دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيا

دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيا

كشف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن حجم الأموال التي أنفقها... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "استثمر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أكثر من 100 مليار يورو في الأسلحة لأوكرانيا. وهذا المبلغ نفسه يكفي لإعادة كل مهاجر غير شرعي تقريبا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى وطنه بأمان، مع توفير أكثر من 34 ألف يورو لكل منهم للعودة الطوعية وإعادة الاندماج".وأضاف أن "مائة مليار يورو هي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ اللازم لكل مهاجر غير شرعي لمغادرة البلاد، وهو ما ينقذ الحضارة الغربية من خطر الانتحار".وأشار دميترييف إلى أنه في الواقع من الممكن الوصول إلى مستوى إعادة 50% من السكان إلى أوطانهم، مع احتمال نهب الأموال المتبقية من قبل السياسيين المحرضين على الحرب مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وآخرين، الذين يتلقون عمولات كبيرة من المقاولين العسكريين ويرغبون في مواصلة الصراع الأوكراني.وفي شهر مارس/ آذار، اقترحت المفوضية الأوروبية تدابير أكثر صرامة لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من حقيقة أن هذا غير منصوص عليه في اللوائح الأوروبية.وبلغ هذا الرقم القياسي في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45,7 ألف مهاجر إلى الشواطئ البريطانية. وتنفق حكومة المملكة المتحدة ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميًا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.دميترييف: الروبل أصبح أنجح عملة لهذا العام حيث ارتفعت قيمته مقابل الدولار بنسبة 40%نائبة جمهورية أمريكية: مستعدة لزيارة موسكو ... فيديو

