دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيا
دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيا
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "استثمر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أكثر من 100 مليار يورو في الأسلحة لأوكرانيا. وهذا المبلغ نفسه يكفي لإعادة كل مهاجر غير شرعي تقريبا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى وطنه بأمان، مع توفير أكثر من 34 ألف يورو لكل منهم للعودة الطوعية وإعادة الاندماج".وأضاف أن "مائة مليار يورو هي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ اللازم لكل مهاجر غير شرعي لمغادرة البلاد، وهو ما ينقذ الحضارة الغربية من خطر الانتحار".وأشار دميترييف إلى أنه في الواقع من الممكن الوصول إلى مستوى إعادة 50% من السكان إلى أوطانهم، مع احتمال نهب الأموال المتبقية من قبل السياسيين المحرضين على الحرب مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وآخرين، الذين يتلقون عمولات كبيرة من المقاولين العسكريين ويرغبون في مواصلة الصراع الأوكراني.وفي شهر مارس/ آذار، اقترحت المفوضية الأوروبية تدابير أكثر صرامة لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من حقيقة أن هذا غير منصوص عليه في اللوائح الأوروبية.وبلغ هذا الرقم القياسي في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45,7 ألف مهاجر إلى الشواطئ البريطانية. وتنفق حكومة المملكة المتحدة ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميًا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
بريطانيا
كشف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن حجم الأموال التي أنفقها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على الأسلحة المخصصة لأوكرانيا.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "استثمر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أكثر من 100 مليار يورو في الأسلحة لأوكرانيا. وهذا المبلغ نفسه يكفي لإعادة كل مهاجر غير شرعي تقريبا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى وطنه بأمان، مع توفير أكثر من 34 ألف يورو لكل منهم للعودة الطوعية وإعادة الاندماج".
ووفقا له فإن، هناك 3.4 مليون مهاجر غير شرعي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتكلفة الحقيقية لإعادتهم جميعا إلى أوطانهم بشكل آمن، بما في ذلك تكلفة 10 آلاف يورو لكل منهم للعودة الطوعية وإعادة الإدماج، تبلغ 34 مليار يورو.
وأضاف أن "مائة مليار يورو هي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ اللازم لكل مهاجر غير شرعي لمغادرة البلاد، وهو ما ينقذ الحضارة الغربية من خطر الانتحار".
وأشار دميترييف إلى أنه في الواقع من الممكن الوصول إلى مستوى إعادة 50% من السكان إلى أوطانهم، مع احتمال نهب الأموال المتبقية من قبل السياسيين المحرضين على الحرب مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وآخرين، الذين يتلقون عمولات كبيرة من المقاولين العسكريين ويرغبون في مواصلة الصراع الأوكراني.
وفي شهر مارس/ آذار، اقترحت المفوضية الأوروبية تدابير أكثر صرامة لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من حقيقة أن هذا غير منصوص عليه في اللوائح الأوروبية.
غالبًا ما يسعى المهاجرون غير المسجلين إلى أي فرصة للوصول إلى المملكة المتحدة والحصول على وضع اللاجئ، الذي يضمن لهم الحصول على مزايا مالية وبرامج اجتماعية. في عام 2024، وصل أكثر من 36800 مهاجر غير مسجل إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية بالقوارب، أي بزيادة قدرها ربع العدد عن العام السابق.
وبلغ هذا الرقم القياسي في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45,7 ألف مهاجر إلى الشواطئ البريطانية. وتنفق حكومة المملكة المتحدة ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميًا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.