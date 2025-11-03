عربي
3 دول غربية تعارض استخدام الأموال الروسية المجمدة لصالح نظام كييف
رفضت 3 دول من الاتحاد الأوروبي موقف غالبية الدول الأوروبية، الداعي إلى "استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا"، وفقًا لصحيفة إيطالية.
رفضت 3 دول من الاتحاد الأوروبي موقف غالبية الدول الأوروبية، الداعي إلى "استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا"، وفقًا لصحيفة إيطالية.
وقالت تقرير الصحيفة: "لا تدعم إيطاليا وفرنسا، تحويل الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، فمن المرجح أن تشعر حكومتا البلدين بالقلق إزاء التزاماتهما المالية في حال أيّدت محكمة دولية مطالبات موسكو المحتملة. وتعارض بلجيكا هذا الأمر للسبب ذاته، نظرًا لأن معظم الأصول المجمدة موجودة حاليًا في منصة "يوروكلير" في بروكسل".

وفي الوقت ذاته، وبالإشارة إلى ألكسندر كاميشين، المستشار الخاص لفلاديمير زيلينسكي، بشأن إعادة التسلح، تشير صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، إلى أن صناعة الدفاع الأوكرانية تعمل حاليا بثلث إمكاناتها فقط بسبب نقص الأموال.

وخلص تقرير الصيحفة إلى أنه وبالاستناد إلى تصريحات كاميشين، فإن "استخدام 140 مليار يورو من الأموال الروسية المجمدة في أوروبا، أصبح ضروريًا لمستقبل أوكرانيا"، وفق تعبيرها.

وذكرت وسائل إعلام غربية، سابقًا، أن الاتحاد الأوروبي حوّل 10.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2025، من عائدات الأموال المجمدة لبنك روسيا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منح كييف "قرضًا" جديدًا بـ"ضمان هذه الأصول"، مؤكدةً أن أوكرانيا لن تسدد القرض إلا بعد أن "تدفع روسيا تعويضات لها"، وفق زعمها.
ووصفت موسكو هذه المبادرات، مرارًا وتكرارًا، بـ"السرقة". وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "هذا لا يقتصر على الأصول الخاصة، بل يشمل أيضًا الأصول الحكومية الروسية".
وردت موسكو بفرض قيود مماثلة، حيث يتم تحويل أموال المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة إلى حسابات خاصة من النوع "سي"، ولا يمكن سحبها إلا بإذن من لجنة حكومية.
الدين العام الأوكراني يسجل رقما قياسيا
سياسي صربي: الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية
