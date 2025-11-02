دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيا
كشف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن حجم الأموال التي أنفقها
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
بريطانيا
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "استثمر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أكثر من 100 مليار يورو في الأسلحة لأوكرانيا. وهذا المبلغ نفسه يكفي لإعادة كل مهاجر غير شرعي تقريبا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى وطنه بأمان، مع توفير أكثر من 34 ألف يورو لكل منهم للعودة الطوعية وإعادة الاندماج".وأضاف أن "مائة مليار يورو هي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ اللازم لكل مهاجر غير شرعي لمغادرة البلاد، وهو ما ينقذ الحضارة الغربية من خطر الانتحار".وأشار دميترييف إلى أنه في الواقع من الممكن الوصول إلى مستوى إعادة 50% من السكان إلى أوطانهم، مع احتمال نهب الأموال المتبقية من قبل السياسيين المحرضين على الحرب مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وآخرين، الذين يتلقون عمولات كبيرة من المقاولين العسكريين ويرغبون في مواصلة الصراع الأوكراني.وفي شهر مارس/ آذار، اقترحت المفوضية الأوروبية تدابير أكثر صرامة لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من حقيقة أن هذا غير منصوص عليه في اللوائح الأوروبية.وبلغ هذا الرقم القياسي في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45,7 ألف مهاجر إلى الشواطئ البريطانية. وتنفق حكومة المملكة المتحدة ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميًا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.دميترييف: الروبل أصبح أنجح عملة لهذا العام حيث ارتفعت قيمته مقابل الدولار بنسبة 40%نائبة جمهورية أمريكية: مستعدة لزيارة موسكو ... فيديو
13:28 GMT 02.11.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف
 رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
كشف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن حجم الأموال التي أنفقها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على الأسلحة المخصصة لأوكرانيا.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "استثمر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أكثر من 100 مليار يورو في الأسلحة لأوكرانيا. وهذا المبلغ نفسه يكفي لإعادة كل مهاجر غير شرعي تقريبا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى وطنه بأمان، مع توفير أكثر من 34 ألف يورو لكل منهم للعودة الطوعية وإعادة الاندماج".

ووفقا له فإن، هناك 3.4 مليون مهاجر غير شرعي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتكلفة الحقيقية لإعادتهم جميعا إلى أوطانهم بشكل آمن، بما في ذلك تكلفة 10 آلاف يورو لكل منهم للعودة الطوعية وإعادة الإدماج، تبلغ 34 مليار يورو.

وأضاف أن "مائة مليار يورو هي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ اللازم لكل مهاجر غير شرعي لمغادرة البلاد، وهو ما ينقذ الحضارة الغربية من خطر الانتحار".
وأشار دميترييف إلى أنه في الواقع من الممكن الوصول إلى مستوى إعادة 50% من السكان إلى أوطانهم، مع احتمال نهب الأموال المتبقية من قبل السياسيين المحرضين على الحرب مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وآخرين، الذين يتلقون عمولات كبيرة من المقاولين العسكريين ويرغبون في مواصلة الصراع الأوكراني.
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
دميترييف: الروبل أصبح أنجح عملة لهذا العام حيث ارتفعت قيمته مقابل الدولار بنسبة 40%
26 أكتوبر, 13:43 GMT
وفي شهر مارس/ آذار، اقترحت المفوضية الأوروبية تدابير أكثر صرامة لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من حقيقة أن هذا غير منصوص عليه في اللوائح الأوروبية.

غالبًا ما يسعى المهاجرون غير المسجلين إلى أي فرصة للوصول إلى المملكة المتحدة والحصول على وضع اللاجئ، الذي يضمن لهم الحصول على مزايا مالية وبرامج اجتماعية. في عام 2024، وصل أكثر من 36800 مهاجر غير مسجل إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية بالقوارب، أي بزيادة قدرها ربع العدد عن العام السابق.

وبلغ هذا الرقم القياسي في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45,7 ألف مهاجر إلى الشواطئ البريطانية. وتنفق حكومة المملكة المتحدة ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميًا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
دميترييف: الروبل أصبح أنجح عملة لهذا العام حيث ارتفعت قيمته مقابل الدولار بنسبة 40%
نائبة جمهورية أمريكية: مستعدة لزيارة موسكو ... فيديو
