنها تدرس مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإبقاء على القيود المنصوص عليها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) بعد فبراير/شباط 2026.وأكد أن "المطلوب فقط هو المعاملة بالمثل من الولايات المتحدة: سنلتزم بالقيود الطوعية فقط إذا التزم بها الطرف الآخر، وما دام كذلك. وبالطبع، إذا كانت لدى الأمريكيين أي استفسارات، فبإمكانهم دائمًا طرحها علينا".وأوضح قائلا: "لم نتلقَّ أي ردٍّ جوهري من واشنطن. وكما أُبلغنا عبر القنوات الدبلوماسية، "الأمر قيد الدراسة". نحن لا نحاول إقناع أحد. نعتقد أن خطوتنا تصب في مصلحة الطرفين والمجتمع الدولي بأسره. نحن مستعدون لأي تطور. ومع ذلك، نأمل أن تكون النتيجة إيجابية".المفاوضات في ألاسكا التقى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في 15 أغسطس/آب في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون الجوية في أنكوريج. وعقب محادثاتهما، نوّها بالتزام البلدين بتحقيق نتائج ملموسة، ومجالات العمل المشترك العديدة. كما أعرب الرئيسان عن استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. في وقت سابق، أكد بوتين مرارا وتكرارا أنه من أجل تسوية طويلة الأجل للأزمة الأوكرانية، يجب القضاء على أسبابها الجذرية.في اليوم التالي، أعلن رئيس البيت الأبيض أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترغب في نشر قوات في أوكرانيا. ومع ذلك، أصرّ على أنه لن تكون هناك أي قوات أمريكية هناك.الأصول الروسيةوبعد بدء العملية الروسية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.وأفادت المفوضية الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي حوّل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا، من عائدات الأصول الروسية المجمدة، بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2025".ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا وتكرارًا، بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقًا للافروف، لدى روسيا أيضًا فرصة عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكرانيترامب يقول إنه لا يفكر جديا في إعطاء صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا3 دول غربية تعارض استخدام الأموال الروسية المجمدة لصالح نظام كييف

الولايات المتحدة الأمريكية

2025

الأخبار

